गढ़वा: झारखंड के गढ़वा जिला से तीन राज्यों की सीमा लगती है. एक तरफ उत्तर प्रदेश तो दूसरे तरफ छत्तीसगढ़ तो तीसरे तरफ बिहार की सीमा है. गढ़वा के लोगों का मुख्य पेशा कृषि है. गढ़वा के किसान अब परंपरागत खेती छोड़कर आधुनिक और वैज्ञानिक खेती कर दूसरे जिले के किसानों के लिए प्रेरणास्रोत बन रहे हैं. ऐसे ही एक किसान हैं गढ़वा के श्रीबंशीधर नगर में. खेती में उनके अभिनव प्रयोगों को कारण उनकी पहचान अब प्रगतिशील किसान के रूप में हो रही है और उनके बारे में पूरे जिले में चर्चा हो रही है. उन्होंने परंपरागत खेती छोड़कर अब आधुनिक खेती को अपनाया है.

हृदयनाथ ने प्रगतिशील किसान के रूप में बनाई पहचान

बंशीधर नगर प्रखंड के पाल्हे कला निवासी सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक हृदयनाथ चौबे ने अब अपनी पहचान प्रगतिशील किसान के रूप में बनाई है. उन्होंने आधुनिक तरीके से डेढ़ एकड़ में ग्राफ्टेड टमाटर और बैंगन की खेती की है. उन्होंने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से 10 रुपये प्रति पौधे की दर से ग्राफ्टेड पौधे मंगवाये हैं. इन पौधों को बेड बनाकर मल्चिंग पेपर पर लगाया है, ताकि बरसात में खरपतवार की भी समस्या नहीं हो. उन्होंने बताया कि ग्राफ्टेड पौधों से सामान्य पौधों के मुकाबले दोगुना उत्पादन होता है और बीमारियों का डर नहीं रहता है. जिससे किसानों को अधिक मुनाफा होता है.

जानकारी देते प्रगतिशील किसान हृदयनाथ चौबे और जिला कृषि पदाधिकारी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

ग्राफ्टेड पौधे लगाकर कर रहे अच्छा उत्पादन

प्रगतिशील किसान हृदयनाथ चौबे ने बताया कि ग्राफ्टेड पौधे की सबसे खास बात होती है कि इसे किसी भी मौसम में लगाया जा सकता है. ऑफ सीजन लगाने पर किसानों को उत्पादन का अच्छा रेट भी मिल जाता है. हृदय नाथ चौबे का मानना है कि धान और गेहूं का उत्पादन कर किसान एक एकड़ से 30 हजार रुपये से अधिक की बचत नहीं कर सकता है, जबकि आधुनिक तरीके से सब्जियों का उत्पादन किया जाए तो किसान प्रति एकड़ दो से तीन लाख रुपये तक कमा सकता है.

ऑफ सीजन में खेती करने की सलाह

उन्होंने कहा कि सब्जियों की खेती करने से पहले किसानों के केवल एक ध्यान रखना होगा कि ऑफ सीजन में खेती करें, क्योंकि आप कोई भी खेती करें, लेकिन जब तक उस उत्पाद का रेट अच्छा नहीं होगा आमदनी अच्छी नहीं होगी. उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक से ग्राफ्टेड टमाटर और बैंगन लगाने में डेढ़ एकड़ में करीब दो से तीन लाख रुपये खर्च हो गए हैं.

जिला कृषि पदाधिकारी ने दी जानकारी

वहीं इस संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी शिवशंकर प्रसाद ने बताया की यह तकनीक छत्तीसगढ़ में काफी प्रचलित है. टमाटर, बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च पर यह प्रयोग पूर्ण रूप से सफल है. ग्राफ्टेड बैंगन और टमाटर को जंगली बैंगन पर ग्राफ्ट किया जाता है. चूंकि जड़ जंगली बैंगन का होता है इस कारण ग्राफ्टेड पौधों में जड़ संबंधी बीमारी नहीं लगती है और पौधे का विकास भी सामान्य पौधे की तुलना में काफी जबरदस्त होता है. वहीं इसमें उत्पादन भी दोगुना होता है.

साथ ही ग्राफ्टेड पौधा किसी भी प्रकार के मौसम को झेलने में भी समर्थ होता है. जिससे किसानों को अच्छा उत्पादन मिलता है. उन्होंने कहा कि हम ऐसे किसानों को सरकारी योजनाओं से आच्छादित करेंगे और उन्हें बेहतर कृषि तकनीक की भी जानकारी देंगे.

