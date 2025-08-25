ऊना: हिमाचल प्रदेश को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता है, यहां देवी-देवताओं के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं जहां साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है. उन्हीं मंदिरों में से एक माता चिंतपूर्णी मंदिर भी है. प्रदेश सरकार इस मंदिर के कायाकल्प की तैयारी में है. हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि जल्द ही माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर के भव्य भवन के निर्माण और सौंदर्यीकरण पर जोर-शोर से काम शुरू होगा.

चिंतपूर्णी माता मंदिर प्रसाद योजना के लिए 56 करोड़

डिप्टी सीएम ने चिंतपूर्णी माता मंदिर में विधिवत रूप से पूजा-अर्चना की है. इस दौरान उन्होंने कहा कि, "प्रसाद योजना के तहत माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर के लिए 56.26 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और आध्यात्मिक विरासत को बढ़ावा मिलेगा. पारंपरिक पूजा पद्धति की शुद्धता के लिए मंदिर न्यास के पुजारियों को फरवरी 2025 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ऑनलाइन प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है."

माता चिंतपूर्णी (ETV Bharat)

चिंतपूर्णी माता के विकास पर खर्च होंगे 250 करोड़

मुकेश अग्निहोत्री ने माता चिंतपूर्णी मंदिर के विकास पर 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की घोषणा की है. डिप्टी सीएम ने कहा है कि, "मंदिर में माता के दर्शन के लिए सुगम दर्शन प्रणाली लागू की गई है, जिससे भीड़ प्रबंधन में काफी सुधार हुआ है. बुजुर्गों और दिव्यांगों को अब विशेष सुविधाएं मिल रही हैं. मंदिर में ऑनलाइन लंगर बुकिंग और ऑनलाइन दर्शन जैसी डिजिटल सेवाएँ भी शुरू की गई है."

मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम

इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. सरकार श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने, पारंपरिक पूजा पद्धति में गुणवत्ता लाने और मंदिरों को डिजिटल और व्यवस्थित रूप से विकसित करने का प्रयास कर रही है. ताकि, मंदिर में आने वाले वाले श्रद्धालुओं को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.

1100 रुपए में ऑनलाइन प्रसाद

सरकार और मंदिर ट्रस्ट चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. मां चिंतपूर्णी के प्रसाद के ऑनलाइन प्रसाद सुविधा उपलब्ध है. श्रद्धालु 1100 रुपए में घर बैठे प्रसाद ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं. इस ऑनलाइन सेवा के तहत श्रद्धालुओं को माता की चुन्नी, प्रसाद, भोग और चरणामृत मुहैया करवाया जा रहा है.

