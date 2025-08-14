ETV Bharat / state

15 अगस्त और जन्माष्टमी पर कैसा रहेगा मौसम, क्या भारी बारिश का कोई बड़ा अलर्ट है जारी? - HIMACHAL WEATHER UPDATE

इस बार हिमाचल प्रदेश में 15 अगस्त और जन्माष्टमी पर जानें कैसा रहेगा मौसम?

हिमाचल मौसम का हाल
हिमाचल मौसम का हाल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 14, 2025 at 3:25 PM IST

2 Min Read

शिमला: स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी, दोनों पर्व इस साल एक साथ आ रहे है. दोनों ही मौकों पर हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में मौसम का मिजाज अलग-अलग रहने की संभावना है. राज्य के कुछ हिस्सों में आसमान साफ रहेगा, तो कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, पर्वतीय इलाकों में अभी भी मॉनसून सक्रिय है, लेकिन भारी बारिश का कोई बड़ा अलर्ट जारी नहीं किया गया है.

15 अगस्त को झंडारोहण और परेड में मौसम का असर

15 अगस्त को राज्यभर में आजादी दिवस का जश्न मनाया जाएगा. राजधानी शिमला में मुख्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम रिज मैदान पर होगा. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक, सुबह के समय हल्के बादल रहेंगे, लेकिन कार्यक्रम के दौरान तेज बारिश की संभावना कम है. हालांकि, दोपहर बाद हल्की बौछारें पड़ सकती हैं.

मौसम विभाग के अनुसार जानें अपने जिले का हाल

  1. शिमला, सोलन, सिरमौर और मंडी में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना, बीच-बीच में बादल छाए रहेंगे.
  2. ऊना और बिलासपुर में आसमान पर घने बादल रहेंगे, लेकिन बारिश के आसार सीमित.
  3. कांगड़ा और चंबा में आंशिक बादल छाए रहेंगे, वहीं, ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बौछार संभव.
  4. किन्नौर और लाहौल-स्पीति में मौसम ज्यादातर साफ रहेगा, दिन में धूप-छांव का असर रहेगा.

पिछले साल का मौसम ट्रेंड

पिछले साल 15 अगस्त को राजधानी शिमला और आसपास के जिलों में हल्की बारिश हुई थी, जिससे रिज मैदान पर आयोजित परेड के दौरान दर्शकों को छाते और रेनकोट का सहारा लेना पड़ा. वहीं, जन्माष्टमी के दिन अधिकांश इलाकों में मौसम साफ रहा था.

मौसम विज्ञान केंद्र का विश्लेषण

शिमला मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक संदीप शर्मा ने बताया कि "इस समय मानसून हिमाचल के अधिकांश हिस्सों में सक्रिय है, लेकिन इसकी तीव्रता मध्यम स्तर पर है. आने वाले दो दिनों में राज्य के ऊपरी और मध्य पर्वतीय इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि निचले इलाकों में बादल तो रहेंगे. लेकिन बारिश कम होगी. पर्व के मौके पर भारी बारिश की संभावना नहीं है, जिससे कार्यक्रम सुचारू रूप से हो सकेंगे".

लोगों और आयोजकों के लिए सलाह

पर्वतीय इलाकों में सफर करने वाले लोग यात्रा से पहले मौसम अपडेट लें. छाते और रेनकोट साथ रखें, खासकर शिमला, सोलन, सिरमौर और मंडी जाने वालों के लिए. भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर बारिश की स्थिति में फिसलन से सावधान रहें.

