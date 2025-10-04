ETV Bharat / state

मार्केट में बिकने वाले प्राकृतिक खेती के उत्पादों की ऐसे करें पहचान, बिना सर्टिफिकेट इन्हें बेचना है जुर्म

प्राकृतिक खेती की राह पर चले छोटे पहाड़ी राज्य को साल 2030 तक जहर वाली खेती से मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है.

प्राकृतिक खेती के उत्पादों की ऐसे करें पहचान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 4, 2025 at 7:51 PM IST

शिमला: कृषि विभाग के सर्टिफिकेट के बिना बाजारों में उत्पाद बेचना अब जुर्म माना जाएगा. इस पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है. बिना विभागीय प्रमाणपत्र के किसी भी प्रकार के उत्पादों को बाजारों में प्राकृतिक बताकर बेचने वालों पर सरकार की पैनी नजर रहेगी. अक्सर उपभोक्ता सामान्य उत्पादों को प्राकृतिक समझ कर खरीद लेते हैं, लेकिन सच्चाई कई बार इसके उलट निकलती है. उत्पादों की वास्तविकता को परखना आम उपभोक्ता के लिए मुश्किल हो जाता है.

उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिले इसके लिए कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना प्रमाण पत्र के किसी भी उत्पाद को प्राकृतिक बताकर बेचना कानूनी अपराध होगा. इसका मकसद उपभोक्ताओं को ठगी से बचाना और असली प्राकृतिक उत्पादों की पहचान करना है. सवाल ये है कि उपभोक्ता असली और नकली प्राकृतिक उत्पादों की पहचान आखिर कैसे करें? इसको लेकर ईटीवी भारत ने कृषि विभाग में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के डिप्टी डायरेक्टर मोहिंदर सिंह भवानी से बात की.

कैसे करें पैकिंग उत्पादों की पहचान

हिमाचल प्राकृतिक खेती की दिशा में लगातार बढ़ रहा है. अब सरकारी डिपुओं सहित मार्केट में प्राकृतिक खेती से तैयार उत्पाद भी खूब बिक रहे हैं. आम उपभोक्ता इन उत्पादों की पहचान कैसे करें, इसको लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कृषि विभाग में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के डिप्टी डायरेक्टर मोहिंदर सिंह भवानी ने कहा कि जो भी किसान हमारे नेचुरल फॉर्मिंग से जुड़े हैं. उनको हम अपने पोर्टल पर पंजीकृत करते हैं, जिसका नाम सितारा सर्टिफिकेशन है. उसमें हम किसानों को एक, दो और तीन सितारा से जोड़ते हैं. यानी एक सितारा वाले किसानों ने अभी प्राकृतिक खेती शुरू की है. दो सितारा का मतलब है कि किसान कुछ सालों से प्राकृतिक खेती कर रहा है. वहीं, तीन सितारा वाले किसान ने बहुत समय पहले रासायनिक खेती को छोड़ दिया है. ऐसे किसान अब पूरी तरह से हर खेत जीवामृत और घन जीवामृत जैसे घटकों का छिड़काव कर रहा है. किसानों को प्राकृतिक खेती से जुड़ने के डेढ़ साल बाद सर्टिफिकेट जारी किया जाता है. इसके लिए छह महीने पहले ऐसे किसानों का पंजीकरण किया जाता है. ऐसा करने से पहले अधिकारी फील्ड में जाकर प्राकृतिक खेती का निरीक्षण करते हैं. पैकिंग में बेचे जा रहे प्राकृतिक खेती से तैयार उत्पादों में QR कोड भी दिया जाता है. उपभोक्ता इसे स्कैन कर सकता है, जिससे पता चलता है कि उत्पाद नेचुरल फॉर्मिंग का है या नहीं. इसके अतिरिक्त उत्पाद किस किसान ने तैयार किया है. इसकी भी जानकारी मिलती है.

सब्जियों को खरीदे वक्त ये जानकारी होना जरूरी

सब्जियां सुबह शाम हर घर की थली में परोसी जाती हैं. कुछ लोग आज प्राकृति खेती से उगाई गई सब्जियों को ही प्राथमिकता देते हैं, लेकिन मार्केट में बिकने वाली सभी सब्जियां एक जैसी दिखाई देती है. इन्हें रासायनिक खेती से उगाया गया है या प्राकृतिक तरीके से ये पहचान कर पाना मुश्किल होता है. इसके बारे में मोहिंदर सिंह भवानी ने कहा कि 'सब्जियां हमारे फ्रेश उत्पाद हैं, उसमें स्टैम्प नहीं होती है और न उसकी पैकिंग होगी. ऐसे उत्पादों को सितारा सर्टिफिकेट से चेक किया जा सकता है. दूसरा हमने किस फसल के लिए सर्टिफिकेट जारी किया है. किसान केवल उसी उत्पाद को ही बेच सकता है. ऐसा नहीं हो सकता है कि हमने सर्टिफिकेट गेहूं और धान का दिया है, लेकिन किसान किसी दूसरी फसल को बेच रहा है, जो भी किसान प्राकृतिक फसल को बेचने के लिए क्लेम करता है. उपभोक्ता उससे सर्टिफिकेट के बारे में पूछ सकता है. इस तरह से उपभोक्ता भी वेरीफाई कर सकता है कि किसान को किस फसल के लिए सर्टिफिकेट जारी किया गया है और किसान कितने क्षेत्र में फसल की बिजाई कर रहा है.'

2018 में शुरू हुई प्राकृतिक खेती (ETV Bharat)

नियमों की अवहेलना करना पड़ेगा महंगा

मार्केट में कोई भी किसान अगर सर्टिफिकेट के बिना नेचुरल फॉर्मिंग के नाम पर अपने उत्पादों को बेचता है तो ऐसा करने पर नियमों में क्या प्रावधान है. इसको लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मोहिंदर सिंह भवानी ने कहा 'कोई भी किसान अगर किसी उत्पाद को नेचुरल बोलकर क्लेम करता है तो ये एक जुर्म है, क्योंकि उसका क्लेम वास्तविक नहीं है, जो नियमों के खिलाफ है. ऐसा करने पर नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है. वहीं ऐसे लोगों को खिलाफ नजदीकी संबंधित अधिकारी के पास शिकायत भी दर्ज की जा सकती है, जिसके बाद हम छानबीन करेंगे और झूठा क्लेम करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है.'

कब शुरू हुआ प्राकृतिक खेती का सफर

छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल देश को प्राकृतिक खेती की राह दिखा रहा है. प्रदेश में कब से प्राकृतिक खेती की तकनीक को अपनाया जा रहा है. प्रदेश में साल 2018 से प्राकृतिक खेती की शुरुआत हुई थी. उस वक्त लोगों को लगता था कि यह एक नई स्कीम है. ऐसे में इस योजना से जुड़ने को लेकर लोगों में संशय था. क्योंकि प्रदेश में रासायनिक खेती और ऑर्गेनिक खेती पहले से हो रही थी.

मोहिंदर सिंह ने बताया कि 'हम पहले साल में करीब 2500 लोगों को प्राकृतिक खेती से जोड़ पाए थे. आज की तारीख में हमने 3 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए ट्रेंड किया है. इसमें 2 लाख 22 हजार किसानों ने प्राकृतिक खेती शुरू कर दी है. वो पूरी तकनीक को अपनाकर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं. इसी का ही परिणाम था कि हमारे पास पहले साल में ही मक्की का सर प्लस आटा तैयार हो गया था. हमने गेहूं भी खरीदा है, जिस पर प्रदेश सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है. कोई भी राज्य सरकार हिमाचल की तरह किसानों को इन फसलों पर इतना अधिक पैसा नहीं दे रही है. हल्दी की बात करें तो सरकार किसानों से 90 रुपए किलो फ्रेश हल्दी खरीद रही है. इसी तरह से गेहूं 60 रुपए किलो और मक्की की फसल 40 रुपए प्रति किलो खरीदी जा रही है.'

किसानों को मिलते हैं अच्छे दाम (ETV Bharat)

38,437 हेक्टेयर पर हो रही प्राकृतिक खेती

हिमाचल में वर्ष 2018 में सैकड़ों किसानों के जुड़ने से शुरू हुआ प्राकृतिक खेती की तकनीक का सफर अब देश भर में अपनी अलग पहचान बना रहा है. प्राकृतिक खेती की राह पर चले छोटे पहाड़ी राज्य को साल 2030 तक जहर वाली खेती से मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है. इस तरह से सात साल पहले प्राकृतिक खेती की दिशा में बढ़ाया का एक छोटा सा कदम धीरे धीरे से लाखों किसानों का एक बड़ा समूह बन गया है, जो देशभर के किसानों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है. हिमाचल में साल 2018 में प्राकृतिक खेती की तकनीक शुरू हुई. उस दौरान पहले ही साल में 628 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती की तकनीक से फसल तैयार की गई. इसके बाद धीरे-धीरे किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ते गए. जिसकी वजह से आज प्रदेश में प्रदेश में 3,584 पंचायतों में 3.06 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें 2,22,893 किसान रासायनिक खेती को छोड़कर 38,437 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक तकनीक से विभिन्न फसलें उगा रहे हैं. वहीं, प्राकृतिक उत्पादों की बिक्री में पारदर्शिता लाने को लेकर सरकार ने स्व-प्रमाणन प्रणाली सर्टिफाइड इवेल्यूवेशन टूल फॉर एग्रीकल्चर रिसोर्स एनालिसिस नेचुरल फार्मिंग (सीईटीएआरए-एनएफ) शुरू की है. जिसके तहत 1,96,892 किसानों को प्रमाणित किया जा चुका है.

हिमाचल में प्राकृतिक खेती (ETV Bharat)

किस जिला में कितने किसान कर रहे प्राकृतिक खेती

उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय होने से किसानों का रुझान अब प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहा है. लंबे समय से लागत और दाम की अनिश्चितता से जूझ रहे किसानों को इससे एक नई उम्मीद मिली है. रसायनों पर निर्भरता कम कर पर्यावरण-सुरक्षित खेती अपनाने वाले किसानों के लिए ये पहल न केवल उनकी आय में स्थिरता लाएगी, बल्कि उपभोक्ताओं तक भी शुद्ध और सुरक्षित अनाज, फल-सब्ज़ियां पहुंचने का रास्ता खोल रही है. आज बिलासपुर जिला में 7823, चंबा जिला में 16,870, हमीरपुर जिला में 20,278, कांगड़ा जिला में 48,086, किन्नौर जिला में 2967, कुल्लू 13,246, लाहौल स्पीति 1414, मंडी 44,654, शिमला जिला में 25,922, सिरमौर जिला 13,450, सोलन जिला 13,186 और ऊना जिला में 14,997 किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं.

प्राकृतिक खेती में देशी गाय का महत्व

प्राकृतिक खेती में भारतीय नस्ल की गाय का अधिक महत्व है. देशी गाय की नस्ल के 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ जीवाणु पाए जाते हैं. वहीं, जर्सी व हास्टन फिजियन नस्ल की गाय के 1 ग्राम गोबर में 70 से 80 लाख जीवाणु होते हैं, जो गाय दूध नहीं देती है, उसके गोबर में जीवाणु और भी बढ़ जाते हैं. एक देशी गाय से 30 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की जा सकती है. प्राकृतिक खेती में जीवामृत व घनाजीवामृत महत्वपूर्ण जैविक उर्वरक हैं, जिसका उपयोग मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने और सूक्ष्म जीवों को सक्रिय करने के लिए किया जाता है, जिसके लिए गोबर, गोमूत्र, गुड़ मीठे फल, दाल का बेसन और पेड़ के नीचे की एक मुट्ठी भर मिट्टी की आवश्यकता रहती है. ये जैविक उर्वरक गर्मियों में 3 से 4 दिन और सर्दियों के मौसम में 5 से 6 दिन में तैयार होता हैं. इसके अतिरिक्त इस खेती में गोबर, गोमूत्र व तम्बाकू, लहसुन, मिर्ची व अन्य पौधों के पत्तों, खट्टी लस्सी से कीटनाशक व रोगनाशक दवाएं बनाकर छिड़काव किया जा सकता है. प्राकृतिक खेती अपनाने से जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी. जल की खपत 70 फीसदी कम होगी. भारत में साहिवाल, गीर, रेड सिंधी, देओनी, थारपारकर, राठी, नागौरी, ओंगोल व हिमाचल लोकल आदि भारतीय नस्ल की गाय है.

किस जिले में कितने किसान (ETV Bharat)

रासायनिक खेती के दुष्प्रभाव

देशभर में हरित क्रांति के बाद किसानों ने उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद और कीटनाशकों का भरपूर इस्तेमाल किया. शुरुआती दौर में इसकी वजह से खेत लहलहा उठे और अनाज की पैदावार भी दोगुनी हो गई, लेकिन अब यही रासायनिक खेती लोगों की सेहत और ज़मीन की उर्वरा शक्ति के लिए खतरा बनती जा रही है. मिट्टी बंजर हो रही है, पानी जहरीला होता जा रहा है और खाद्य पदार्थों में रासायनिक अवशेष सीधे लोगों की सेहत पर असर डाल रहे हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में खेती और किसानों दोनों के भविष्य पर गंभीर संकट खड़ा हो सकता है. ऐसे में रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए प्राकृतिक खेती के विकल्प पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिससे कि पर्यावरण की सुरक्षा के साथ-साथ फसल पर आने वाले लागत मूल्य को भी कम किया जा सकता है.

कीटनाशकों पर होने वाले खर्चे से बच सकते हैं किसान

प्राकृतिक कृषि अपनाने से किसान रासायनिक खादों और रासायनिक कीटनाशक दवाइयों पर होने वाले खर्चे से बच सकते हैं. इसके साथ ही विदेशों से उर्वरकों का आयात न करके विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है. प्राकृतिक कृषि एक समेकित कृषि की तकनीक है, जिसमें बीजामृत, घनाजीवामृत, जीवामृत, आच्छादन व स्वदेशी केंचुओं का लाभ उठाकर व वनस्पति आधारित कीटनाशक दवाओं के साथ अंतफसल फसल चक्र आदि तकनीकों का प्रयोग किया जाता है. इस विधि से पैदा किए गए उत्पाद उच्च गुणवत्ता के कारण बाजार में अधिक महंगे बिकते हैं, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक होते हैं. वहीं, आने वाले समय में प्राकृतिक कृषि एक दीर्घकालीन टिकाऊ खेती के सपने को साकार कर सकती है.

किसानों का सितारा पोर्टल पर होता है पंजीकरण (ETV Bharat)

2030 तक प्राकृतिक खेती पूरा करने का लक्ष्य

कृषि विभाग में नेचुरल फार्मिंग के डिप्टी डायरेक्टर मोहिंदर सिंह भवानी का कहना है कि 'प्राकृतिक खेती में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है. सरकार ने साल 2030 तक प्राकृतिक खेती को पूरा करने का लक्ष्य रखा है. हालांकि, रासायनिक खेती के दौर में ये काफी चुनौतीपूर्ण भी है, लेकिन किसानों के सहयोग से इसे पूरा किया जाएगा. प्राकृतिक खेती गौ आधारित खेती है, जिसमें खाद और केमिकल का प्रयोग नहीं होता है. घर पर ही देसी गाय के गोबर और गोमूत्र से घटक तैयार किए जाते हैं. मोहिंदर सिंह भवानी का कहना है कि रासायनिक खेती की तुलना में प्राकृतिक खेती अधिक फायदेमंद है। केमिकल खेती में इनपुट कॉस्ट अधिक है. वहीं, प्राकृतिक खेती के लिए जरूरी संसाधन घर पर ही उपलब्ध होते हैं. ऐसे में रासायनिक खेती की तुलना में प्राकृतिक खेती की तकनीक अपनाकर 27 फीसदी अधिक लाभ कमाया जा सकता है. प्राकृतिक खेती एक मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम है, जिसके काफी पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं.'

