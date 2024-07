ETV Bharat / state

बारिश में मोबाइल चलाने से जा सकती है जान, विश्वास न हो तो ये खबर पढ़िए - how using mobile in rain can kill

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : Jul 7, 2024, 12:33 PM IST | Updated : Jul 7, 2024, 12:57 PM IST

बारिश में मोबाइल चलाना बेहद खतरनाक. ( photo credit: etv bharat gfx )

मिर्जापुरः जिले में संतनगर थाना क्षेत्र के खनवर मझारी गांव में शनिवार शाम को राजन कोल अपने कच्चे मकान में बारिश के दौरान मोबाइल पर सर्चिंग कर रहे थे. अचानक आकाशीय बिजली चमकी और वह झुलस गए. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.



कितना सुरक्षित है बारिश में मोबाइल देखना?



1. बारिश के दौरान मोबाइल यदि किसी चार्जर या फिर अन्य ऐसी चीज जिसमें बिजली का प्रवाह होता हो अगर उससे कनेक्ट रहता है तो यह खतरनाक है. अगर मोबाइल इससे कनेक्ट रहेगा तो यह आकाशीय बिजली को आकर्षित कर सकता है, इससे बचें. कुछ लोगों का मानना है कि मोबाइल में अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं जो सीधे आकाशीय बिजली को आकर्षित करती हैं, हालांकि इससे संबंधित कोई प्रमाणित रिसर्च सामने नहीं आई है. एहतियातन आप बारिश के दौरान खुद को मोबाइल से दूर रखने की कोशिश करें.



2. बारिश के दौरान तार वाले लैंडलाइन फोन के इस्तेमाल से भी बचना चाहिए. 3. बारिश के दौरान टीवी, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर-लैपटॉप से भी आसमानी बिजली अट्रैक्ट हो सकती है. दरअसल, अगर ये बिजली के स्विच के जरिए कनेक्ट रहेंगे तो ये आकाशीय बिजली को खींच सकते हैं. दरअसल, आकाशीय बिजली पोल की ओर आकर्षित होती है और इसके बाद तारों से यह घरों में प्रवेश कर सकती है. बारिश के दौरान इन उपकरणों को सुरक्षावश बंद कर देना चाहिए ताकि आप सुरक्षित रह सकें. 4. अगर कोई व्यक्ति आसमानी बिजली की चपेट में आता है तो उस व्यक्ति को सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रेसिटेंशन देना चाहिए. इसके तुरंत बाद उसे अस्पताल ले जाना चाहिए.

