कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में बरसात के मौसम में आफत की बारिश हो रही है. प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त है. जिला कुल्लू में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते बागवानों, किसानों और PWD को भारी नुकसान हुआ है. शनिवार रात से हो रही भारी बारिश के चलते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह का कुल्लू दौरा रद्द हो गया है. सीएम सुक्खू कुल्लू मनाली में आई ब्यास नदी की बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त सड़क का जायजा लेने वाले थे. इसके साथ ही जिले में चल रहे राहत कार्यों की भी समीक्षा करने वाले थे.

क्षतिग्रस्त सड़क का जायजा लेने वाले थे मुख्यमंत्री

सीएम सुक्खू रविवार (31 अगस्त) को पिछले कुछ दिनों से आपदा की मार झेल रहे कुल्लू जिले के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करने वाले थे. दोपहर तक मौसम साफ होने का इंतजार किया गया, लेकिन जब मौसम साफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री को अपना दौरा स्थगित करना पड़ा. वहीं, सुबह के समय नग्गर में नाले में बाढ़ आने के चलते सड़क पर मलबा आ गया. जिसके चलते सड़क वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गई, फिलहाल सड़क पर यातायात बहाल करने के लिए PWD की मशीनरी निर्माण कार्य में जुटी है.

बारिश के कारण मुख्यमंत्री का कुल्लू दौरा रद्द

इसके अलावा जिला कुल्लू के मुख्यालय के साथ लगते लोरन के नाले में भी बाढ़ आ गई, जिसके चलते नाले का पानी लोगों के घरों में घुस गया. वहीं, जिला प्रशासन के द्वारा भी लगातार प्रभावित इलाकों का दौरा किया जा रहा है और प्रभावित परिवारों को भी राहत दी जा रही है. इसके अलावा भुंतर मणिकर्ण सड़क मार्ग पर भी पहाड़ी से भूस्खलन का खतरा लगातार बना हुआ है. शनिवार शाम के समय भी पहाड़ी से बड़े-बड़े चट्टानें नीचे आ गिरी, जिसके चलते दोनों और वाहनों की भी लंबी कतार लग गई. ऐसे में यातायात बाधित होने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

कुल्लू के लोरन में घरों में घुसा नाले का पानी

डीसी कुल्लू तोरूल एस रवीश ने बताया कि, रविवार को मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर के माध्यम से मनाली पहुंचना था, लेकिन खराब मौसम के चलते फिलहाल यह दौरा रद्द कर दिया गया है. रविवार को भी भारी बारिश के चलते जिले में नदी नाले उफान पर हैं. ऐसे में लोग सुरक्षित स्थानों पर और सुरक्षित रहें.

