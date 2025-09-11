ETV Bharat / state

हिमाचल में शराब ठेके से बंपर कमाई, सरकार के खजाने में आए इतने पैसे, अभी बकाया है इतनी राशि

हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में 2100 शराब के ठेके हैं, इन ठेकों से सरकार की बंपर कमाई हो रही है.

Earnings from Liquor shops in Himachal
हिमाचल में शराब नीति और ठेके से बंपर कमाई (ETV Bharat GFX)
शिमला: हिमाचल में शराब ठेके से सुखविंदर सरकार की धुआंधार कमाई हो रही है. इस समय प्रदेश में करीब 2100 शराब के ठेके हैं. छोटे से पहाड़ी राज्य में हर साल करोड़ों की शराब बिकती है और इससे सरकारी खजाने में भी करोड़ों की आमद होती है. आखिर शराब ठेके से प्रदेश में कितनी कमाई हो रही है, कितने ठेकेदारों के पास अभी राशि बकाया है और ये शराब पर लगने वाले सेस से आए पैसे कहां खर्च होते हैं आइए विस्तार से जानते हैं.

हिमाचल में शराब नीति से कितनी कमाई?

इस साल 18 अगस्त 2025 से 2 सितंबर 2025 तक हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र बुलाया गया था. इस सत्र में बिलासपुर से बीजेपी विधायक त्रिलोक जम्वाल ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग से सवाल किया था. भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने पूछा कि प्रदेश में शराब नीति के अंतर्गत कितने क्लस्टर ठेकेदारी के लिए दिए गए और इनसे कितनी धनराशि प्राप्त हो रही है. इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि इनसे कितना बकाया धनराशि प्राप्त होनी शेष है. उन्होंने ठेकेदार और फर्म के नाम सहित ब्यौरा देने को कहा था. पिछले 2 वर्षों में 20 फरवरी 2025 तक वर्तमान शराब नीति से कुल राजस्व प्राप्ति और बकाया धनराशि का ब्यौरा मांगा था.

Earnings from Liquor shops in Himachal
हिमाचल में शराब ठेके से कमाई (ETV Bharat GFX)

हिमाचल में कितने शराब ठेके हैं?

चूंकि राज्य कर एवं आबकारी विभाग सूबे के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास है, लिहाजा त्रिलोक जम्वाल के सवाल पर उन्होंने पूरी जानकारी दी. इस बाबत सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में बताया कि, वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश में शराब के कुल 87 क्लस्टर/यूनिट ठेकेदारी के लिए दिए गए थे, जिनकी नीलामी 1795.06 करोड़ रुपए में की गई. इनसे 17.69.68 करोड़ की राजस्व वसूली की गई है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल बकाया 25.38 करोड़ की राशि शेष है. पिछले 2 वर्षों में 31 मार्च 2025 तक वित्तीय वर्ष 2023-24 में 26.31 करोड़ की आय हुई, इसमें 92.55 करोड़ बकाया है. वहीं, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2776.41 करोड़ की आय हुई, जबकि 25.38 करोड़ रुपए बकाया है.

Dues on liquor contractors in Himachal
हिमाचल में शराब ठेकेदारों पर बकाया (ETV Bharat GFX)

सबसे अधिक शिमला जिले में ठेकेदारों के पास है बकाया

प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया कि, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 25.38 करोड़ रुपए बकाया है. सबसे अधिक शिमला जिले में ठेकेदारों के पास बकाया राशि है. आइए जानते हैं किस जिले में किन ठेकेदारों एवं फर्म के पास बकाया राशि है. शिमला जिले में सबसे अधिक 11 ठेकेदारों के पास बकाया राशि है. शिमला जिले में 11 ठेकेदारों के पास 13,25,27,371 करोड़ रुपए बकाया है. इसके बाद कांगड़ा जिले में 8 ठेकेदारों के पास 5,12,18,231 करोड़ रुपए शेष हैं. सोलन जिले में 3 ठेकेदारों के पास 6,22,87,158 करोड़ रुपए शेष हैं. किन्नौर जिले में एक ठेकेदार के पास 51 लाख रुपए शेष है. वहीं, उना जिले में एक कंपनी के पास 27,30,463 रुपए बकाया है.

CESS ON LIQUOR BOTTLES IN HIMACHAL
हिमाचल में शराब पर सेस (ETV Bharat GFX)

हिमाचल में शराब पर सेस

हिमाचल में शराब से सरकार की बंपर कमाई हो रही है. बता दें कि, हिमाचल प्रदेश में देसी और अंग्रेजी शराब की बोतल पर कुल 6 प्रकार के सेस लगते हैं. इसमें गौ सेस, मिल्क सेस, एंबुलेंस सर्विस फंड सेस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सेस, प्राकृतिक खेती सेस शामिल हैं. इसके अलावा विधवा और दिव्यांग माता-पिता के बच्चों को लेकर भी शराब पर सेस लगता है. शराब की हर एक बोतल पर लगने वाले सेस से प्राप्त राशि को दूध से संबंधित योजनाओं या दुग्ध उत्पादन और डेयरी उद्योग या पशुपालकों के विकास पर खर्च किया जाता है.

CESS ON LIQUOR BOTTLES IN HIMACHAL
हिमाचल में शराब पर कितने तरह के सेस (ETV Bharat GFX)

2023 में शराब की बोतल पर मिल्क सेस की शुरुआत

हिमाचल की सुक्खू सरकार ने अपने पहले बजट (वित्तीय वर्ष 2023-24) के तहत शराब की बोतल पर मिल्क सेस की शुरुआत की थी. शराब की बोतल पर ये सेस अप्रैल 2023 में लागू हुआ था. इस सेस देसी और विदेशी शराब पर 10 रुपए प्रति बोतल मिल्क सेस वसूला जा रहा है. वहीं, बीयर बोतल पर सरकार 10 रुपए मिल्क सेस वसूल रही है. इसके अलावा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देसी शराब पर 2 रुपए और अंग्रेजी शराब पर 5 रुपए प्रति बोतल प्राकृतिक खेती सेस लिया जा रहा है. शराब की बोतल पर प्राकृतिक खेती सेस की अप्रैल 2025 से शुरू हुई है.

