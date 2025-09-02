शिमला: हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगतार भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. भारी बारिश और भूस्खलन के कारण प्रदेश भर में सड़क मार्ग बंद होने से बसों के रूट प्रभावित हो रहे हैं. स्थिति यह है कि बसें बस अड्डों पर ही खड़ी है. विभिन्न रूटों पर बस नहीं चलने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

हिमाचल में 862 रूटों पर बस सेवाएं ठप

मंगलवार को करीब 862 रूटों पर बस सेवाएं ठप रही. वहीं, जिन रूटों पर निगम द्वारा बसें भेजी गई उन रूटों पर भी बसें फंसी रही. इसके चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. करीब 241 रूटों पर बसें फंसी रही. कई रूटों पर मुश्किल से सडक़ मार्ग अस्थाई रूप से बाहल करने के बाद रूटों से बसें अपने गंत्वय स्थान तक पहुंच सकी. भारी बारिश के चलते कुल्लू व चंबा में सबसे अधिक रूटों पर बस सेवाएं ठप रही.

किन-किन रूटों पर बस सेवाएं बंद

चंबा में 152 कुल्लू में 93 रूटों पर बस सेवाएं बंद रही. वहीं, आगामी दिनों में जब तक सड़क मार्ग खुल नहीं जाते कुल्लू के रूटों पर बसें बंद रहेगी. इसके अतिरिक्त रोहडू में 90, रामपुर में 78, करसोग 44, तारादेवी 46,बिलासपुर 45, केलांग 44,धर्मशाला 26, शिमला लोकल 40, सहित निगम के अन्य यूनिटों में भी बस सेवाएं बाधित रही.

भारी बारिश के चलते अधिकांश जिलों में सड़क मार्ग बंद

निगम अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के चलते प्रदेश के अधिकांश जिलों में सड़क मार्ग बंद है. इन मार्गों पर बसं चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, ऐसे में जैसे ही सडक़ मार्ग बहाल होते हैं रूटों पर बसें उपलब्ध करवाई जाएगी. निगम के बस संचालन बंद होने से निगम को प्रतिदिन 1 करोड़ से अधिक का घाटा हो रहा है, जिससे निगम की कमाई आधी हो गई है.

अधिकांश सड़क मार्ग बंद होने से निगम को करोड़ों रुपए का नुकसान

एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने बताया कि, "प्रदेश भर में सड़क मार्ग बंद होने से बसों का संचालन नहीं हो पा रहा है. प्रदेश में प्रतिदिन 850 से अधिक रूट बंद रह रहे हैंं. कई बसें रूटों पर फंस रही हैं. इसके अतिरिक्त जिन जिलों में सड़क मार्ग सही है, उन मार्ग पर निगम लगातार बसें चला रहा है. बसों के संचालन ठप होने से निगम को प्रतिदिन करोड़ों रुपए का भी घाटा हो रहा है."

