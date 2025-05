ETV Bharat / state

HPBOSE 12th Result: टॉपर लिस्ट में लड़कियों का दबदबा, स्टेट टॉपर बनी महक, टॉप थ्री में 10 छात्रा और एक छात्र शामिल - HPBOSE 12TH RESULT 2025

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ( FILE )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : May 17, 2025 at 1:38 PM IST | Updated : May 17, 2025 at 1:45 PM IST 3 Min Read

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है. इस बार भी टॉप टेन की सूची में लड़कियों का दबदबा रहा है. 12वीं के रिजल्ट में टॉप थ्री लिस्ट में 11 स्टूडेंट्स ने कब्जा जमाया है, जिसमें 10 छात्राएं और 1 छात्र शामिल हैं. टॉप टेन मेरिट लिस्ट सूची में कुल 75 स्टूडेंट्स का नाम शामिल है. जिसमें 62 लड़कियां और 13 लड़के शामिल हैं. ऊना की महक बनी स्टेट टॉपर एचपीबीओएसई 12वीं परीक्षा परिणाम में टॉप 10 की सूची में पहले स्थान पर ऊना जिले की महक ने कब्जा जमाया है. महक ने 97.2% यानी 486 अंक हासिल किया है. इसके अलावा सेकेंड टॉपर लिस्ट में कांगड़ा जिले की खुशी, जाह्नवी ठाकुर और अंकिता का नाम शामिल है. इन छात्राओं ने 96.6% यानि 483 अंक हासिल किए हैं. सेकेंड टॉपर लिस्ट में कुल तीन छात्राओं का नाम शामिल है. वहीं, थर्ड टॉपर में कांगड़ा जिले की कनिका, पायल शर्मा, रिया और कृष, ऊना की पलक ठाकुर, नवनीत कौर और कनक शर्मा का नाम शामिल है. इन सभी स्टूडेंट्स को 96.4% यानि 482 अंक हासिल हुए हैं. तीसरे स्थान पर कुल 7 स्टूडेंट्स का नाम शामिल हैं, जिसमें 6 छात्राएं और एक छात्र शामिल है. एचपीबीओएसई 12वीं रिजल्ट घोषित (Etv Bharat) साइंट मेरिट लिस्ट साइंस मेरिट लिस्ट में कुल 48 स्टूडेंट्स ने स्थान पाया है. इसमें पहले स्थान पर स्टेट टॉपर और साइंस टॉपर ऊना जिले की महक रही. वहीं, सेकेंड साइंस टॉपर में कांगड़ा जिले की खुशी और जाह्नवी का नाम शामिल है. जबकि थर्ड साइंस टॉपर मेरिट लिस्ट में कांगड़ा जिले की कनिका, रिया और कृष, ऊना जिले की पलक, नवनीत कौर, कनक शर्मा शामिल हैं. साइंस टॉप टेन मेरिट लिस्ट में शामिल 48 स्टूडेंट्स में 38 लड़कियां और 10 लड़कों ने जगह बनाई है.

कॉमर्स मेरिट लिस्ट कॉमर्स मेरिट लिस्ट में कांगड़ा जिले की पायल शर्मा स्टेट टॉपर रही. वहीं, सेकेंड टॉपर मेरिट लिस्ट में ऊना जिले की शगुन का नाम शामिल है. जबकि थर्ड टॉपर लिस्ट में ऊना की अन्नया और सोलन की दृष्टि दत्ता ने जगह बनाई है. वहीं, कॉमर्स टॉप 10 मेरिट लिस्ट में 21 स्टूडेंट्स का नाम शामिल है, जिसमें 17 लड़कियां और 4 लड़कों ने जगह बनाई है. आर्ट्स मेरिट लिस्ट आर्ट्स मेरिट लिस्ट में स्टेट टॉपर में कांगड़ा जिले की अंकिता रही. वहीं, सेकेंड टॉपर कांगड़ा जिले की निर्दोष कुमारी. जबकि थर्ड टॉपर हमीरपुर की ज्योति शर्मा रही. आर्ट्स मेरिट लिस्ट में 61 स्टूडेंट्स का नाम शामिल है. जिनमें 55 लड़कियां और 6 लड़के शामिल हैं. गौरतलब है कि आज हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित किया है. छात्र-छात्राएं अपना रिजल्ट हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट hpbose.com पर देख सकते हैं. इस बार 83.16 प्रतिशत रहा परिणाम. इस बार कुल 86,373 विद्यार्थियों ने 12वीं की परीक्षा दी थी. कुल 71591 छात्र पास हुए, जबकि 5847 को कंपार्टमेंट आई है और 8581 फेल हुए. ये भी पढ़ें: HP BOARD ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट, इतना प्रतिशत रहा इस बार का परिणाम

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है. इस बार भी टॉप टेन की सूची में लड़कियों का दबदबा रहा है. 12वीं के रिजल्ट में टॉप थ्री लिस्ट में 11 स्टूडेंट्स ने कब्जा जमाया है, जिसमें 10 छात्राएं और 1 छात्र शामिल हैं. टॉप टेन मेरिट लिस्ट सूची में कुल 75 स्टूडेंट्स का नाम शामिल है. जिसमें 62 लड़कियां और 13 लड़के शामिल हैं. ऊना की महक बनी स्टेट टॉपर एचपीबीओएसई 12वीं परीक्षा परिणाम में टॉप 10 की सूची में पहले स्थान पर ऊना जिले की महक ने कब्जा जमाया है. महक ने 97.2% यानी 486 अंक हासिल किया है. इसके अलावा सेकेंड टॉपर लिस्ट में कांगड़ा जिले की खुशी, जाह्नवी ठाकुर और अंकिता का नाम शामिल है. इन छात्राओं ने 96.6% यानि 483 अंक हासिल किए हैं. सेकेंड टॉपर लिस्ट में कुल तीन छात्राओं का नाम शामिल है. वहीं, थर्ड टॉपर में कांगड़ा जिले की कनिका, पायल शर्मा, रिया और कृष, ऊना की पलक ठाकुर, नवनीत कौर और कनक शर्मा का नाम शामिल है. इन सभी स्टूडेंट्स को 96.4% यानि 482 अंक हासिल हुए हैं. तीसरे स्थान पर कुल 7 स्टूडेंट्स का नाम शामिल हैं, जिसमें 6 छात्राएं और एक छात्र शामिल है. एचपीबीओएसई 12वीं रिजल्ट घोषित (Etv Bharat) साइंट मेरिट लिस्ट साइंस मेरिट लिस्ट में कुल 48 स्टूडेंट्स ने स्थान पाया है. इसमें पहले स्थान पर स्टेट टॉपर और साइंस टॉपर ऊना जिले की महक रही. वहीं, सेकेंड साइंस टॉपर में कांगड़ा जिले की खुशी और जाह्नवी का नाम शामिल है. जबकि थर्ड साइंस टॉपर मेरिट लिस्ट में कांगड़ा जिले की कनिका, रिया और कृष, ऊना जिले की पलक, नवनीत कौर, कनक शर्मा शामिल हैं. साइंस टॉप टेन मेरिट लिस्ट में शामिल 48 स्टूडेंट्स में 38 लड़कियां और 10 लड़कों ने जगह बनाई है. कॉमर्स मेरिट लिस्ट कॉमर्स मेरिट लिस्ट में कांगड़ा जिले की पायल शर्मा स्टेट टॉपर रही. वहीं, सेकेंड टॉपर मेरिट लिस्ट में ऊना जिले की शगुन का नाम शामिल है. जबकि थर्ड टॉपर लिस्ट में ऊना की अन्नया और सोलन की दृष्टि दत्ता ने जगह बनाई है. वहीं, कॉमर्स टॉप 10 मेरिट लिस्ट में 21 स्टूडेंट्स का नाम शामिल है, जिसमें 17 लड़कियां और 4 लड़कों ने जगह बनाई है. आर्ट्स मेरिट लिस्ट आर्ट्स मेरिट लिस्ट में स्टेट टॉपर में कांगड़ा जिले की अंकिता रही. वहीं, सेकेंड टॉपर कांगड़ा जिले की निर्दोष कुमारी. जबकि थर्ड टॉपर हमीरपुर की ज्योति शर्मा रही. आर्ट्स मेरिट लिस्ट में 61 स्टूडेंट्स का नाम शामिल है. जिनमें 55 लड़कियां और 6 लड़के शामिल हैं. गौरतलब है कि आज हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित किया है. छात्र-छात्राएं अपना रिजल्ट हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट hpbose.com पर देख सकते हैं. इस बार 83.16 प्रतिशत रहा परिणाम. इस बार कुल 86,373 विद्यार्थियों ने 12वीं की परीक्षा दी थी. कुल 71591 छात्र पास हुए, जबकि 5847 को कंपार्टमेंट आई है और 8581 फेल हुए. ये भी पढ़ें: HP BOARD ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट, इतना प्रतिशत रहा इस बार का परिणाम

Last Updated : May 17, 2025 at 1:45 PM IST