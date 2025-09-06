हरियाणा में लेक्चरर भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी, जानें एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तारीख

ETV Bharat / state

पंचकूला: हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) ने विभिन्न विषयों में लेक्चरर पदों के लिए सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की तारीखें घोषित कर दी है. सभी विषयों संबंधी तिथि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई है. सभी परीक्षाएं 15 से 24 सितंबर तक आयोजित की जाएगी. सभी आवेदक/उम्मीदवार आगामी 10 सितंबर 2025 से आयोग की वेबसाइट से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर सकेंगे.

लेक्चरर पदों के लिए परीक्षा: आयोग द्वारा तय किए गए शेड्यूल के अनुसार, 15 सितंबर को कृषि इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर की परीक्षा होगी. जबकि 17 सितंबर को इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का टेस्ट होगा. इसके अलावा 19 सितंबर को लाइब्रेरी साइंस और आफिस मैनेजमेंट एवं कंप्यूटर एप्लीकेशन की परीक्षा होगी. इसके बाद 24 सितंबर को फैशन डिजाइन, मेडिकल इलेक्ट्रानिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट की परीक्षा होगी.

एडमिट कार्ड का साफ प्रिंट लें: अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर उसका ए-4 आकार के कागज पर प्रिंट ले लें, ताकि उनकी तस्वीरें और अन्य विवरण आसानी से देखे जा सके. यह भी चेताया गया है कि जिन अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र छोटे आकार के हैं और जिन पर तस्वीरें/हस्ताक्षर अस्पष्ट हैं, उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र पर दिए गए सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें.