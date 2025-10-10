ETV Bharat / state

संजौली की बंगाला कॉलोनी में अवैध कब्जे हटाने की जिम्मेदारी नगर निगम पर छोड़ी, हाईकोर्ट ने दिए ये आदेश

संजौली की बंगाला कॉलोनी में अवैध कब्जे हटाने को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट ने दिए ये आदेश.

हिमाचल हाईकोर्ट
हिमाचल हाईकोर्ट (FILE)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 10, 2025 at 8:32 PM IST

3 Min Read
शिमला: राजधानी शिमला के सबसे बड़े उपनगर संजौली की बंगाला कॉलोनी में अवैध कब्जे हटाने की जिम्मेदारी नगर निगम शिमला पर छोड़ दी गई है. हिमाचल हाईकोर्ट ने फिलहाल नगर निगम के जिम्मे इस काम को छोड़ा है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी शिमला के सचिव की रिपोर्ट और डीसी शिमला के हलफनामे का अवलोकन करने पर पाया कि इस क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे किए गए हैं. अदालत ने स्पष्ट किया कि वर्तमान जनहित याचिका के लंबित रहते संबंधित अधिकारी कब्जाधारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं. खंडपीठ ने कहा कि याचिका के लंबित रहने का कब्जों को हटाने की कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

उल्लेखनीय है कि संजौली के इंजन घर एरिया में निर्माणाधीन मैदान के पास एक गैस एजेंसी के स्टोर के नीचे स्थित बंगाला कॉलोनी में वन और सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट को एक चिट्ठी मिली थी. उस चिट्ठी के आधार पर अदालत ने इसे जनहित याचिका का रूप दिया.

पत्र में बताया गया है कि अवैध निर्माणों के अलावा ग्रीन एरिया में सीमेंट का प्रयोग करने के अलावा यहां देवदार के पेड़ों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. वन भूमि पर कचरा जलाया जा रहा है. इस क्षेत्र में सार्वजनिक पैदल मार्ग व सीढ़ियों पर अतिक्रमण किया गया है. घरों की रसोई से निकलने वाले गंदे पानी को सार्वजनिक रास्तों और वन ढलानों पर बहते देखा जा सकता है. साथ ही गैर पंजीकृत पोल्ट्री संरचनाओं से वन भूमि पर अवैध कब्जा भी किया जा रहा है.

हाईकोर्ट ने स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला को उक्त क्षेत्र का दौरा करने और तस्वीरों सहित अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था. अब हाईकोर्ट ने रिपोर्ट का अवलोकन करने पर नगर निगम को कब्जे हटाने के लिए कहा है. यानी कब्जे हटाने की जिम्मेदारी नगर निगम पर छोड़ी है.

वहीं, एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने शिमला में ब्रह्मो समाज मंदिर ट्रस्ट की संपत्तियों पर कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी किए हैं. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने हिमालयन ब्रह्मो समाज के अनुयायियों द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ब्रह्मो समाज मंदिर ट्रस्ट की संपत्तियों से जुड़ी कानून-व्यवस्था बनी रहे.

मामले के अनुसार हिमालयन ब्रह्मो समाज के अनुयायियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. उनकी मांग थी कि ब्रह्मो समाज के भक्तों और अनुयायियों को अपने मंदिर में प्रवेश करने और अपनी संस्कृति के अनुसार पूजा और अन्य गतिविधियां करने की अनुमति दें. याचिकाकर्ताओं ने मंदिर को रामकृष्ण मिशन के संतों से तुरंत अपने कब्जे में लेने के आदेशों की मांग भी की थी. एकल पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए उन्हें अपने विवादों को दीवानी अदालत के समक्ष रखने की अनुमति दी थी. इन आदेशों को खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी गई है.

SHIMLA MUNICIPAL CORPORATIONHIGH COURT ON ENCROACHMENTSHIMACHAL HIGH COURTSANJAULI BANGLA COLONY ENCROACHMENTHC ON SANJAULI COLONY ENCROACHMENT

