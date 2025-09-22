ETV Bharat / state

MIS से 58 हजार मीट्रिक टन से अधिक सेब की खरीद, पिछले सालों के टूटे रिकॉर्ड

सेब की फसल खराब होने से बागवान मंडी मध्यस्थता योजना का सहारा ले रहे हैं. इसके लिए HPMC VS 274 संग्रहण केंद्र स्थापित किए हैं.

58 हजार मीट्रिक टन से अधिक सेब की खरीद
58 हजार मीट्रिक टन से अधिक सेब की खरीद (कॉन्सेप्ट इमेज)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 4:02 PM IST

7 Min Read
शिमला: हिमाचल में 20 जून को मानसून एंट्री के बाद लगातार बिगड़े मौसम ने बागवानों की चिंता बढ़ाई है. इस बार प्रदेश में सेब की अधिक पैदावार के अनुमान से बागवान बाग बाग थे, लेकिन बागवानों की मेहनत पर पानी फिर गया. लगातार भारी बारिश से सड़कें बंद होने और समय से पहले ही पौधों से पत्तियां झड़ने की वजह से हजारों मीट्रिक टन सेब खराब हो गया. ऐसे में जिस सेब को पेटियों से मंडियों को भेजा जाना था, उसे बोरियों में भरकर मंडी मध्यस्थता योजना (MIS) के तहत HPMC को बेचा जा रहा है.

हिमाचल में इस बार सेब उत्पादन अधिक हुआ है, लेकिन मौसम और समय से मंडी न पहुंच पाने के कारण सैकड़ों टन सेब खराब भी हुआ है. इसका नतीजा ये रहा है कि मंडी मध्यस्थता योजना (MIS) के अंतर्गत 18 सितंबर तक 58,308 मीट्रिक टन सेब बिक चुका है, जो पिछले दो वर्षों की संयुक्त बिक्री की तुलना में 5,649 मीट्रिक टन अधिक है. ऐसे में सेब की फसल खराब होने से बागवान मंडी मध्यस्थता योजना का सहारा ले रहे हैं. संकट की घड़ी में MIS योजना बागवानों के लिए भरोसेमंद सहारा बनकर आई है.

274 संग्रहण केंद्र स्थापित

प्रदेश में मंडी मध्यस्थता योजना के तहत इस बार HPMC अकेले ही खराब सेब की खरीद कर रही है, जिसके लिए इस बार 274 संग्रहण केंद्र स्थापित किए गए हैं. प्रदेश में मानसून सीजन में हुई भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे सहित कुल 373 सड़कें अब भी बंद पड़ी हैं. ऐसे में 250 संग्रहण केंद्रों के माध्यम से ही सेब की खरीद हो रही है. पिछले सालों के मुकाबले इस बार MIS योजना से अधिक खरीद की गई है. वर्ष 2023 और वर्ष 2024 में HPMC और HIMFED ने 52,659 मीट्रिक टन सेब की खरीद की थी, जिसमें वर्ष 2023 में HPMC और HIMFED ने 307 संग्रहण केंद्रों में 34,002 मीट्रिक टन सेब खरीदा था. वर्ष 2024 में दोनों ने मिलकर 281 संग्रहण केंद्रों पर 18,657 मीट्रिक टन सेब की खरीद की थी.

मौसम की वजह से खराब हुआ सेब

बागवान संजीव चौहान का कहना है कि 'इस बार भले ही सेब का उत्पादन पिछले साल की तुलना में काफी अधिक है, लेकिन लगातार बारिश और सड़कें बंद होने से काफी सेब खराब हुआ है, जिस कारण बागवानों को हजारों मीट्रिक टन सेब अब मंडी मध्यस्थता योजना के तहत HPMC को बेचना पड़ रहा है,अगर इस बार मौसम ने साथ दिया होता तो प्रदेश में बागवान मालामाल हो जाता.'

टूट सकता है पिछला रिकॉर्ड

प्रदेश में लगातार बारिश से इस बार सेब खराब हुआ है, जिस कारण मंडी मध्यस्थता योजना (MIS) में संग्रहण केंद्रों में रोजाना औसतन 1500 मीट्रिक टन से अधिक सेब पहुंच रहा है. हालांकि, कई क्षेत्रों में सड़कें खराब होने के कारण ट्रक अभी भी कुछ केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. ऐसे में इस बार मंडी मध्यस्थता योजना में सेब खरीद का रिकॉर्ड टूट सकता है. वहीं, पराला (शिमला), परवाणू (सोलन) और जरोल (मंडी) स्थित एचपीएमसी के फल प्रसंस्करण संयंत्र पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं, जिसमें रोजाना करीब 400 टन सेब का प्रसंस्करण हो रहा है.

क्या है मंडी मध्यस्थता योजना

बता दें कि मंडी मध्यस्थता योजना किसानों को बाजार में उचित मूल्य न मिलने की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जाती है. इस वर्ष हिमाचल प्रदेश सरकार की चलाई जा रही मंडी मध्यस्थता योजना (MIS) के तहत एचपीएमसी C ग्रेड सेब की खरीद ₹12 प्रति किलोग्राम की दर से कर रहा है. पहले एचपीएमसी और हिमफेड इस योजना के तहत सेब की खरीद करते थे, लेकिन हिमफेड के पास सेब प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, जबकि एचपीएमसी के पास फल प्रसंस्करण का पूरा सेटअप है. एचपीएमसी सेब समेत अन्य फलों का जूस, जैम, जैली और अन्य प्रकार के उत्पाद बनाता है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि 'प्रतिकूल मौसम के बावजूद सरकार सेब उत्पादकों को सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, ताकि बागवानों को किसी भी नुकसान का सामना न करना पड़े. सरकार सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा और उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रही है, जिसके लिए हमने लाभकारी मूल्यों की गारंटी देने और बागवानों के शोषण को समाप्त करने के लिए यूनिवर्सल कार्टन की शुरुआत की है.'

सेब सीजन ने पकड़ी रफ्तार

प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मानसून कमजोर पड़ गया है. ऐसे में मध्यम और उंचाई वाले क्षेत्रों में सेब सीजन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है, जिससे अब मंडियों में अधिक संख्या में सेब की पेटियां पहुंचनी शुरू हुई हैं. 18 सितंबर तक प्रदेश सहित बाहरी राज्यों की मंडियों में 1 करोड़ 85 लाख 87 हजार 461 सेब की पेटियां पहुंच चुकी है, जिसमें अकेले 1 करोड़ 05 लाख 75 हजार 029 सेब की पेटियां प्रदेश की विभिन्न मंडियों में ही बिकने के लिए पहुंची है. वहीं, बाहरी मंडियों में 80 लाख 12 हजार 381 सेब की पेटियां भेजी गई हैं, आने वाले दिनों में सेब सीजन अभी और रफ्तार पकड़ेगा. पिछली बार 18 सितंबर तक मंडियों में 1 करोड़, 36 लाख 82 हजार 424 सेब की पेटियां मंडियों में पहुंची थी. इसमें 85 लाख 33 हजार 861 सेब की पेटियां प्रदेश की विभिन्न मंडियों में बिकी थी. वहीं, 53 लाख 48 हजार 563 सेब की पेटियां बाहरी राज्यों की विभिन्न मंडियों में बेचने को भेजी गई थी.

2025 में सेब उत्पादन का अनुमान
2025 में सेब उत्पादन का अनुमान (ETV Bharat)

इतने करोड़ पेटियां होने का अनुमान

हिमाचल में इस बार सेब उत्पादन पिछले साल से अधिक रहने का अनुमान लगाया गया है. प्रदेश भर में सेब पैदा करने वाले जिलों में अबकी बार 3.66 करोड़ पेटियां उत्पादन रहने का अनुमान है। इसमें सबसे अधिक सेब जिला शिमला में 2.53 करोड़ पेटियां होने की संभावना है. प्रदेश सेब की अधिक पैदावार भी जिला शिमला में ही होती है. वहीं, कुल्लू जिले में 70.75 लाख सेब की पेटियां, किन्नौर जिले में 41.52 लाख, मंडी जिले में 28.58 लाख, चंबा जिले में 6.16 लाख, सिरमौर जिले में 3.19 लाख, लाहौल स्पीति में 63 हजार, कांगड़ा में 24 हजार, सोलन में 9 हजार, बिलासपुर में 1800, हमीरपुर में 300 और ऊना जिले में सबसे कम 100 पेटियां सेब उत्पादन रहने का अनुमान लगाया गया है.

10 सालों में सेब उत्पादन का आंकड़ा
10 सालों में सेब उत्पादन का आंकड़ा (ETV Bharat)

पिछले 10 सालों में सेब उत्पादन

उद्यान विभाग की ओर से जारी आंकड़ों पर गौर करें तो 2024-25 में सेब उत्पादन 2.51 करोड़ पेटियां सेब पैदावार हुई थी. इसी तरह से 2023-24 में प्रदेश में 2.11 करोड़ पेटियां सेब का उत्पादन हुआ था. उस दौरान सेब के बॉक्स का स्टैंडर्ड साइज 24 किलो का था. इसी तरह से साल 2022-23 में हिमाचल में सेब उत्पादन 3.36 करोड़ पेटी रहा था. उस समय सेब के बॉक्स का स्टैंडर्ड साइज 20 किलो वजन का था. वहीं, 2021-22 में प्रदेश में 3.05 करोड़ पेटी, 2020-21 में 2.40 करोड़ पेटियां, 2019-20 में 3.24 करोड़, साल 2018-19 में 1.65 करोड़, 2017-18 में सेब, 2.08 करोड़ पेटी, 2016-17 में 2.40 करोड़, 2015-16 में 3.88 करोड़ पेटी का उत्पादन हुआ था. 2024 में टेलीस्कोपिंग बॉक्स में सेब बिकना बंद हो गया था. टेलीस्कोपिंग बॉक्स में 28 से 30 किलो सेब आता था.

