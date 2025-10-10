ETV Bharat / state

रेप केस में गिरफ्तार राजीव बिंदल के भाई की बढ़ी मुश्किलें, महिला आयोग ने मांगी एसपी से रिपोर्ट, BJP को दी ये नसीहत

हिमाचल प्रदेश महिला आयोग ने रेप केस में गिरफ्तार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के भाई मामले में एसपी से रिपोर्ट मांगी है.

रेप केस मामले में महिला आयोग ने मांगी एसपी से रिपोर्ट
रेप केस मामले में महिला आयोग ने मांगी एसपी से रिपोर्ट (Etv Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 10, 2025 at 9:01 PM IST

शिमला: रेप केस मामले में गिरफ्तार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल के भाई रामकुमार बिंदल की मुश्किलें और बढ़ने वाली है. अब मामले में राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया है. महिला आयोग ने सोलन एसपी से मामले की रिपोर्ट मांगी है. साथ ही बीजेपी को जांच प्रभावित न करने की नसीहत दी है.

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने कहा, "सोलन में सिरमौर की 25 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म करने की बात सामने आई है. मामला के संज्ञान में आते ही उन्होंने एसपी सोलन से फोन पर बात की और पूरी रिपोर्ट मांगी है. पीड़िता को न्याय मिले और जांच सही तरीके से की जाए और सच को सामने लाया जाए. मामले की सही तरीके से जांच की जाएगी".

बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल के भाई रामकुमार बिंदल को रेप मामले में सोलन पुलिस ने गिरफ्तार किया है. रामकुमार पर सिरमौर जिले की एक युवती (25 वर्षीय) ने रेप का आरोप लगाया है. पीड़िता ने मामले में सोलन पुलिस को शिकायत दी है, जिसके आधार पर सोलन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है.

वहीं, अब हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने एसपी सोलन से मामले की पूरी रिपोर्ट तलब की है और उचित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए है. साथ ही पीड़िता को न्याय दिलाने की बात कही है. यही नहीं उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर को भी जांच को प्रभावित न करने की सलाह दी है.

विद्या नेगी ने बताया कि युवती से रेप मामले में आरोपी रामकुमार बिंदल को गिरफ्तार किया गया है. रामकुमार बिंदल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल के भाई हैं. संगठन से संबंध रखते हैं और प्रभावशाली लोग हैं. केंद्र में भी इनकी सरकार भी है. भाजपा 'बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ का नारा लगाती है. ऐसे में राजीव बिंदल और जयराम ठाकुर से आग्रह रहेगा कि जो वे नारा देते हैं, उसको सही साबित करें और जांच को प्रभावित करने की कोशिश ना करें. ताकि जांच सही तरीके से हो ओर पीड़िता को न्याय मिल सके.

