मंडी के औट टनल में खड़े ट्रक से टकराई HRTC बस, 6 लोग घायल
मंडी जिले के औट टनल में एक एचआरटीसी बस ट्रक से टकरा गई. हादसे में 6 लोग हुए घायल.
Published : October 8, 2025 at 4:04 PM IST|
Updated : October 8, 2025 at 4:15 PM IST
मंडी: हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे के मामले थम नहीं रहे हैं. बीती रात लैंडस्लाइड की चपेट में आने से बिलासपुर में एक बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें अब 16 लोगों की जान जा चुकी है. वहीं, आज मंडी जिले के औट टनल में एक खड़े ट्रक से एचआरटीसी बस जा टकराई. हादसे में 6 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल नगवाईं में भर्ती कराया गया है.
एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने औट टनल में हुए ट्रक-बस की टक्कर की जानकारी दी. एसपी मंडी ने कहा, "औट थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. हादसे के कारणों की जांच पड़ताल की जा रही है".
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पर औट टनल के अंदर एचआरटीसी की एक बस ने खड़े हुए ट्रक को टक्कर मार दी. इस हादसे में 6 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए नगवाईं अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. एचआरटीसी बस कुल्लू से शिमला जा रही थी. हादसा आज सुबह उस वक्त हुआ जब यह बस औट टनल से होकर गुजर रही थी, इस दौरान बस चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और बस सीधा टनल में खड़े ट्रक के पिछले हिस्से से जा टकरा गई. हादसे के बाद यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई.
हादसे में घायलों के नाम
- राम दयाल, निवासी गांव भड़ोल, तहसील जोगिंद्रनगर
- ज्योति प्रकाश, निवाली गांव शिल्लीखड्ड, तहसील पधर
- खरनु राम, निवासी गांव सिहणु, तहसील बालीचौकी
- राजीव (HRTC बस चालक), निवासी गांव चांदपुर, जिला बिलासपुर
- अमर सिंह (ट्रक चालक), निवासी गांव मोड़, तहसील करसोग
- रमेश लाल, निवासी गांव जिया, जिला कुल्लू
इन सभी का इलाज सिविल अस्पताल नगवाईं में चल रहा है.
