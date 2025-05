ETV Bharat / state

सड़क से नीचे हवा में लटक गई HRTC की बस, 25 यात्री थे सवार - HRTC BUS ACCIDENT

एचआरटीसी बस हवा में लटकी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : May 7, 2025 at 1:43 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 2:02 PM IST 2 Min Read

मंडी: पठानकोट-मंडी नेशनल हाईवे पर बुधवार सुबह बड़ा हादसा होते हाते टल गया जब एचआरटीसी की एक बस अनियंत्रित होकर अचानक सड़के से नीचे लुढ़क गई. बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर बस पेड़ से टकरा खाई में जाने से बाल बाल बच गई और बढ़ा हादसा होने से चल गया. जानकारी के मुताबिक एचआरटीसी की ये बस बैजनाथ से शिमला जा रही थी और सुबह छह बजे उरला के पास ये हादसा पेश आया है. बस में 25 सवारियां मौजूद थी और सभी सवारियां सुरक्षित हैं. आधी बस खाई में लटक गई. वहीं, बस का पीछे का हिस्सा सड़क के पास लटका रह गया. बस पेड़ से टकराकर खाई में गिरने से बच गई. हादसे के बाद बस के अंदर मौजूद सवारियों में चीख पुकार मच गया. हादसे के बाद चालक ने सवारियों को बस से बाहर निकालने को कहा. हादसे में सभी यात्री बाल-बाल बच गए. किसी को कोई चोट नहीं आई है. बस को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया. हवा में लटकी एचआरटीसी बस (ETV Bharat) दूसरी बस से भेजे गए यात्री एचआरटीसी का मैक्निकल स्टाफ बस की मरम्मत करने में जुटा है. प्रथम दृष्टया में बस का मेन पटा टूटने से यह हादसा पेश आया है. हादसे के बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर जमा हो गए और राहत कार्य मे जुट गए. हादसे की जानकारी एसडीएम पधर सुरजीत सिंह को मिलते ही प्रशासन की तरफ से एक टीम मौके पर पहुंच गई. वहीं पधर में तैनात एचआरटीसी के खेपन कार्यालय के इंचार्ज हेमराज ठाकुर भी मौके पर पहुंचे. इंचार्ज हेमराज ठाकुर ने घटना के बारे में बताया कि 'स्थानीय लोगों की मदद से बस में मौजूद सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और दूसरी बसों के माध्यम से उनके गंतव्य की ओर भेज दिया गया है.' ये भी पढ़ें: ऑपरेशन सिंदूर के बाद गग्गल-भुंतर हवाई अड्डे से उड़ान सेवा बंद, एयरपोर्ट अथॉरिटी अलर्ट मोड पर

Last Updated : May 7, 2025 at 2:02 PM IST