ETV Bharat / state

रेप के आरोपी राम कुमार बिंदल 5 दिन के पुलिस रिमांड पर, अस्पताल में डॉक्टर की मौजूदगी में होगी पूछताछ

रेप केस में पुलिस रिमांड पर आरोपी राम कुमार बिंदल ( Solan Police )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : October 11, 2025 at 7:47 PM IST 3 Min Read