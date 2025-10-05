ETV Bharat / state

TGT-JBT समेत 14 विभागों के सैकड़ों पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज, HPSSC में इस दिन से होंगे रिटन एग्जाम

हिमाचल प्रदेश में HPSSC द्वारा TGT-JBT समेत 14 विभागों के सैकड़ों पदों पर जल्द रिटन एग्जाम लिया जाएगा.

HPSSC written exams after 15 Nov
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 5, 2025 at 1:26 PM IST

3 Min Read
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है. लंबे इंतजार के बाद हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग नवंबर माह में विभिन्न भर्तियों के लिए लिखित परीक्षाएं आयोजित करने जा रहा है. राज्य चयन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार 15 नवंबर के बाद रिटन एग्जाम शुरू होंगे. आयोग द्वारा आयोजित होने वाली क्लास-थ्री भर्तियों में शिक्षा विभाग के टीजीटी और जेबीटी के साथ 14 अन्य विभागों के पद शामिल हैं.

इन पदों के लिए मिले सबसे ज्यादा आवेदन

टीजीटी और जेबीटी के पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब केवल कॉल लेटर जारी कर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) करवाए जाएंगे. आयोग ने सीबीटी आयोजित करने वाली एजेंसी को फाइनल कर आदेश जारी कर दिया है. सबसे ज्यादा आवेदन टीजीटी के 72,986 और जेबीटी के 17,181 पदों के लिए प्राप्त हुए हैं.

वहीं, राज्य चयन आयोग सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने कहा, "भर्ती परीक्षाएं जल्द ही शुरू कर दी जाएगी. सीबीटी के लिए एजेंसी फाइनल कर ली गई है. अभी पेपर सेट इत्यादि का प्रोसेस चला हुआ है."

किस पद के लिए कितने आवेदन ?

डॉ. विक्रम महाजन ने कहा कि टीजीटी मेडिकल के लिए 12,865, टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए 15,982, टीजीटी आर्ट्स के लिए 44,139, जेबीटी के लिए 17,181, लैब असिस्टेंट के लिए 10, प्लेट मेकर (ऑफसेट) और लाई ब्वॉय के लिए 76, प्रूफ रीडर के लिए 135, स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए 396, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड-2 के लिए 5, हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए 772, कॉपी होल्डर के लिए 19, ऑफसेट ऑपरेटर के लिए 6 और फोटो कॉपी सेंटर ऑपरेटर के लिए 121 आवेदन आए हैं.

आयोग ने तैयारियां की तेज

बता दें कि आयोग ने आगामी भर्तियों की लिखित परीक्षाओं को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं. पेपर सेट करने और परीक्षा केंद्र तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. शिक्षा विभाग में कुल 937 टीजीटी पद भरे जाने हैं, जिनमें टीजीटी आर्ट्स के 437, टीजीटी नॉन मेडिकल के 343, और टीजीटी मेडिकल के 169 पद शामिल हैं. वहीं, जेबीटी के 600 पद भी भरे जाएंगे. इनके अलावा प्रिंटिंग स्टेशनरी विभाग, बागवानी (हॉर्टिकल्चर), स्वास्थ्य सेवाएं (हेल्थ सर्विसेज) और लैंड रिकॉर्ड विभाग में 76 पदों पर भर्ती की जाएगी. प्रदेश के हजारों युवा इन भर्तियों के जरिए रोजगार की उम्मीद लगाए बैठे हैं. वहीं, दिसंबर में प्रस्तावित पंचायती राज चुनावों के कारण अभ्यर्थियों में यह आशंका बनी हुई थी कि अगर नवंबर तक परीक्षाएं नहीं हुईं, तो आचार संहिता लागू होने से भर्ती प्रक्रिया रुक सकती है. ऐसे में आयोग द्वारा नवंबर से रिटन एग्जाम शुरू करने का फैसला अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत और उम्मीद की खबर माना जा रहा है.

