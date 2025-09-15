ETV Bharat / state

चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में आरोपी ASI पंकज शर्मा 1 दिन की रिमांड पर, मंगलवार को फिर से CBI अदालत में पेशी

HPPCL चीफ इंजीनियर विमल नेगी डेथ केस में गिरफ्तार आरोपी ASI पंकज शर्मा 1 दिन की रिमांड पर है. मंगलवार को दोबारा होगी पेशी.

विमल नेगी मौत मामले में आरोपी ASI पंकज शर्मा 1 दिन की CBI रिमांड पर (ETV Bharat)
Published : September 15, 2025 at 5:33 PM IST

Published : September 15, 2025 at 5:33 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPPCL) के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की रहस्यमयी मौत के मामले में जांच कर रही सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शिमला पुलिस के निलंबित एएसआई पंकज शर्मा को गिरफ्तार कर शिमला स्थित सीबीआई अदालत में पेश किया. अदालत से पंकज शर्मा को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है.

एक दिन की रिमांड पर आरोपी पंकज शर्मा

पुलिस सूत्रों के अनुसार, सीबीआई ने रविवार (14 सितंबर को) दोपहर के समय बिलासपुर जिले के घुमारवीं से पंकज शर्मा को गिरफ्तार किया था. सोमवार को उन्हें शिमला स्थित सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया, जहां एजेंसी ने पांच दिन का रिमांड मांगा, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल एक दिन की पुलिस रिमांड ही मंजूर की है. इस मामले में अगली सुनवाई मंगलवार दोपहर 3 बजे निर्धारित की गई है.

आरोपी पंकज शर्मा के वकील पीयूष वर्मा (ETV Bharat)

पंकज शर्मा पर गंभीर आरोप

शिमला पुलिस के निलंबित एएसआई पंकज शर्मा पर सबूतों से छेड़छाड़ करने का गंभीर आरोप है. सीबीआई के अनुसार, जब चीफ इंजीनियर विमल नेगी का शव बरामद हुआ, तब मौके पर मौजूद एएसआई पंकज शर्मा ने उनकी जेब से एक पेनड्राइव निकालकर उसमें छेड़छाड़ की थी. यह पेनड्राइव इस केस में अहम इलेक्ट्रॉनिक सबूत माना जा रहा है.

विमल नेगी मौत मामले में आरोपी निलंबित ASI पंकज शर्मा 1 दिन की रिमांड पर (ETV Bharat)

बचाव पक्ष की दलीलें

वहीं, आरोपी पंकज शर्मा के वकील पीयूष वर्मा ने बताया कि, "हमने कोर्ट में बेल एप्लिकेशन दाखिल कर दी है. इससे पहले पंकज शर्मा की पत्नी द्वारा हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान, सीबीआई ने खुद यह कहा था कि फिलहाल उन्हें पंकज शर्मा की जरूरत नहीं है. ऐसे में 14 सितंबर को अचानक पंकज शर्मा को गिरफ्तार क्यों किया गया. बेल याचिका पर भी मंगलवार को ही सुनवाई होनी है."

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि, हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी 10 मार्च से लापता थे. बाद में उनका शव बिलासपुर जिला के गोबिंद सागर झील में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था. विमल नेगी के लापता होने के बाद से उनकी पत्नी किरण नेगी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखकर एचपी पावर कॉरपोरेशन के तत्कालीन एमडी हरिकेश मीणा, निदेशक देशराज समेत अन्य उच्च अधिकारियों पर उनके पति को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी की शिकायत पर न्यू शिमला पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी.

