भूजल को कैसे संरक्षित करें, बारिश के पानी को कैसे बचाएं, जागरुकता के लिए कार्यशाला - HOW TO CONSERVE GROUNDWATER

जागरुकता के लिए कार्यशाला ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 24, 2025 at 5:14 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 5:35 PM IST 2 Min Read

भिलाई: गर्मियों के मौसम में पानी की भारी किल्लत से जूझती आम जनता को राहत दिलाने और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भिलाई नगर निगम ने भूजल संवर्धन मिशन शहरी के अंतर्गत एक संगोष्ठी का आयोजन किया. यह कार्यक्रम निगम सभागार में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विजय बघेल मौजूद रहे. भिलाई नगर निगम के आयुक्त, नेता प्रतिपक्ष, निगम के अधिकारी और कर्मचारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए. भूजल संवर्धन कार्यशाला: भिलाई निगम के द्वारा हुए इस संगोष्ठी के दौरान जल संरक्षण के प्रति संकल्प लिया गया कि किसी भी परिस्थिति में पानी को व्यर्थ नहीं बहने दिया जाएगा. जहां भी जल का अपव्यय देखा जाएगा, वहां लोगों को जागरूक किया जाएगा. जागरुकता के लिए कार्यशाला (ETV Bharat)

