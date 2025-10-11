शीतकालीन स्कूलों की फाइनल परीक्षाओं की डेटशीट जारी, जानिए कब होंगे एग्जाम
शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों की वार्षिक परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है. ये डेट शीट तीसरी-पांचवीं-आठवीं कक्षा के लिए जारी की गई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 11, 2025 at 2:41 PM IST|
Updated : October 11, 2025 at 3:12 PM IST
शिमला: शैक्षणिक सत्र 2025-26 के शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों की वार्षिक परीक्षाओं की डेटशीट हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी कर दी है. बोर्ड ने तीसरी, पांचवीं और आठवीं की डेट शीट जारी की है. शिक्षा बोर्ड ही इन कक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र मुहैया करवाएगा. वहीं, स्कूल शिक्षा बोर्ड आठवीं कक्षा के गृह विज्ञान, स्वर संगीत, वाद्य संगीत, पंजाबी और उर्दू विषय के लिए प्रश्नपत्र मुहैया नहीं करवाएगा. इन विषयों के प्रश्नपत्रों को संबंधित विद्यालय खुद ही तैयार करेंगे और परीक्षा करवाएंगे.
ये परीक्षाएं नवंबर और दिसंबर में होंगी. ये परीक्षाएं सिर्फ सुबह के सत्र में होंगी और इन परीक्षाओं का आयोजन सुबह 9:45 से दोपहर 1:00 बजे तक होगा. आठवीं कक्षा की परीक्षाएं 27 नवंबर, जबकि तीसरी और पांचवीं कक्षा की परीक्षाएं 1 दिसंबर से शुरू होंगी.परीक्षा 10 बजे शुरू होगी, लेकिन विद्यार्थियों को 9:45 बजे स्कूल पहुंचना होगा, ताकि सिटिंग प्लान में किसी तरह की दुविधा न हो. वहीं, ग्रीष्मकालीन स्कूलों की परीक्षाएं मार्च में आयोजित होती हैं. इसके लिए अभी डेट शीट शैक्षणिक सत्र समाप्त होने पर जारी होगी.
यहां देखें बोर्ड की वेबसाइट डेट शीट
तीसरी कक्षा की डेटशीट
तिथि विषय
1 दिसंबर गणित
3 दिसंबर अंग्रेजी
4 दिसंबर पर्यावरण शिक्षा
5 दिसंबर हिंदी
पांचवीं कक्षा की डेटशीट
तिथि विषय
1 दिसंबर अंग्रेजी
2 दिसंबर हिंदी
4 दिसंबर गणित
5 दिसंबर पर्यावरण शिक्षा
आठवीं कक्षा की डेटशीट
तिथि विषय
27 नवंबर अंग्रेजी
28 नवंबर हिंदी
29 नवंबर सामाजिक विज्ञान
1 दिसंबर गणित
2 दिसंबर लोक संस्कृति व योग
4 दिसंबर विज्ञान
5 दिसंबर संस्कृत
6 दिसंबर कला, गृह विज्ञान, स्वर संगीत, वाद्य संगीत, पंजाबी और उर्दू
ये भी पढ़ें: बरसात और बर्फबारी से लाहौल घाटी में आलू की फसल प्रभावित, चिप्स-भुजिया कारोबार पर पड़ेगा असर!