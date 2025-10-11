ETV Bharat / state

शीतकालीन स्कूलों की फाइनल परीक्षाओं की डेटशीट जारी, जानिए कब होंगे एग्जाम

हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ( ETV Bharat )

Updated : October 11, 2025 at 3:12 PM IST

Published : October 11, 2025 at 2:41 PM IST

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

शिमला: शैक्षणिक सत्र 2025-26 के शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों की वार्षिक परीक्षाओं की डेटशीट हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी कर दी है. बोर्ड ने तीसरी, पांचवीं और आठवीं की डेट शीट जारी की है. शिक्षा बोर्ड ही इन कक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र मुहैया करवाएगा. वहीं, स्कूल शिक्षा बोर्ड आठवीं कक्षा के गृह विज्ञान, स्वर संगीत, वाद्य संगीत, पंजाबी और उर्दू विषय के लिए प्रश्नपत्र मुहैया नहीं करवाएगा. इन विषयों के प्रश्नपत्रों को संबंधित विद्यालय खुद ही तैयार करेंगे और परीक्षा करवाएंगे.

ये परीक्षाएं नवंबर और दिसंबर में होंगी. ये परीक्षाएं सिर्फ सुबह के सत्र में होंगी और इन परीक्षाओं का आयोजन सुबह 9:45 से दोपहर 1:00 बजे तक होगा. आठवीं कक्षा की परीक्षाएं 27 नवंबर, जबकि तीसरी और पांचवीं कक्षा की परीक्षाएं 1 दिसंबर से शुरू होंगी.परीक्षा 10 बजे शुरू होगी, लेकिन विद्यार्थियों को 9:45 बजे स्कूल पहुंचना होगा, ताकि सिटिंग प्लान में किसी तरह की दुविधा न हो. वहीं, ग्रीष्मकालीन स्कूलों की परीक्षाएं मार्च में आयोजित होती हैं. इसके लिए अभी डेट शीट शैक्षणिक सत्र समाप्त होने पर जारी होगी.

यहां देखें बोर्ड की वेबसाइट डेट शीट

तीसरी कक्षा की डेटशीट

तिथि विषय

1 दिसंबर गणित

3 दिसंबर अंग्रेजी

4 दिसंबर पर्यावरण शिक्षा

5 दिसंबर हिंदी

पांचवीं कक्षा की डेटशीट

तिथि विषय

1 दिसंबर अंग्रेजी

2 दिसंबर हिंदी