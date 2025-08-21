शिमला: हिमाचल प्रदेश में बारिश का तांडव जारी है. एक बार फिर से प्रदेश में मौसम बेईमान होने वाला है. प्रदेश के विभिन्न जिलों में अगले 48 घंटों में एक बार फिर से भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है. आखिर किस जिले में कैसा तापमान रहने वाला है. आइए विस्तार से जानते हैं.

हिमाचल में मौसम का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 5 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में मौसम बेहद खराब रहने वाला है. 22 अगस्त को प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी बारिश और गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है. 23 अगस्त के भारी से बहुत भारी बारिश और गरज के साथ बिजली गिरने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. 24 अगस्त को प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है. 25 अगस्त को विभिन्न क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है. 26 अगस्त को भी भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए प्रदेश के विभिन्न जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

भारी बारिश को लेकर इन जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने शुक्रवार, 22 अगस्त को प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. ऊना बिलासपुर और हमीरपुर जिले में एक दो स्थानों पर गर्जना के साथ भारी बारिश की संभावना है. इसके साथ ही चंबा, कांगड़ा और सिरमौर जिले में भी एक दो स्थानों पर गर्जना के साथ भारी बारिश होने के अनुमान है. इसके अलावा कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, किन्नौर और लाहौल स्पीति में किसी तरह की कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है.

पौंग डैम से पिछले 16 दिनों से लगातार छोड़ा जा रहा पानी (ETV Bharat)

अगले 4-5 दिन तक कैसा रहेगा प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान?

अगले 48 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में 5-6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है. इसके बाद, अगले तीन से चार दिनों में अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 3-6 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है. वहीं, अगले 4-5 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा.

हर दो घंटे के अंतराल पर डैम से छोड़ा जा रहा 2000-2000 क्यूसेक पानी (ETV Bharat)

पौंग डैम से पिछले 16 दिनों से लगातार छोड़ा जा रहा पानी

पौंग डैम से पिछले 16 दिनों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है. बुधवार (20 अगस्त) को डैम से करीब 65,846 क्यूसेक पानी छोड़ा गया. वहीं, गुरुवार (21 अगस्त) को यह मात्रा दिनभर बढ़ती रही सुबह 9 बजे तक डैम से 67,797 क्यूसेक, शाम 5 बजे तक 71,794 क्यूसेक, शाम 7 बजे तक 73,794 क्यूसेक और रात 9 बजे तक निकासी बढ़कर 75,794 क्यूसेक होने का अनुमान है. बीबीएमबी ने सुबह से हर दो घंटे के अंतराल पर 2000-2000 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ा, जिसके चलते यह स्तर रिकॉर्ड किया गया.

'अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई'

पौंग डैम से पानी छोड़े जाने पर एसडीएम फतेहपुर विश्रुत भारती ने कहा कि, "पौंग डैम से पानी छोड़े जाने का सिलसिला पिछले 16 दिनों से लगातार जारी है. बीबीएमबी ने गुरुवार को यह निर्णय लिया था कि हर दो घंटे बाद 2000-2000 क्यूसेक पानी बढ़ाकर छोड़ा जाएगा. सुबह से लेकर रात तक तय अंतराल पर निकासी बढ़ाई गई और गुरुवार रात 9 बजे तक कुल मात्रा 75,794 क्यूसेक तक पहुंच जाएगी. लोग सतर्क रहें, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगा."

अलर्ट पर प्रशासन

पौंग डैम से लगातार पानी छोड़े पर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है. इसके साथ ही राहत कार्यों के सुचारू संचालन के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत सहायता उपलब्ध करवाई जा सके. वहीं, लगातार बढ़ी निकासी के चलते ब्यास नदी पहले से ज्यादा उफान पर है. खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी के किनारों से दूर रहने की अपील की है.

