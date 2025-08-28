शिमला: हिमाचल में सरकार लोगों पर 10 तरह के सेस लगा रही है, जिससे सरकार को अब तक 762,13,60,421 का राजस्व प्राप्त हुआ है. ये जानकारी मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में जवाब के लिए अधिकृत डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के 9वें दिन सदन में भाजपा विधायक विक्रम सिंह के प्रश्न के उत्तर में दी. उन्होंने कहा कि ये सेस बड़े लोगों पर लगे हैं, जो पैसा इन सेस के माध्यम से प्राप्त हो रहा है. वह वेलफेयर पर खर्च हो रहा है. उन्होंने कहा कि शराब और क्रेशर पर जो सेस लगा है, वह बड़े लोगों पर लगा है.

हिमाचल में लोगों पर 10 तरह के सेस लगा रही सरकार

हिमाचल के डिप्टी सीएम ने कहा कि, सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी, जिससे आम आदमी प्रभावित हो. इस दौरान उन्होंने विक्रम सिंह की ओर से पूछे गए सप्लीमेंट्री सवाल के जवाब में कहा कि, "आपकी सरकार के समय में भी सेस लगे हैं. कोविड सेस आपकी सरकार के समय में ही लगाया गया था. कोविड के दौरान 145 करोड़ एकत्रित हुआ था. अब कोविड के बाद इस सेस को समाप्त किया गया है. सेस का पैसा वहीं पर खर्च होगा, जिस हैंड से ये आया है. उन्होंने कहा कि कोविड खत्म हुआ है, लेकिन पैसा अभी सरकार के कोष में पड़ा है."

शराब की बोतल में दो-तीन सेस

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि, हिमाचल में शराब की बोतल पर दो-तीन सेस लगे हैं. किसी को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए. विभाग इसको लेकर SOP तैयार करे. ये पैसा वहीं खर्च होगा, जहां के लिए आया है. वहीं अनुपूरक सवाल करते हुए भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने पूछा कि 10 सेस लगाकर सरकार को 762 करोड़ प्राप्त हुए हैं. जिसमें पांच सेस इसी सरकार ने लगाए हैं. उन्होंने कहा कि क्रेशर पर सेस लगाने से मार तो गरीब आदमी पर ही पड़ेगी.

बिजली बिल पर भी सेस लगाने से उपभोक्ताओं पर बोझ

इसी तरह से बिजली बिल पर भी सेस लगाने आम उपभोक्ता पर बोझ पड़ेगा. इसके जवाब में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ये आम आदमी की सरकार है. सेस बड़े लोगों पर लगे हैं. फाइव स्टार होटलों को क्या बिजली की सब्सिडी मिलनी चाहिए? उन्होंने कहा कि आम जनता पर सेस की मार न पड़े. इसके लिए अधिकारियों को इस पर कंट्रोल रखने के निर्देश दिए जा रहे हैं.

पंचायती राज संस्था सेस से 153 करोड़ से अधिक की आय

प्रदेश में पंचायती राज संस्था सेस से वर्ष 1998-99 से 2022-23 तक 153,57,58,045 रुपए प्राप्त हुए,जिसमें से 64,97,97,653 रुपए शहरी स्थानीय निकायों को आवंटित किए गए हैं और 88,59,60,392 पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित किए गए. इसी तरह से मोटर वाहन पर सेस से वर्ष 2017 से 2025 तक कुल 185,13,64000 प्राप्त हुए है. इसमें फरवरी 2025 तक परिवहन विभाग द्वारा कुल 3,06,37,000 की राशि खर्च की गई.

शराब पर लगाए मिल्क सेस से एक साल में 112 करोड़ का राजस्व

इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शराब की बिक्री पर लगाए गए गौवंश विकास निधि से वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक कुल 65,35,61,484 रुपए प्राप्त हुए. इस राशि को गोपाल योजना के तहत गौ सदनों/गौ अभयारण्यों में पल रहे बेसहारा गौवंश के पालन पोषण के लिए खर्च किया गया. इसके अलावा हिमाचल सरकार द्वारा शराब की बिक्री पर लगाये गए एम्बुलैंस सेवा फंड सेस से वर्ष 2022 से 2025 तक कुल 16.97,16,447.00 रुपए प्राप्त हुए. वहीं, हिमाचल प्रदेश सरकार को कोविड सेस से वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक कुल 145,12,53,032 का राजस्व प्राप्त हुआ. जिसमें से 10 करोड़ मुख्यमंत्री राहत कोष में COVID के दौरान दिए गए. शेष राशि सरकार के कोष में जमा है.

एक साल में ही मिल्क सेस से 112 करोड़ से अधिक की कमाई

हिमाचल सरकार की ओर से शराब की बिक्री पर लगाए गए मिल्क सेस से वर्ष 2024-25 में कुल 112,76,10,710 का राजस्व राज्य कर एवं आबकारी विभाग की ओर से एकत्रित किया गया. इस राशि से पशुपालन विभाग को दुग्ध प्रसंघ के लिए 75,17,40,472 रुपए की धनराशि आवंटित की गई है. इसी तरह से

प्रदेश सरकार की ओर से शराब की बिक्री पर लगाए गए प्राकृतिक खेती सेस से वर्ष 2025-26 में कुल 21.78 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है. जिसे खर्च करने के लिए कृषि विभाग द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार की जा रही है.

इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से माइनर मिनरल्स (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2015 में निहित प्रावधानों के अनुरूप दुग्ध उपकर सेस से वर्ष 2024-25 में कुल 21,41,043 रुपए प्राप्त हुए हैं. यह उपकर अभी हाल ही में संबंधित लेखा प्रमुख में जमा हुआ है इसलिए यह राशि खर्च नहीं की गई है.

बिजली बिल पर मिल्क और पर्यावरण से प्राप्त हुआ इतना राजस्व

हिमाचल सरकार की ओर से बिजली मासिक बिल पर मिल्क सेस और पर्यावरण सेस से कुल 10,80,77,926 का राजस्व प्राप्त हुआ. जिसमें से 4,78,83.431.43 रुपए मिल्क सेस और 6,01,94,494.95 रुपए पर्यावरण सेस के रूप में प्राप्त हुए. इन सेस से प्राप्त धनराशि को वित्त विभाग के मुख्य शीर्ष में जमा किया गया है. इस धनराशि को खर्च करने बारे में संचालक मानक प्रक्रिया (SOP) तैयार की जा रही है. वहीं, प्रदेश सरकार की ओर से लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों से एक फीसदी लेबर सेस से कुल 45,73,23,607 रुपए प्राप्त हुए हैं.

धनराशि को श्रमिक कल्याण बोर्ड में जमा कराया गया

यह राशि अकाउंट ट्रांसफर के माध्यम से महालेखाकार कार्यालय में जमा करवाई जाती है. यह राशि हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड के माध्यम से कामगारों के कल्याण एवं उत्थान पर खर्च की जाती है. इसी तरह से हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से वर्ष 2023 से 2025 तक 4,67,54,127 लेबर सेस के रूप में प्राप्त हुए है. जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2,87,24,577 और 2024-25 में 1,80,29,550 रुपए प्राप्त हुए. इस धनराशि को श्रमिक कल्याण बोर्ड में जमा कराया गया है.

