HRTC की इन बसों में दो दिन महिलाओं से नहीं लिया जाएगा किराया

एचआरटीसी प्रदेश की लाइफलाइन हैं. हजारों लोग इन बसों में सफर करते हैं. लोगों को समय-समय पर निगम की ओर से राहत भी जाती है.

HRTC की इन बसों में दो दिन महिलाओं से नहीं लियाय जाएगा किराया
HRTC की इन बसों में दो दिन महिलाओं से नहीं लियाय जाएगा किराया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 8:38 AM IST

Updated : August 7, 2025 at 9:36 AM IST

शिमला: हिमाचल में परिवहन का मुख्य साधन सार्वजनिक बसें हैं, जिसके तहत राज्य के दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं बड़ी संख्या में रोजमर्रा की जरूरतों, स्कूल-कॉलेज या कार्यस्थलों पर जाने के लिए HRTC की बसों पर निर्भर रहती हैं. HRTC की बसों में महिलाओं को किराए में 50 फीसदी छूट देने की योजना लागू की है.

इस निर्णय से अब महिलाओं को यात्रा के दौरान आधा किराया लिया जा रहा है, जिससे बसों में रोजाना सफर करने वाली लाखों महिलाओं को आर्थिक बचत हो रही है. वहीं, प्रदेश सरकार महिलाओं के साल में दो विशेष महत्व रखने वाले पर्वों पर निशुल्क यात्रा की सुविधा का भी लाभ दे रही है. पहले की तरह इस बार भी महिलाओं को इन दो विशेष दिनों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी. इसको लेकर HRTC के प्रबंध निदेशक ने आदेश जारी कर दिए हैं.

रक्षा बंधन पर मिलेगी निशुल्क यात्रा की सुविधा

हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (HRTC) की बसों में 9 अगस्त को रक्षाबंधन और 23 अक्टूबर को भैया दूज पर लाखों महिलाएं मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ उठा सकती हैं. इसको लेकर HRTC के प्रबंध निदेशक डॉ. निपुण जिंदल ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें HRTC के सभी डिप्टी डिवीजनल और रीजनल मैनेजर को पत्र लिखकर महिलाओं की मुफ्त यात्रा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. इन आदेशों के मुताबिक महिलाएं रक्षाबंधन और भैया दूज पर केवल सरकारी ऑर्डिनरी बसों में ही मुफ्त यात्रा कर पाएंगी, लेकिन ये सुविधा वोल्वो और डीलक्स बसों में नहीं मिलेंगी. इन दोनों दिन में महिलाओं को यह सुविधा सुबह सूर्य उदय के बाद से सूर्यास्त तक दी जाएगी.

भाई दूज को HRTC ने दिया था 63 लाख की निःशुल्क यात्रा का लाभ

हिमाचल में महिलाओं को HRTC की बसों में रक्षा बंधन और भाई दूज पर सफर कर निशुल्क यात्रा करने की सुविधा दी जाती है. इस दिन महिलाओं से बसों से सफर पर किराया नहीं लिया जाता है. ऐसे में इन दो दिनों में लाखों महिलाएं HRTC की बसों में यात्रा कर सरकार की योजना का लाभ उठाती हैं. वहीं, पिछली साल भी 3 नवंबर यानी भाई दूज को परिवहन निगम ने महिलाओं को 63 लाख की निःशुल्क यात्रा का लाभ दिया था. इसके अलावा प्रदेश में हर रोज औसतन करीब 1.50 लाख महिलाएं HRTC की बसों से सफ़र कर किराए में 50 फीसदी छूट की सुविधा का भी लाभ उठा रही हैं.

