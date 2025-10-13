हिमाचल में फिर छिड़ी राजनीति के किंग की बात, ऐसे थे छह बार के सीएम वीरभद्र सिंह
शिमला के रिज मैदान पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा स्थापित की गई है. आज इसका अनावरण किया जाएगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 13, 2025 at 7:21 AM IST
शिमला: वीरभद्र सिंह को देह से स्मृति हुए बेशक चार साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन समर्थकों के मन में उनकी मौजूदगी निरंतर बनी हुई है. यही कारण है कि शिमला के रिज मैदान पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा स्थापित की गई है. छह बार हिमाचल की सत्ता को संभालने वाले वीरभद्र सिंह के सियासी सफर के बारे में जानना उनके समर्थकों के लिए हमेशा से रोचक रहा है. शिमला के रिज मैदान पर उनकी प्रतिमा के अनावरण समारोह के बहाने वीरभद्र सिंह के छह दशक के राजनीतिक जीवन का पुन अवलोकन करना नई पीढ़ी के लिए रोचक होगा.
भारत मां के महान सपूत व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को अवश्य ही रत्नों की परख थी. इतिहास के अध्ययन में रमे हुए युवा वीरभद्र सिंह को देखकर शास्त्री जी की पारखी नजर ने उनमें भविष्य का नेता देख लिया था. लाल बहादुर शास्त्री की प्रेरणा से राजनीति में आए वीरभद्र सिंह ने फिर छह बार पहाड़ी राज्य की सत्ता को संभाला और छोटे प्रदेश ने विकास की राह पर बड़े कदम रखने शुरू किए. यहां एक बार फिर से वीरभद्र सिंह के राजनीतिक सफर और विजन पर दृष्टिपात करना जरूरी है.
बुशहर की रियासत से हिमाचल की सियासत तक
वीरभद्र सिंह महज 13 साल की आयु में ही बुशहर रियासत की गद्दी पर विराजमान हुए. उनका जन्म 23 जून 1934 को हुआ था. उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की और इतिहास में एमए की डिग्री पाई. पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की प्रेरणा से उन्होंने राजनीति में कदम रखा. वीरभद्र सिंह वर्ष 1983 में पहली बार हिमाचल प्रदेश के सीएम बने. वर्ष 1983 से वर्ष 1985 तक उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला और फिर फिर 1985 से 1990 तक दूसरी बार सत्ता पाई. इसके बाद वर्ष 1993 से 1998 की अवधि में तीसरी बार सीएम की कुर्सी संभाली. वर्ष 1998 में हिमाचल में एक रोचक सियासी घटनाक्रम के दौरान भी उन्होंने सीएम पद की शपथ ली, लेकिन रमेश ध्वाला प्रकरण के बाद राज्य में भाजपा की सरकार बन गई. इस तरह तकनीकी रूप से चौथी बार वे सीएम माने गए. फिर 2003 से 2007 पांचवीं बार और 2012 से 2017 तक उन्होंने छठी बार हिमाचल के सीएम पद का दायित्व संभाला.
हिमाचल में शिक्षा, स्वास्थ्य व सड़कों के निर्माण पर वीरभद्र सिंह का जोर था. वैसे देखा जाए तो राजनीति में वीरभद्र सिंह की शुरुआत लोकसभा से हुई थी. वीरभद्र सिंह ने सबसे पहले महासू सीट से 1962 में लोकसभा चुनाव जीता. इसके बाद वे फिर 1967, 1971, 1980 और 2009 में लोकसभा के लिए चुने गए. पूर्व पीएम इंदिरा गांधी सरकार में वीरभद्र सिंह ने 1976 से 1977 तक पर्यटन व नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री का कार्यभार संभाला. फिर बाद में मनमोहन सिंह सरकार में वे इस्पात मंत्री रहे. साथ ही एमएसएमई विभाग भी संभाला. वर्ष 2012 के बाद वो केंद्र से फिर हिमाचल की सियासत में आए और छठी बार सीएम बने.
समर्थकों के लिए किंग थे सिंह
हिमाचल में जब भी वीरभद्र सिंह कहीं सार्वजनिक रूप से जनता के बीच होते, एक गगनभेदी नारा गूंजता था. वो नारा था सिंह इज किंग और राजा नहीं फकीर है, हिमाचल की तकदीर है या फिर राजाजी के वास्ते, खाली कर दो रास्ते. वीरभद्र सिंह अपने समर्थकों के बीच बहुत गहरी पैठ रखते थे. उन्होंने हिमाचल में खासकर शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया. वो अकसर कहा करते थे कि एक बच्चे के लिए भी स्कूल खोला जाएगा. इसके अलावा वीरभद्र सिंह ने विशेष रूप से आईजीएमसी अस्पताल के लिए बहुत कार्य किया. साथ ही राज्य भर में स्वास्थ्य संस्थानों का जाल बिछाया गया. वीरभद्र सिंह के प्रयासों से ही आईजीएमसी अस्पताल में ओपन हार्ट सर्जरी आरंभ हुई. वे खुद भी बाईपास सर्जरी करवा चुके थे, लेकिन उनकी जीवटता में कोई कमी नहीं थी. अंतिम समय में भी वीरभद्र सिंह ने दो बार कोविड संक्रमण को मात दी थी. वर्ष 2021 में अप्रैल महीने से वे शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में जीवन के लिए लड़ते-भिड़ते रहे. लगातार दो बार कोरोना संक्रमण से उबरना उनके साहस व जीवटता को ही प्रकट करता है. दुखद ये कि शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में ही 8 जुलाई 2021 को उनका निधन हो गया था.
वीरभद्र सिंह के प्रबल समर्थक और शिमला शहरी के एमएलए हरीश जनार्था कहते हैं 'वीरभद्र सिंह सरीखे राजनेता सदियों में कभी-कभी आते हैं. वो राजनीति ही नहीं, जनता के दिलों के भी राजा थे. शिमला में रिज मैदान पर उनकी प्रतिमा का अनावरण होना, वीरभद्र सिंह के समर्थकों के लिए बड़ी सौगात है.'
इंदिरा से लेकर मनमोहन तक, सबके साथ वीरभद्र
हिमाचल में तो वीरभद्र सिंह एक तरह से कांग्रेस का पर्याय रहे. उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ काम किया. उन्होंने पीएम इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह के साथ काम किया. अटल बिहारी वाजपेयी व नरेंद्र मोदी के समय में भी वे राजनीति में सक्रिय तथा प्रभावी थे. हिमाचल की बात की जाए तो यहां की साधनहीन जनता के साथ उनका निजी जुड़ाव था. वीरभद्र सिंह का निजी आवास होली लॉज प्रदेश भर की जनता के लिए हमेशा खुला रहा. ब्यूरोक्रेसी पर वीरभद्र सिंह की बहुत जबरदस्त पकड़ थी. वो अफसरों से काम लेना बाखूबी जानते थे.
वीरभद्र सिंह से प्रेरणा
कैबिनेट मंत्री और वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह का कहना है, 'वीरभद्र सिंह के आदर्श इस पहाड़ी राज्य के साथ-साथ मुझे भी राह दिखाते हैं. वीरभद्र सिंह के विजन को लेकर हम हमेशा कार्य करने की प्रेरणा लेते हैं.'
ये भी पढ़ें: रिज पर राजा: राष्ट्रपिता गांधी व हिमाचल निर्माता परमार के साथ अब शिमला के रिज मैदान पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा भी