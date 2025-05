ETV Bharat / state

आ गया हिमाचल बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट, जानिए कौन है हिमाचल के टॉप थ्री होनहार - HP BOARD 10TH RESULT

10वीं का रिजल्ट हुआ जारी ( फाइल फोटो )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : May 15, 2025 at 2:52 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 3:29 PM IST 4 Min Read

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड आज दसवीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. हिमाचल प्रदेश बोर्ड 10वीं में साइना ठाकुर ने 696 अंक हासिल कर टॉप किया है. कांगड़ा जिले के पालमपुर स्थित न्यूग्ल स्कूल की छात्रा साइना ठाकुर ने टॉप कर अपने माता पिता के साथ साथ स्कूल और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है. हमीरपुर जिले के भोरंज क्षेत्र की रिधिमा ठाकुर ने HPBOSE कक्षा 10 के परिणाम में शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया. रिद्धिमा ने 99.29% अंक हासिल किए हैं. उन्होंने कुल 695 अंक हासिल किए हैं. मुदिता शर्मा ने 694 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किए हैं. सोलन की रहने वाली मुदिता बिलासपुर के स्वारघाट में स्थित स्कूल की छात्रा हैं. वहीं, इतने ही अंकों के साथ घुमारवीं की प्रियंका भी तीसरे स्थान पर रही. मंडी की अनवी, ऊना की एंजिल और हमीरपुर की अक्षरा 693 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रही. पहले चार स्थानों पर छात्राओं ने कब्जा किया है. टॉप फाइव में 17 छात्र-छात्राएं शामिल हैं. इसमें पांचवे स्थान पर कार्तिक और शिवांग ही शामिल हो पाए. दोनों ने 692 अंक हासिल किए. वहीं, टॉप फॉर में कोई भी सरकारी स्कूल अपनी जगह नहीं बना सका. शिमला के पोर्टमोर स्कूल की नव्या शर्मा 692 अंकों के साथ पांचवे स्थान पर रही हैं. वहीं, रिजल्ट जारी होने के बाद बोर्ड की वेबसाइट का सर्बर डाउन होने से छात्रों को रिजल्ट चेक करने में परेशानी आ रही है. इस बार के रिजल्ट में आया सुधार बीते साल परीक्षा परिणाम 74.61 फीसदी रहा था. इस बार 10वीं के नतीजों में सुधार आया है. इस बार रिजल्ट 79.8% प्रतिशत रहा. इस बार कुल 95,495 छात्रों ने 10वीं की परीक्षा दी थी. कुल 75,862 छात्र पास हुए, जबकि 5,563 छात्रों को कंपार्टमेंट आई है. 13,574 फेल हुए हैं. इस साल टॉप 10 में कुल 117 छात्र-छात्राओं ने जगह बनाई. इसमें 88 छात्राओं और 29 छात्र शामिल हैं. वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं अपना रिजल्ट

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट से छात्र अपना रिज्लट चेक कर सकते हैं. हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने परीक्षा का मूल्यांकन 8 मई तक पूरा कर लिया था. छात्र बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे. इस साल, 10वीं की परीक्षाएं 4 मार्च से 24 मार्च, 2025 तक आयोजित की गई थीं. वेबसाइट पर ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट सबसे पहले HP Board की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाएं.

वेबसाइट पर अपना संपर्क नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें.

इसके बाद बोर्ड परीक्षा रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.

नई विंडो में, हिमाचल प्रदेश बोर्ड (HPBOSE) का चयन करें.

अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें.

परिणाम घोषित होने पर आपके संपर्क नंबर और ईमेल आईडी पर आपको रिजल्ट भेज दिया जाएगा. एसएमएस पर भी मिलेगा रिजल्ट HPBOSE 10वीं का रिजल्ट मोबाइल पर SMS से भी मिलेगा. सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में SMS ऐप को खेलकर उसमें HP10 <स्पेस> रोल नंबर लिखें उदाहरण के लिए HP10 366161144. संदेश में टाइप कर 56263 नंबर पर भेजें. परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए बोर्ड मुख्यालय में कार्य दिवस के दौरान दसवीं कक्षा के परीक्षा परिणाम से सम्बन्धित जानकारी के लिए दूरभाष नम्बर 01892-242119 (शिमला, सिरमौर, लाहुल स्पीति, किन्नौर), 01892.242128 (कुल्लू, ऊना, सोलन), 01892-242148 (हमीरपुर, चम्बा, बिलासपुर), 01892-242149 (कांगड़ा) 01892-242151 (मण्डी) पर सुबह 10 बजे से लेकर सांय 5 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं। परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाईट www.hpbose.org पर उपलब्ध है साथ ही स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए प्रमाण पत्रों की प्रतियां Digilocker पर भी उपलब्ध हैं. ये भी पढ़ें: हिमाचल में कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं ट्रेनी के तौर पर भर्ती होंगे नए कर्मचारी, रेगुलर होने के लिए ये नियम रहेगा लागू

