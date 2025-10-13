ETV Bharat / state

हिमाचल में फिर छिड़ी राजनीति के किंग की बात, ऐसे थे छह बार के सीएम वीरभद्र सिंह

शिमला: वीरभद्र सिंह को देह से स्मृति हुए बेशक चार साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन समर्थकों के मन में उनकी मौजूदगी निरंतर बनी हुई है. यही कारण है कि शिमला के रिज मैदान पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा स्थापित की गई है. छह बार हिमाचल की सत्ता को संभालने वाले वीरभद्र सिंह के सियासी सफर के बारे में जानना उनके समर्थकों के लिए हमेशा से रोचक रहा है. शिमला के रिज मैदान पर उनकी प्रतिमा के अनावरण समारोह के बहाने वीरभद्र सिंह के छह दशक के राजनीतिक जीवन का पुन अवलोकन करना नई पीढ़ी के लिए रोचक होगा.

भारत मां के महान सपूत व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को अवश्य ही रत्नों की परख थी. इतिहास के अध्ययन में रमे हुए युवा वीरभद्र सिंह को देखकर शास्त्री जी की पारखी नजर ने उनमें भविष्य का नेता देख लिया था. लाल बहादुर शास्त्री की प्रेरणा से राजनीति में आए वीरभद्र सिंह ने फिर छह बार पहाड़ी राज्य की सत्ता को संभाला और छोटे प्रदेश ने विकास की राह पर बड़े कदम रखने शुरू किए. यहां एक बार फिर से वीरभद्र सिंह के राजनीतिक सफर और विजन पर दृष्टिपात करना जरूरी है.

रिज पर होगा वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण (फाइल फोटो)

बुशहर की रियासत से हिमाचल की सियासत तक

वीरभद्र सिंह महज 13 साल की आयु में ही बुशहर रियासत की गद्दी पर विराजमान हुए. उनका जन्म 23 जून 1934 को हुआ था. उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की और इतिहास में एमए की डिग्री पाई. पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की प्रेरणा से उन्होंने राजनीति में कदम रखा. वीरभद्र सिंह वर्ष 1983 में पहली बार हिमाचल प्रदेश के सीएम बने. वर्ष 1983 से वर्ष 1985 तक उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला और फिर फिर 1985 से 1990 तक दूसरी बार सत्ता पाई. इसके बाद वर्ष 1993 से 1998 की अवधि में तीसरी बार सीएम की कुर्सी संभाली. वर्ष 1998 में हिमाचल में एक रोचक सियासी घटनाक्रम के दौरान भी उन्होंने सीएम पद की शपथ ली, लेकिन रमेश ध्वाला प्रकरण के बाद राज्य में भाजपा की सरकार बन गई. इस तरह तकनीकी रूप से चौथी बार वे सीएम माने गए. फिर 2003 से 2007 पांचवीं बार और 2012 से 2017 तक उन्होंने छठी बार हिमाचल के सीएम पद का दायित्व संभाला.

हिमाचल में शिक्षा, स्वास्थ्य व सड़कों के निर्माण पर वीरभद्र सिंह का जोर था. वैसे देखा जाए तो राजनीति में वीरभद्र सिंह की शुरुआत लोकसभा से हुई थी. वीरभद्र सिंह ने सबसे पहले महासू सीट से 1962 में लोकसभा चुनाव जीता. इसके बाद वे फिर 1967, 1971, 1980 और 2009 में लोकसभा के लिए चुने गए. पूर्व पीएम इंदिरा गांधी सरकार में वीरभद्र सिंह ने 1976 से 1977 तक पर्यटन व नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री का कार्यभार संभाला. फिर बाद में मनमोहन सिंह सरकार में वे इस्पात मंत्री रहे. साथ ही एमएसएमई विभाग भी संभाला. वर्ष 2012 के बाद वो केंद्र से फिर हिमाचल की सियासत में आए और छठी बार सीएम बने.