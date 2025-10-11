रेप के आरोपी राम कुमार बिंदल 5 दिन के पुलिस रिमांड पर, अस्पताल में डॉक्टर की मौजूदगी में होगी पूछताछ
रेप मामले में हिमाचल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल के भाई राम कुमार बिंदल को कोर्ट ने 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 11, 2025 at 7:47 PM IST
शिमला: हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल के बड़े भाई राम कुमार बिंदल को पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है. चूंकि राम कुमार बिंदल ने तबीयत खराब होने की बात कही थी और वे अस्पताल में भर्ती हैं, लिहाजा उनसे अस्पताल में ही पूछताछ होगी. पुलिस को मेडिकल ऑफिसर की उपस्थिति में आरोपी से पूछताछ करनी होगी.
बता दें कि रेप केस मामले में आरोपी राम कुमार बिंदल को शनिवार देर शाम कोर्ट में पेश किया गया. वहां से उन्हें 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया, लेकिन उनसे पूछताछ अस्पताल में डॉक्टर की मौजूदगी में होगी. सोलन के एसपी गौरव सिंह ने इसकी पुष्टि की है. पुलिस ने बताया कि मामले में आगामी जांच जारी है.
क्या है पूरा मामला ?
दरअसल, 25 वर्षीय युवती ने राम कुमार बिंदल पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. मामले में पीड़िता ने सोलन महिला पुलिस थाना में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई. शिकायत में पीड़िता ने बताया, वह लंबे समय से बीमार थी और वो 7 अक्टूबर को सोलन के पुराना बस अड्डा के पास एक वैद्य के पास आई थी. युवती के मुताबिक राम कुमार बिंदल ने पहले हाथ पकड़कर कुछ नसें दबाई और फिर उसकी निजी समस्याओं के बारे में पूछने लगा. युवती ने अपनी पूरी बीमारी की बातें बताई.
गौरतलब है कि रामकुमार बिंदल सोलन में एक दवाखाना चलाते हैं. पीड़िता ने आरोप लगाया कि राम कुमार बिंदल ने उसे भरोसा दिलाया कि वो इलाज कर देंगे और इलाज से युवती बिल्कुल ठीक हो जाएगी. पीड़िता के मुताबिक जांच के बहाने आरोपी ने उसके प्राइवेट पार्ट्स की जांच पर जोर दिया और पीड़िता के इनकार करने के बाद उसके साथ जबरदस्ती भी की. युवती का आरोप है कि जांच के बहाने बिंदल ने उसके साथ गलत काम किया. पीड़िता ने एफआईआर में लिखवाया है कि वो राम कुमार बिंदल को धक्का देकर बाहर आई और पुलिस के पास पहुंचकर अपनी शिकायत दी. घटनास्थल की जांच के लिए पुलिस ने एफएसएल की टीम बुलाई थी. सोलन महिला थाने में बीएनएस की धारा 64 और 68 के तहत मामला दर्ज किया गया.
कौन हैं राम कुमार बिंदल?
दरअसल, रेप के आरोपी राम कुमार बिंदल भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल के बड़े भाई है. राम कुमार बिंदल सोलन के प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं. उनके पिता इलाके के मशहूर वैद्य थे. राम कुमार बिंदल भी आयुर्वेद चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध है. उनके ऊपर इलाज के बहाने युवती से छेड़छाड़ और प्राइवेट पार्ट्स को छूने के साथ ही रेप का आरोप लगा है. 10 अक्टूबर को आरोपी राम कुमार बिंदल को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. वहीं, सीने में दर्द की शिकायत पर आरोपी बिंदल को स्वास्थ्य जांच के लिए सोलन अस्पताल ले जाया गया. आज शाम राम कुमार बिंदल को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया. जहां से आरोपी को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है.
