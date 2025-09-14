ETV Bharat / state

विमल नेगी डेथ केस में CBI ने ASI पंकज को किया गिरफ्तार, अब सोमवार को सीबीआई अदालत में उगलेगा राज

हिमाचल पावर कारपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी डेथ केस में सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी की है. सोमवार को होगी सीबीआई अदालत में पेशी.

Vimal Negi Death Case CBI arrested ASI Pankaj
विमल नेगी डेथ केस में CBI ने ASI पंकज को किया गिरफ्तार, (FILE)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 14, 2025 at 7:08 PM IST

Updated : September 14, 2025 at 8:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है. इस मामले में सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी की है. सीबीआई ने रविवार (14 सितंबर) को ASI पंकज को बिलासपुर जिले के घुमारवीं से गिरफ्तार किया है. इससे पहले सीबीआई ने पंकज से दिल्ली में बुलाकर पूछताछ की थी. एएसआई पंकज पर कई गंभीर आरोप हैं.

विमल नेगी डेथ केस में पहली गिरफ्तारी

पुलिस सूत्रों के अनुसार, सीबीआई ने हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में सबूतों से छेड़छाड़ करने के आरोप में निलंबित शिमला पुलिस के एएसआई पंकज को उसके गांव बिलासपुर के घुमारवीं से गिरफ्तार किया है. अब सीबीआई एएसआई पंकज को सोमवार (15 सितंबर) को सीबीआई अदालत शिमला में पेश करने की तैयारी में है. दिल्ली से सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम आई है, जिसने सारी प्रक्रिया की है.

ASI पंकज में गंभीर आरोप

विमल नेगी मौत मामले में सबूत के आधार पर सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी की है. एएसआई पंकज की गिरफ्तारी के साथ ही उम्मीद लगाई जा रही है कि इस मामले में आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारी हो सकती है. 10 मार्च को लापता हुए चीफ इंजीनियर विमल नेगी का शव 18 मार्च को बिलासपुर में गोबिंद सागर झील से बरामद हुआ था. इसके बाद विमल नेगी की पत्नी की शिकायत पर पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने समेत प्रताड़ना का केस दर्ज किया गया था.

आखिर किसके कहने पर की सबूतों से छेड़छाड़?

पंकज पर आरोप है कि जब विमल नेगी का शव बरामद किया गया तो उसने उनकी जेब से पेनड्राइव निकालकर उससे छेड़छाड़ की. इस संबंध में एक वीडियो रिकार्डिंग भी वायरल थी, जिसकी सीबीआई ने जांच की है. विमल नेगी मौत मामले को लेकर उनकी पत्नी किरण नेगी और उनके परिजन ने ऊर्जा निगम के अधिकारियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने और हत्या जैसे संगीन आरोप लगाए हैं. इस मामले में प्रदेश उच्च न्यायालय ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है. सीबीआई इस जांच में जुटी है कि आखिर निलंबित एएसआई पंकज ने किसके कहने पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की, जबकि वह न तो उस एसआईटी में शामिल था जिसे विमल नेगी मौत मामले को लेकर गठित किया गया था.

क्या है पूरा मामला?

हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मार्च महीने में संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई थी. विमल नेगी 10 मार्च से लापता थे. बाद में उनका शव 18 मार्च को बिलासपुर जिले के गोबिंद सागर झील में मिला था. विमल नेगी के लापता होने के बाद से उनकी पत्नी किरण नेगी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखकर एचपी पावर कारपोरेशन के तत्कालीन एमडी हरिकेश मीणा, निदेशक देशराज सहित अन्य उच्च अधिकारियों पर उनके पति को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था.

विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी की शिकायत पर न्यू शिमला पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई थी. एफआईआर में आरोपी बनाए गए IAS हरिकेश मीणा, कारपोरेशन के निदेशक देशराज पर गंभीर आरोप हैं. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशानुसार अब इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है. इसी कड़ी में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है.

ये भी पढ़ें: विमल नेगी डेथ केस, एक बार फिर बढ़ी IAS अफसर हरिकेश मीणा की अंतरिम राहत

ये भी पढ़ें: 'हिमाचल में फोरलेन-एनएच को हुए नुकसान के लिए केंद्र ने जारी किए 264 करोड़, आपदा को लेकर केंद्र गंभीर'

Last Updated : September 14, 2025 at 8:37 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

VIMAL NEGI DEATH CASECBI ARRESTED ASI PANKAJHPPCL CHIEF ENGINEER VIMAL NEGIVIMAL NEGI DEATH CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

PUBG से अकेलेपन तक का सफर, हर PARENT को सोचने पर मजबूर कर देगी ये कहानी, कहीं आपका बच्चा भी...

ATM और डेबिट कार्ड पर भी मिलता है बीमा का लाभ, बैंक और कंपनी ने नहीं दिया हक तो राज्य उपभोक्ता आयोग ने ठोका इतने का जुर्माना

अब ऑनलाइन कर सकेंगे HPTDC होटलों की बुकिंग, Make My Trip के साथ हुआ करार

ऐसे फहराया साक्षरता के पहाड़ पर देवभूमि का झंडा, देश का पूर्ण साक्षर राज्य बना हिमाचल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.