निश्चिंत रहे भाजपा तय समय पर होंगे हिमाचल में पंचायती राज चुनाव: CM सुक्खू
हिमाचल में पंचायती राज चुनाव स्थगित होने पर सीएम सुक्खू का बड़ा बयान. मुख्यमंत्री ने भाजपा पर पलटवार करते हुए लगाया गंभीर आरोप.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 10, 2025 at 1:10 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में सरकार ने पंचायती राज्य चुनाव को फिलहाल स्थगित कर दिया है. इसको लेकर भाजपा सूबे की सरकार पर हमलावर है और चुनावों से भागने के आरोप लगा रही है. भाजपा के आरोपों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू BJP पर मुद्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और लोगों के ध्यान भटकने के आरोप लगाए हैं. सीएम ने क्या कुछ कहा है आइए जानते हैं.
तय समय पर होंगे पंचायती राज चुनाव: CM सुक्खू
हिमाचल में पंचायती राज चुनाव स्थगित होने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "भाजपा का काम हर बात का विरोध करना है और लोगों का ध्यान भटकाना है. इस बार हिमाचल प्रदेश में आपदा से बहुत अधिक नुकसान हुआ है. इसलिए जिला के उपायुक्तों द्वारा फिलहाल बचाव कार्य करने की बात कही गई है. अभी पंचायत की सड़कों को जोड़ा जा रहा है, मानसून विदा होने के बाद भी प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बारिश अभी भी हो रही है. वर्तमान समय में पूरे प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लागू है. डिजास्टर एक्ट के तहत अभी पंचायत चुनाव का आगे किया गया है. जैसे ही परिस्थितियां ठीक होंगी तो पंचायती राज चुनाव कराया जाएगा."
BJP पर CM सुक्खू का पलटवार
सीएम सुक्खू कहा कि, भाजपा को ध्यान रखना चाहिए पंचायती राज चुनाव जरूर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है. सरकार का पहला कर्तव्य बनता है कि आपदा प्रभावित और प्रभावों को राहत पहुंचाना है. इस आपदा में जिनके घर उजड़ गए हैं, उन लोगों तक राहत पहुंचाना है. आपदा में जिनका नुकसान हुआ है, उन्हें मुआवजा देना है. इन सभी दृष्टिकोण से प्रदेश की सरकार कार्य कर रही है. भारतीय जनता पार्टी पंचायती राज चुनाव को ध्यान में रखे, जैसे ही सड़कें खुल जाएंगी तो पंचायत चुनाव जरूर होंगे. पंचायती राज चुनाव का समय 23 जनवरी तक रहता है. सरकार आपदा से निपटने में लगी है. ऐसे में समय पर ही चुनाव सरकार कराएगी.
5 गुटों में बंटी है भाजपा, जय राम ठाकुर का छलका दर्द
वहीं, जयराम ठाकुर द्वारा अपनी ही पार्टी के नेताओं पर की गई टिप्पणी पर सीएम सुक्खू ने निशाना साधते हुए कहा कि, "भाजपा पांच गुटों में बटी हुई है. जयराम ठाकुर का दर्द छलका है, जिस तरह से मंडी में अनुराग ठाकुर के समर्थन में नारे लग रहे थे, उससे उन्हें परेशानी हुई है. रमेश धवाला, राजीव बिंदल और हर्ष महाजन एंड कंपनी है 5 गुटों में बंटी है, जिससे भाजपा केवल सुर्खियों में रहने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं. छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है."
