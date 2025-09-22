ETV Bharat / state

डाडासिबा में बड़ा सड़क हादसा, तलवाड़ा से बद्दी जा रही HRTC बस पलटी

जानकारी के अनुसार तलवाड़ा से बद्दी जा रही निजी बस डाडासिबा के पास गुराला में पलट गई. हादसे में बस सवार यात्रियों को तुरंत स्थानीय लोगों की मदद से एंबुलेंस और निजी गाड़ियों के जरिए सिविल अस्पताल डाडासिबा पहुंचाया गया, जहां फिलहाल सभी घायलों का इलाज चल रहा है. हादसे के बाद अस्पताल के सारे बेड भर गए. कुछ मरीजों को जमीन पर लेटाकर उपचार देना पड़ा. एक घायल व्यक्ति को टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर करना पड़ा है. इनकी हालत गंभीर बनी हुई है.

कांगड़ा: जिले के डाडासिबा में सोमवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया है. आज सुबह तलवाड़ा से डाडासिबा होकर बद्दी जा रही एचआरटीसी बस अचानक गुराला के पास अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में कई यात्री घायल हुए हैं. हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया और चीख पुकार मच गई. स्थानीय लोगों की मदद से बस में सवार सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है.

बस में चार स्कूली छात्र और 36 अन्य लोग सवार थे. कुछ स्कूली बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं. एसएचओ डाडासिबा संदीप पठानिया ने बताया कि हादसे में 38 से 40 लोग घायल हुए हैं. वहीं बस में सवार यात्रियों से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि बस गुराला मोड़ के पास पहुंची और बस ड्राइवर ने जैसे ही मोड़ को काटने की कोशिश की अचानक से तेज आवाज आई और देखते ही देखते बस एक तरफ पलट गई. बस ड्राइवर बस को सामान्य गति में ही चला रहा था, अगर बस की गति ज्यादा तेज होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था. वहीं, हादसे के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन माना जा रहा है कि बस तकनीकी खराबी के कारण ही हादसे का शिकार हुई है. वहीं, जसवां प्रागपुर के विधायक विक्रम ठाकुर ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की है. विधायक ने कहा कि घायलों के एक्स-रे आदि किए जा रहे हैं. गंभीर रूप से घायलों को यहां से रेफर किया जाएगा.

होटल में घुसा ट्रक

वहीं, कांगड़ा के देहरा में देर रात एक अनियंत्रित ट्रक कांग्रेस नेता के होटल बालाजी हवेली में घुस गया. हादसे में होटल का गेट और दीवार टूट गई और रिसेप्शन तक ट्रक पहुंच गया. ट्रक की चपेट में आने से होटल के बाहरी खड़ी कार और फर्नीचर भी क्षतिग्रस्त हुआ है. गनीमत रही कि हादसे के समय वहां कोई मौजूद नहीं था नहीं तो एक बड़ा हादसा पेश आ सकता था.

होटल की बिल्डिंग में घुस गया ट्रक (ETV Bharat)

हादसे में ट्रक चालक गंभीर घायल हुआ और उसे पहले सिविल अस्पताल देहरा और बाद में टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. वहीं होटल के मैनेजर दलजीत ने बताया कि बीती रात एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर होटल में जा घुसा. ट्रक तेज रफ्तार में चल रहा था और ड्राइवर इस पर नियंत्रण नहीं रख सका. वहीं, देहरा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. स्थानीय लोग प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि पुल के पास स्पीड ब्रेकर और ट्रैफिक नियंत्रण की व्यवस्था की जाए ताकि भविष्य में ऐसे हादसे न हों.

