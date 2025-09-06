HPU ही आयोजित करेगी बीएड संस्थानों में प्रवेश परीक्षा, इसी यूनिवर्सिटी से ही लेनी होगी एफिलिएशन

ETV Bharat / state

शिमला: राज्य सरकार ने कहा है कि प्रदेश भर के बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड संस्थानों में प्रवेश के लिए आवेदन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी (एचपीयू) ही आमंत्रित करेगी. इसके अलावा परीक्षा का आयोजन भी एचपीयू ही करेगी. राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष ये बात दर्ज की है. अदालत में राज्य सरकार की तरफ से बताया गया है कि अगले शैक्षणिक वर्ष से राज्य में बीएड संस्थानों/सिलेबस के लिए संबद्धता यानी एफिलिएशन भी केवल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से ही लेनी होगी.

हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि ये निर्णय छात्र-छात्राओं के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. हालांकि बीएड करवाने वाले कुछ संस्थानों ने सरकार के बीएड संस्थानों को एचपीयू से एफिलिएशन के फैसले का विरोध करते हुए उन्हें मामले में जरूरी पक्षकार बनाने का आवेदन भी अदालत के समक्ष दिया था. हाईकोर्ट ने संस्थानों के उस आवेदन को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि कि जो प्रार्थियों ने याचिका में मांग की थी, उसे पूरा कर लिया गया है इसलिए वो अपनी शिकायत के लिए स्वतंत्र रूप से याचिका दाखिल कर सकते हैं.