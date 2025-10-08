ETV Bharat / state

CM सुक्खू का ऐलान, बिलासपुर बस हादसे में मृतकों के परिजनों को हिमाचल सरकार देगी चार-चार लाख मुआवजा

शिमला: बिलासपुर जिले के बरठीं क्षेत्र में मलारी गांव के पास मंगलवार रात भल्लू पुल के नजदीक प्राइवेट बस पर मलबा गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई. इस हादसे में 2 बच्चे घायल हुए हैं, जिन्हें बिलासपुर एम्स में इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है. वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने इस घटना पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि, "मंगलवार रात बिलासपुर में दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक निजी बस पर मलबा गिरा. जिस वक्त हादसा हुआ उस समय बस में 18 लोग सवार थे, जिसमें 16 लोगों की मौत हो चुकी है. इस हादसे में एक बच्ची और एक बच्चा जीवित बचा है. प्रदेश सरकार ने इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को चार-चार लाख मुआवजा के तौर पर देना का फैसला लिया है. हालांकि, मुआवजे से इन घावों को नहीं भरा जा सकता है, लेकिन आर्थिक मदद के तौर पर ये राशि परिजनों को दी जा रही है."

घटना की सूचना मिलते ही कुल्लू दशहरा से रवाना हुए थे डिप्टी CM

इसके साथ ही सीएम सुक्खू ने कहा कि, बिलासपुर में बहुत दुखद घटना हुई है. इस कठिन समय में, मैं समझ सकता हूं कि प्रभावित परिवारों पर क्या बीत रही होगी. ईश्वर उन्हें इस दुःख को सहने का सम्बल दें. हादसे के बाद हमने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री से बात की और अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव छोड़कर रात को ही घटनास्थल जाने की बात कही. इसके अलावा मंत्री राजेश धर्माणी भी एक कार्यक्रम में दिल्ली गए हुए थे, जिसे छोड़कर वे भी वापस पहुंच गए हैं. जैसे ही हादसे जानकारी मिली तो तुरंत राहत कार्य शुरू किया गया. बस मलबे में पूरी तरह से दब गई थी. मलबा हटाने के लिए फौरन जेसीबी और पोकलेन मशीनें लगाई गई.

हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)

हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है. इस पर हिमाचल के सीएम ने कहा कि, इस साल 20 जून से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश हो रही है. मानसून विदा होने के बाद भी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है. पहाड़ों पर भारी बारिश बोने के चलते लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही है.

छात्राओं पर दर्ज FIR मामले में क्या बोले सीएम?

वहीं, अर्की दलदाघाट में स्कूली छात्राओं पर कार्यक्रम के दौरान नारेबाजी करने पर की गई एफआईआर को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि, "सरकार द्वारा यह कार्यक्रम किया गया था, जिसमें करीब 15,000 महिलाएं आईं थी. महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट दिया गया था. इस कार्यक्रम में कई क्षेत्रों से महिलाएं पहुंची थी और कामधेनु समिति के लोग बीच में आए थे. सीएम ने कहा कि भाजपा किसान विरोधी है. कार्यक्रम में एबीवीपी के कार्यकर्ता बैठे थे. वहां पर उन्होंने नारेबाजी की, जबकि वहां पर उन्हें नहीं बुलाया गया था. भाजपा ने इस तरह की हरकतें वहां पर की है. सरकार ने इस मामले को संज्ञान में लिया है."



