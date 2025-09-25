पनीर, मखाना और समा के चावल से सजेगी HPTDC की थाली, नवरात्रि स्पेशल मेन्यू जारी
नवरात्रि के पावन अवसर पर हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के कुछ होटलों में स्पेशल थाली उपलब्ध करवाई जा रही है.
Published : September 25, 2025 at 3:40 PM IST
शिमला: इस साल नवरात्रि के पावन अवसर पर हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) के होटलों में उपवास रखने वाले लोगों के लिए खास सात्विक मेन्यू तैयार किया गया है. लोगों की सुविधा और धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए, निगम ने अपने होटलों और रेस्टोरेंट में पनीर मखाना, समा चावल (व्रत के चावल), और ओगला (कुट्टू) की रोटी जैसे विशेष व्यंजन परोसने का फैसला लिया है.
होटलों में ठहरने पर 20 से 40% डिस्काउंट
इस साल हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के कुछ चुनिंदा होटलों में सैलानियों को नवरात्र स्पेशल थाली उपलब्ध करवाई जाएगी. वहीं, होटल कारोबार को बढ़ाने के मद्देनजर राज्य पर्यटन विकास निगम ने होटलों में ठहरने पर 20 से 40 फीसदी डिस्काउंट देने की समय सीमा बढ़ा दी है. ताकि नवरात्रि में अधिक से अधिक पर्यटक होटल का रुख कर सकें.
नवरात्रि स्पेशल मेन्यू जारी
हिमाचल पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक चंदन कपूर ने बताया कि, "नवरात्रि के दौरान हमारे होटलों में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सात्विक भोजन की व्यवस्था करना हमारी प्राथमिकता है. पर्यटन निगम यह सुनिश्चित कर रहा है कि सभी होटलों में उच्च गुणवत्ता का फलाहार मेन्यू उपलब्ध हो. इसको लेकर अधिक जानकारी निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है."
इन होटलों में HPTDC की स्पेशल थाली
पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. राजीव शर्मा ने नवरात्रि स्पेशल थाली तैयार करने के निर्देश दिए हैं. एचपीटीडीसी की इकाइयों में होटल हॉलिडे होम शिमला, आशियाना, गुफा रेस्टोरेंट शिमला, पीटरहॉफ, विली पार्क, होटल ज्वालाजी, चिंतपूर्णी हाइट्स, यात्री निवास चामुंडा जी, टी बड पालमपुर, धौलाधार धर्मशाला, श्रीखंड सराहन, टूरिस्ट इन रिवालसर, रेणुका जी, हाटू नारकंडा, बघाल दाड़लाघाट, लेक व्यू बिलासपुर, हमीर हमीरपुर, मणिमहेश डलहौजी और होटल इरावती चंबा में ये सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी.
पनीर, मखाना और समा के चावल से सजेगी थाली
होटल हॉलिडे होम, शिमला के रेस्टोरेंट इंचार्ज मणिराम ने बताया कि, "हम हर साल नवरात्रि में व्रत करने वाले मेहमानों के लिए विशेष इंतजाम करते हैं. इस बार मेन्यू में पनीर मखाना, आलू जीरा, उड़िया कद्दू, खीरा रायता, समा राइस, ओगला रोटी, बाथू और साबूदाना की खीर और ताजे फल परोसे जाएंगे. हमारी कोशिश रहती है कि उपवास के दौरान भी ग्राहकों को स्वादिष्ट और शुद्ध फलाहार उपलब्ध हो."
इस रेस्टोरेंट में फलाहारी थाली उपलब्ध
गुफा रेस्टोरेंट, शिमला में कांउटर की जिम्मेदारी संभालने वाले संजू के अनुसार, "नवरात्रि के नौ दिनों तक हमारे यहां खास फलाहारी थाली उपलब्ध रहेगी. इसमें ओगला (कुट्टू) की रोटी, आलू की सब्जी, दही और फल शामिल होंगे. हम सात्विकता और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हैं ताकि देवी भक्तों की आस्था बनी रहे."
