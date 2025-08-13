ETV Bharat / state

देवघर में पुलिस ने कैसे किया था सूर्या हांसदा को गिरफ्तार, जानें रिश्तेदारों की जुबानी - SURYA HANSDA ENCOUNTER

देवघर से सूर्या हांसदा की गिरफ्तारी हुई थी और गोड्डा में पुलिस एनकाउंटर में वह मारा गया था. एनकाउंटर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं.

Surya Hansda Encounter
सूर्या हांसदा. (फाइल फोटो-ईटीवी भारत)
Published : August 13, 2025 at 3:34 PM IST

देवघर: सूर्या हांसदा के एनकाउंटर की इन दिनों पूरे झारखंड में चर्चा हो रही है. सूर्या हांसदा के परिजनों और कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की ओर से एनकाउंटर को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं. एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए सूर्या हांदसा के परिजनों ने राजनीतिक साजिश के तहत सूर्या की हत्या का आरोप लगाया है.

पुलिस एनकाउंटर पर उठ रहे सवाल

सूर्या हांसदा की पत्नी और मां घटना के बाद से लगातार यह कहते नजर आ रही हैं कि सूर्या हांसदा बीमार था और वह भागने की स्थिति में नहीं था तो फिर वह पुलिस से मुठभेड़ कैसे मारा गया. परिजनों का यह भी कहना है कि सूर्या हांसदा पिछले कई दिनों से बीमार था और उसकी दवाई चल रही थी. ऐसे में भागने की कोशिश परिजनों को हजम नहीं हो रही है. परिजन लगातार पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं.

नावाडीह गांव से जानकारी देते हैं संवाददाता हितेश कुमार और सूर्या हांसदा के रिश्तेदारों का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

देवघर के मोहनपुर से हुई थी सूर्या की गिरफ्तारी

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सूर्या हांसदा को आखिरी बार पुलिस ने देवघर के मोहनपुर प्रखंड के नावाडीह गांव से अरेस्ट किया था. ईटीवी भारत की टीम ने नावाडीह गांव पहुंचकर सूर्या के रिश्तेदारों से पूछताछ की, जहां सूर्या ठहरा हुआ था. सूर्या हांसदा के रिश्तेदारों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले बाते भी सामने आई है.

अपने रिश्तेदार के घर रुका था सूर्या

दरअसल, सूर्या हांसदा देवघर के नावाडीह गांव में अपने मौसा अनिल हेंब्रम के घर में रूका हुआ था. सूर्या हांसदा पर कई तरह के आपराधिक मामले भी दर्ज थे. जिसे लेकर पुलिस उसकी तालश कर रही थी. पुलिस को जैसे ही पता चला कि सूर्या हांसदा देवघर के मोहनपुर में छुपकर बैठा हुआ है तो पुलिस ने तुरंत ही अनिल हेंब्रम के घर को चारों तरफ से घेर लिया. जिसके बाद पुलिस ने सूर्या हांसदा को गिरफ्तार कर लिया.

रिश्तेदारों के अनुसार काफी बीमार था सूर्या

मोहनपुर प्रखंड के नावाडीह के जिस घर से सूर्या कुमार हांसदा को गिरफ्तार किया गया था उस घर में रहने वाले सदस्यों ने बताया कि जैसे ही पुलिस सूर्या हांसदा को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची वे लोग काफ डर गए थे. क्योंकि सभी पुलिस वालों के हाथों में हथियार थे और सूर्या कुमार हांसदा बीमार स्थिति में बिछावन पर लेटा हुआ था. रिश्तेदारों ने बताया कि सूर्या हांसदा काफी बीमार था और चलने लायक स्थिति में भी नहीं था. पुलिसकर्मी उसे बेड से ही उठाकर ले गए थे.
गोड्डा में एनकाउंटर में मारा गया था सूर्या

वहीं पुलिस की ओर से यह बताया जा रहा कि गिरफ्तारी के बाद सूर्या हांसदा को गोड्डा ले जाया गया था, ताकि उसके और भी करीबियों को पकड़ा जा सके. पुलिस के अनुसार सूर्या हांसदा को जब पुलिस गोड्डा ले गई तो वहां सूर्या के समर्थकों ने पुलिस पर अचानक गोलीबारी शुरू कर दी. गोलीबारी शुरू होने के बाद पुलिस ने भी बचाव में फायरिंग शुरू कर दी. इस मुठभेड़ में सूर्या हांसदा मारा गया.
कई पार्टियों से चुनाव लड़ चुका था सूर्या
मालूम हो कि सूर्या हांसदा कई बार चुनाव भी लड़ चुका था. वह भाजपा, झाविमो और जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम से विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा चुका था. घटना के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के द्वारा प्रतिक्रिया दी जा रही है. वहीं सूर्या हांसदा के एनकाउंटर के बाद पुलिसिया कार्रवाई के साथ-साथ कई सफेदपोशों पर भी सवाल उठ रहे हैं.

फिलहाल पुलिस नावाडीह और आसपास के इलाकों पर अपनी पैनी नजर बनाकर रखी हुई है और सूर्या हांसदा से जुड़े अन्य अपराधियों को खोजने में जुटी हुई है. अब पूरी घटना में सच्चाई क्या है? ये तो पूरी जांच के बाद ही पता चल सकेगा.

