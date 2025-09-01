ETV Bharat / state

आपदा में राजनीतिक रोटियां न सेंके विपक्ष, विशेष आपदा राहत पैकेज के लिए नेता साथ चलें दिल्ली- CM सुक्खू - HP CM SUKHU SLAMS BJP

हिमाचल में आपदा से हर वर्ग को भारी नुकसान हुआ है. इस बीच सीएम सुक्खू ने विपक्ष को राजनीति न करने की सलाह दी है.

HP CM Sukhu on BJP
आपदा के वक्त वीपक्ष को सीएम की नसीहत. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 1, 2025 at 5:05 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से नुकसान हो रहा है. विपक्ष राहत बचाव कार्यों पर सवाल खड़े कर रहा है. वही, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने विपक्ष को इस आपदा में राजनीतिक रोटियां न सेकने की नसीहत दी है और विपक्ष को इस मुश्किल की घड़ी ने प्रदेश को विशेष राहत पैकेज दिलाने के लिए केंद्र सरकार के पास साथ चलने को कहा है.

आपदा के वक्त राजनीति छोड़ सहयोग करना चाहिए: CM

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य भर में लगातार हो रही बारिश की वजह से स्थिति गंभीर है. प्रदेश सरकार लगातार राहत पहुंचाने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि जैसे ही मौसम साफ होगा, वैसे ही राहत और बचाव कार्य में तेजी लाई जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश का सीधा असर पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा पर भी पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि वे प्रभावितों के लिए अलग-अलग जगह पर प्रबंध किए गए हैं. राजस्व मंत्री जगत सिंह ग्राउंड जीरो पर हैं और लगातार मुख्यमंत्री को रिपोर्ट दे रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के नेताओं को आपदा के वक्त राजनीति छोड़ सहयोग करना चाहिए.

विपक्ष भी उठाए राहत पैकेज दिलाने की मांग: CM सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार का आभार जताते हुए कहा कि शांता कुमार ने केंद्र को पत्र लिख कर हिमाचल को 20 हजार करोड़ देने का आग्रह किया है. इसके साथ ही सीएम ने कहा है कि, "विपक्ष के नेता राजनीति करने में लगे हुए हैं. केंद्र सरकार से अब तक हिमाचल प्रदेश सरकार को कोई विशेष राहत पैकेज नहीं मिला. वे विपक्ष के नेताओं की अगुवाई में केंद्र सरकार के पास जाने के पूरी तरह तैयार हैं. हिमाचल प्रदेश को मदद मिली है, वह रूटीन की मदद है. राज्य को अब तक कोई विशेष राहत पैकेज नहीं मिला. विपक्ष को भी हिमाचल को राहत पैकेज दिलाने की बात केंद्र के समक्ष उठानी चाहिए."

हिमाचल आज से आपदा प्रभावित प्रदेश घोषित

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में जानकारी दी है कि आज (सोमवार, 1 सितंबर) से हिमाचल आपदा प्रदेश घोषित कर दिया गया है. सीएम ने कहा है कि प्रदेश में स्थिति सामान्य होने पर आपदा प्रभावित प्रदेश की नोटिफिकेशन को वापस लिया जाएगा. अब प्रदेश में आपदा से जुड़े नियम लागू होंगे.

केंद्र से निर्माण कार्यों पर रोक लगाने की मांग

प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है, "हिमाचल सहित सभी पहाड़ी राज्यों की पीड़ा, हमारी साझा पीड़ा है. यह सिर्फ़ भौगोलिक संकट नहीं, राष्ट्रीय चिंता का विषय भी है. क्योंकि Global Warming की मार सबसे ज्यादा पहाड़ों पर पड़ती है. समय रहते चेतना और कार्रवाई, आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है. मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि अंधाधुंध निर्माण कार्यों पर रोक लगाएं. क्योंकि हमारे पहाड़ सिर्फ़ पर्यटन स्थल नहीं, जीवन-रक्षा के स्तंभ हैं."

