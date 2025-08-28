ETV Bharat / state

हिमाचल में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए प्रस्ताव पारित, विपक्ष के विधायकों ने किया समर्थन - DISASTER IN HIMACHAL

हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए सदन में प्रस्ताव पारित हो गया है. विपक्ष के विधायकों ने किया समर्थन.

Proposal Passed to Declare Disaster in Himachal as National Disaster
आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए प्रस्ताव पारित (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 7:32 PM IST

3 Min Read

शिमला: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बादल फटने, बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से जगह-जगह भारी नुकसान हुआ है. पिछले दिनों हुई बारिश में चंबा, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. इस आपदा ने बागवानों, किसानों और लोगों की कमर तोड़कर रख दी है. हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के दौरान सदन में भी प्रदेश में आई आपदा का मुद्दा गूंजा. इसी बीच हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है. विपक्ष के विधायकों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है.

आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए प्रस्ताव पारित

हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि, "हिमाचल में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए प्रस्ताव सदन से पास हो गया है. ये प्रस्ताव वॉइस वोट से पास हुआ है. सरकार हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है. प्रभावितों तक राहत पहुंचाने का काम हो रहा है. जगह-जगह सड़कें बाधित हुई हैं. बावजूद इसके प्रभावितों को सुरक्षित और रेस्क्यू करवाने में प्रशासन सफल रहा है. यह राजनीति का वक्त नहीं है और राज्य सरकार हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है. जिला चंबा के मणिमहेश यात्रा पर गए यात्रियों को भी सुरक्षित निकाल लिया गया है. जिला प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जो यात्री फंसे हुए हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है."

चंबा में राज्य सरकार के पास चार हेलीकॉप्टर

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि चंबा में राज्य सरकार के पास चार हेलीकॉप्टर उपलब्ध हैं. मौसम ठीक होते ही इन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा. इसके अलावा जरूरत के मुताबिक हर स्थान पर हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया जाएगा. धीरे-धीरे मोबाइल नेटवर्क भी दुरुस्त किया जा रहा है. जिला प्रशासन लगातार सरकार के साथ संपर्क में हैं.

हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री. (ETV Bharat)

हिमाचल में आपदा पर सियासत

इन दिनों हिमाचल में आपदा पर सियासत जारी है. विपक्ष के द्वारा लगाए गए आरोप पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने पलटवार करते हुए कहा है कि, "विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है, ये राजनीति से प्रेरित है. प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहा है और सरकार भी पूरी नजर बनाए हुए है. राजस्व मंत्री जगत नेगी शिमला से रवाना हो गए हैं."

ये भी पढ़ें: कुल्लू में बारिश का कहर, पलक झपकते ही घर के साथ-साथ जमीन भी बहा ले गई ब्यास नदी, अब कैसे बनेगा सपनों का आशियाना?

ये भी पढ़ें: लाहौल से 4 मरीज किए गए चॉपर से रेस्क्यू, कुल्लू से केलांग सड़क मार्ग बंद होने से पेश आ रही परेशानी

शिमला: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बादल फटने, बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से जगह-जगह भारी नुकसान हुआ है. पिछले दिनों हुई बारिश में चंबा, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. इस आपदा ने बागवानों, किसानों और लोगों की कमर तोड़कर रख दी है. हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के दौरान सदन में भी प्रदेश में आई आपदा का मुद्दा गूंजा. इसी बीच हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है. विपक्ष के विधायकों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है.

आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए प्रस्ताव पारित

हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि, "हिमाचल में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए प्रस्ताव सदन से पास हो गया है. ये प्रस्ताव वॉइस वोट से पास हुआ है. सरकार हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है. प्रभावितों तक राहत पहुंचाने का काम हो रहा है. जगह-जगह सड़कें बाधित हुई हैं. बावजूद इसके प्रभावितों को सुरक्षित और रेस्क्यू करवाने में प्रशासन सफल रहा है. यह राजनीति का वक्त नहीं है और राज्य सरकार हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है. जिला चंबा के मणिमहेश यात्रा पर गए यात्रियों को भी सुरक्षित निकाल लिया गया है. जिला प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जो यात्री फंसे हुए हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है."

चंबा में राज्य सरकार के पास चार हेलीकॉप्टर

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि चंबा में राज्य सरकार के पास चार हेलीकॉप्टर उपलब्ध हैं. मौसम ठीक होते ही इन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा. इसके अलावा जरूरत के मुताबिक हर स्थान पर हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया जाएगा. धीरे-धीरे मोबाइल नेटवर्क भी दुरुस्त किया जा रहा है. जिला प्रशासन लगातार सरकार के साथ संपर्क में हैं.

हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री. (ETV Bharat)

हिमाचल में आपदा पर सियासत

इन दिनों हिमाचल में आपदा पर सियासत जारी है. विपक्ष के द्वारा लगाए गए आरोप पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने पलटवार करते हुए कहा है कि, "विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है, ये राजनीति से प्रेरित है. प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहा है और सरकार भी पूरी नजर बनाए हुए है. राजस्व मंत्री जगत नेगी शिमला से रवाना हो गए हैं."

ये भी पढ़ें: कुल्लू में बारिश का कहर, पलक झपकते ही घर के साथ-साथ जमीन भी बहा ले गई ब्यास नदी, अब कैसे बनेगा सपनों का आशियाना?

ये भी पढ़ें: लाहौल से 4 मरीज किए गए चॉपर से रेस्क्यू, कुल्लू से केलांग सड़क मार्ग बंद होने से पेश आ रही परेशानी

For All Latest Updates

TAGGED:

DISASTER IN HIMACHALFLOOD IN HIMACHALCLOUDBURST IN HIMACHALहिमाचल में आपदाDISASTER IN HIMACHAL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

कैंसर के मामलों में हिमाचल दूसरे नंबर पर, मरीजों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए सरकार कर रही ये काम

सीएम सुक्खू का बिजली बिल 3.76 लाख, आरएस बाली ने फूंकी मुख्यमंत्री से दोगुनी बिजली

शिमला में स्ट्रीट डॉग्स को मिलेगी 'DIGITAL पहचान', गले में लटका होगा QR कोड और GPS ट्रैकर

हिमाचल में बढ़ेगा BPL का दायरा, अब ये परिवार भी सूची में होंगे शामिल, बदलेगा नियम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.