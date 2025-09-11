ETV Bharat / state

हिमाचल ने वित्तायोग के समक्ष खोला मांगों का पिटारा, सीएम सुक्खू बोले- 10 हजार करोड़ सालाना हो आरडीजी

सीएम सुक्खू ने कहा कि, "पिछले तीन साल में हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक आपदाओं के कारण डेढ़ हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. वर्ष 2023 में 509 लोगों की मौत हुई और इस साल अभी तक 380 लोगों की जान गई है. इसके साथ ही पर्यावरण और बुनियादी ढांचे को बहुत अधिक नुकसान हुआ है. सीएम ने वित्तायोग के चेयरमैन को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जुलाई 2025 में यह टिप्पणी की थी कि राजस्व अर्जित करने के लिए पर्यावरण और प्रकृति से समझौता नहीं किया जा सकता."

शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के लिए न्यूनतम 10 हजार करोड़ रुपए वार्षिक रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की मांग की है. साथ ही पहाड़ी राज्यों के लिए अलग से डिजास्टर रिस्क इंडेक्स का आग्रह भी किया है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में 16वें वित्तायोग के चेयरमैन डॉ. अरविंद पनगढ़िया के साथ मुलाकात में ये मांग उठाई. सीएम सुक्खू ने हिमाचल की आर्थिक जरूरतों, मानसून के कारण तबाही आदि विषयों पर अपनी सरकार का पक्ष रखा.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल की राजस्व वृद्धि की अपनी सीमाएं हैं. हिमाचल का 67 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र वन भूमि होने के कारण राज्य के पास सीमित विकल्प बचे हैं. ऐसे में हिमाचल जैसे राजस्व घाटे वाले पहाड़ी राज्यों के लिए राजस्व घाटा अनुदान (RDG) जारी रहनी चाहिए. मुलाकात के दौरान सीएम सुखविंदर सुक्खू ने हिमाचल की अनुदान की निरंतरता को लेकर वित्त आयोग को दस्तावेज सौंपे. उन्होंने आरडीजी यानी राजस्व घाटा अनुदान को कम नहीं करने का अनुरोध किया.

सीएम ने कहा कि, इसे राज्य की आय-व्यय की यथार्थपरक स्थिति के आधार पर तय किया जाना चाहिए. साथ ही अनुरोध किया कि आरडीजी की न्यूनतम राशि 10,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष निर्धारित की जाए. उन्होंने कहा कि राज्य ने वित्त आयोग से वन और पर्यावरण से जुड़े मानकों को अधिक महत्व देने का आग्रह किया. सीएम ने कहा कि पहाड़ी राज्यों द्वारा देश को दी जा रही पारिस्थितिकीय सेवाओं के बदले में हिमाचल प्रदेश के लिए सालाना 50,000 करोड़ रुपए का एक अलग 'ग्रीन फंड' सृजित किया जाए. यह फंड किसी योजना के रूप में या फिर विशेष केंद्रीय सहायता के तहत पूंजी निवेश के लिए निर्धारित किया जा सकता है. इस विषय पर वह पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा कर करने के साथ उन्हें पत्र भी लिख चुके हैं.

CM सुक्खू ने कहा कि, 15वें वित्त आयोग द्वारा तैयार की गई आपदा जोखिम सूचकांक (डीआरआई) को नए सिरे से तैयार करने की जरूरत है. आपदा की दृष्टि से हिमालयी क्षेत्र की शेष देश से तुलना नहीं की जा सकती. एक समान प्रारूप में तैयार किया गया सूचकांक भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटने, जंगल की आग और ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) जैसी आपदाओं को शामिल नहीं करता. वहीं, हाल ही के वर्षों में इन खतरों की रेकरिंग यानी आवृत्ति और प्रभाव पर्वतीय क्षेत्रों में काफी बढ़ा है.

अक्टूबर 2026 में लागू होंगी वित्त आयोग की सिफारिशें

सीएम ने कहा कि, कम डीआरआई होने के कारण हिमाचल को 15वें वित्त आयोग से आपदा राहत के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं मिले. सीएम ने पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग से डीआरआई तैयार करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि, इसके आधार पर पहाड़ी राज्यों के लिए अलग फंड बनाया जाए और उससे नए डीआरआई के अनुसार राज्यों में वितरित किया जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि 16वां वित्तायोग अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने वाला है. ऐसे में हिमाचल की मांगों को ध्यान में रखा जाए. उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2026 में वित्तायोग की सिफारिशें लागू होंगी. ऐसे में हिमाचल के लिए अच्छी आरडीजी जरूरी है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में शराब ठेके से बंपर कमाई, सरकार के खजाने में आए इतने पैसे, अभी बकाया है इतनी राशि

ये भी पढ़ें: ऐसे फहराया साक्षरता के पहाड़ पर देवभूमि का झंडा, देश का पूर्ण साक्षर राज्य बना हिमाचल