हिमाचल में गलत स्पेलिंग वाले वायरल चेक मामले में मिड-डे मील इंचार्ज/ड्राइंग मास्टर सस्पेंड, जानिए पूरा मामला

हिमाचल प्रदेश में गलत स्पेलिंग वाले वायरल चेक मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. मिड-डे मील इंचार्ज/ड्राइंग मास्टर पर गिरी गाज.

Viral Cheque Mid day meal in charge suspended
Etv Bharat (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 4, 2025 at 8:38 PM IST

3 Min Read
सिरमौर: देश भर में सुर्खियों में छाए हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल रोनहाट प्रबंधन की तरफ से 25 सितंबर को जारी गलतियों से भरे वायरल चेक के मामले में शनिवार (4 अक्टूबर) शाम शिक्षा विभाग ने स्कूल में तैनात मिड-डे मील इंचार्ज/ड्राइंग मास्टर अतर सिंह को सस्पेंड कर दिया है.

वायरल चेक मामले में मिड-डे मील इंचार्ज व ड्राइंग मास्टर सस्पेंड

बता दें कि ड्राइंग मास्टर प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते हैं, तो सिरमौर जिले के शिक्षा उप निदेशक प्रारंभिक की तरफ से संबंधित मास्टर की सस्पेंशन के लिखित आदेश जारी किए हैं. चूंकि मामला देशभर में सुर्खियों का विषय बना हुआ है और इस मामले में शिक्षा विभाग को भी काफी किरकिरी का सामना करना पड़ रहा है. लिहाजा माना जा रहा है कि निदेशालय स्तर पर इस मामले को गंभीरता से लिया गया है. उसी के बाद विभाग ने ड्राइंग मास्टर के खिलाफ ये कार्रवाई की है.

Viral Cheque Mid day meal in charge suspended
वायरल चेक मामले में मिड-डे मील इंचार्ज/ड्राइंग मास्टर सस्पेंड (Suspension letter)

मिड-डे मील इंचार्ज पर गिरी गाज

"निदेशक की तरफ से मिले आदेशों के बाद और शिक्षा उपनिदेशक उच्च को स्कूल प्रबंधन की तरफ से भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर ड्राइंग मास्टर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है. फिलहाल इस पूरे मामले में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है." - राजीव ठाकुर, शिक्षा उप निदेशक प्रारंभिक, जिला सिरमौर

क्या है ये पूरा मामला?

पूरा मामला हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल रोनहाट से जुड़ा है. प्रबंधन की तरफ से जारी किए गए एक बैंक चेक की तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. यह चेक 25 सितंबर को मिड-डे मील इंचार्ज एवं ड्राइंग मास्टर अतर सिंह के नाम पर जारी किया गया था, लेकिन इस चेक की चर्चा भुगतान के लिए नहीं, बल्कि चेक पर मौजूद स्पेलिंग की गलतियों के कारण देश भर में हो रही है. ये गलतियां काफी चौंकाने वाली हैं. खासकर इस चेक की गलतियों पर सवाल तब उठे जब इस चेक पर स्कूल प्रिंसिपल के साइन और मुहर मौजूद है.

Viral check
वायरल चेक (ETV Bharat)

अतर सिंह के नाम पर कुल 7616 रुपए का चेक काटा गया था. चेक में अंक में तो राशि सही लिखी गई थी, लेकिन अंग्रेजी के शब्दों में एक नहीं बल्कि कई गलतियां हैं. 7616 को शब्दों में Seven Thousand Six Hundred and Sixteen लिखने की बजाय Saven Thursday Six Harendra Sixty लिखा था. Seven से लेकर Hundred तक के स्पेलिंग गलत लिखे गए थे. वहीं Sixteen को Sixty लिखा गया था. जिसे हिंदी में 'सवेन थर्सडे सिक्स हरेन्द्र सिक्सटी' पढ़ा जाएगा. यही वजह है कि यह चेक सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ. क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले प्रदेश ने रिकॉर्ड स्तर पर पूर्ण साक्षर होने का तमगा हासिल किया है.

