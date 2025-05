ETV Bharat / state

HRTC बस में अब निजी स्कूलों के छात्रों का सफर होगा महंगा, निगम ने मासिक पास शुल्क में किया संशोधन - HRTC STUDENT BUS PASS CHARGES

HRTC बस में अब छात्रों का भी सफर होगा महंगा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : May 21, 2025 at 5:34 PM IST | Updated : May 21, 2025 at 6:13 PM IST 3 Min Read

शिमला: हिमाचल प्रदेश री राजधानी शिमला में निजी स्कूलों के एचआरटीसी बसों में छात्रों का सफर महंगा हो गया है. हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने पहले बस किराए में न्यूनतम किराया 10 रुपया किया फिर बस किराए में 15 फीसदी बढ़ोतरी के बाद अब निजी स्कूलों के रियायती पास में भी किराया बढ़ाया है. एचआरटीसी के एमडी निपुण जिंदल ने कहा, "हाल में हुई एचआरटीसी की निदेशक मंडल की 159वीं बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार छात्रों के मासिक पास शुल्क में संशोधन किया है. इस संशोधन के तहत अब एचआरटीसी स्कूल बस पास बनाने के लिए शहर में दो स्लैब होंगे, इससे पहले बस पास के लिए किराए के 4 स्लैब थे. अब बस पास शुल्क में संशोधन किए गए हैं". HRTC ने निजी स्कूलों के छात्रों के मासिक बस पास शुल्क में किया संशोधन (HRTC Notification) संशोधन के तहत अब 0 से 5 किलोमीटर तक प्रति माह 1800 रुपए लिए जांएगे. वहीं, 5 किलोमीटर से अधिक रूट पर प्रतिमाह 2500 रुपए लिए जाएंगे. निगम की निदेशक मंडल में लिए गए इस फैसले के अनुसार स्कूल बस पास में संशोधन के बाद तिमाही बस पास में की दरों में पिछले बनाए गए पास के तहत बढ़ोतरी हुई है. जिससे शिमला शहर के निजी स्कूलों में पढ़ा रहे अभिभावकों में रोष भी है.

आम लोगों का कहना है कि सरकार हर तरफ से शहर के आम नागरिकों पर कहीं टैक्स लगा रही है तो कहीं किराए बढ़ा रही है. जिससे आम व्यक्ति पर दिन प्रतिदिन बोझ बढ़ता जा रहा है. इससे पहले निगम प्रबंधन की ओर से 0 से 5 किलोमीटर के 900 रुपए, 10 किलोमीटर तक 1350 रुपए, 15 किलोमीटर तक 1500 और 20 किलोमीटर 1800 रुपए ले रहे थे. शिमला के विभिन्न निजी कॉन्वेंट स्कूलों के विद्यार्थियों को स्कूल से लाने और ले जाने के लिए एचआरटीसी कई सालों से बस सुविधा मुहैया करवा रहा है. इसमें 54 से अधिक बसें सेवाएं दे रही हैं. एचआरटीसी किराए में एकमुश्त की गई बढ़ोतरी के लिए तर्क दे रहा है कि पिछले 13 सालों से किराये में बढ़ोतरी नहीं हुई है. वर्ष 2018 में भी किराया बढ़ाने का फैसला लिया था, लेकिन विरोध के चलते इसे वापस ले लिया गया था. एचआरटीसी का तर्क है कि इतने सालों में डीजल की कीमतों से लेकर बसों के रखरखाव में भारी बढ़ोतरी हुई है, ऐसे में किराया बढ़ाना जरूरी था. एचआरटीसी के डीएम देवासेन नेगी ने कहा, "स्कूलों में लगी एचआरटीसी के बस में किराया बढ़ाया गया है ओर अब निगम की स्कूल बस में पास की निर्धारित दर को बढ़ाया गया. निजी स्कूल में एचआरटीसी की बस लगी है, जो स्कूली बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ती है और शाम को छुटी के बाद उनके गंतव्य तक छोड़ती है. सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थीयों को निगम की बस में निशुल्क है". राजधानी शिमला में निजी स्कूलों के लिए एचआरटीसी की चार्टेड बसें चलाई जाती हैं. हालांकि परिवहन निगम ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दी जा रही निशुल्क यात्रा की सुविधा को जारी रखा है. इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया है. एचआरटीसी के इस फैसले से निजी स्कूलों के बच्चों के अभिभावक इसके विरोध में उतर सकते हैं. ये भी पढ़ें: सस्ता राशन दुकानों में सर्वर ठप, घंटों कतार में खड़े रहने को मजबूर उपभोक्ता

