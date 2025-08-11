शिमला: बीसीएस स्कूल से तीन छात्रों को रक्षाबंधन के दिन किडनैप कर लिया गया था. तीनों छात्रों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बरामद कर लिया था. आरोपी को पकड़वाने में कोटखाई के ही युवक रौनक ने मदद की थी. रौनकी की सूझबूझ से ही आरोपी पकड़ा गया था.

वहीं, सोमवार को 1:00 बजे सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने रौनक को सम्मानित किया और उसकी पीठ थपथपाई. रौनक ने ही पुलिस को किडनैपर के बारे में जानकारी दी थी और पुलिस को घर पर ले गए थे, जहा तीनो बच्चों को बरामद किया गया था.

रक्षाबंधन के दिन लापता हुए थे छात्र

बता दें कि रक्षाबंधन के दिन शिमला के नामी स्कूल बीसीएस से अचानक तीन छात्र लापता हो गए थे. पुलिस सीसीटीवी और इनपुट के आधार पर किडनैपर तक पहुंची और तीनों बच्चों को सुरक्षित बरामद कर लिया है. कल पूरा दिन सोशल मीडिया से लेकर हर जगह इस मामले की चर्चा रही. लोगों ने सराहनीय काम के लिए पुलिस की पीठ भी थपथपाई.

300 से अधिक सीसीटीवी खंगाली

शिमला पुलिस ने बच्चों को बरामद करने कि लिए कड़ी मेहनत की. 24 घंटों में 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले. इसमें स्कूल के गेट से लेकर खलीनी बाजार, रिज, मालरोड समेत सड़क किनारे लगाए गए सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी. एसएसपी शिमला संजीव कुमार गांधी के नेतृतव में पुलिस के 150 से अधिक कर्मचारी बच्चों को तलाश कर रहे थे. पुलिस को खलीनी चौक में उस समय अहम सुराग मिला, जब बच्चे स्कूल से कैमरों में निकलते हुए तो नजर आए, लेकिन खलीनी चौक पर नहीं दिखे.

रास्ते में मिले रौनक ने की थी मदद (ETV Bharat)

सीसीटीवी में दिल्ली नंबर की गाड़ी आई नजर

इसी को आधार मानकर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने खलीनी चौक में दुकानों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए यहीं से एक दिल्ली नंबर की आईटेन कार पुलिस को नजर आई. कार को सफेद रंग की शर्ट पहने हुए ड्राइवर चला रहा था. पुलिस को इस गाड़ी पर शक हुआ. पुलिस ने गाड़ी को ट्रेस करना शुरू किया. जिस दिशा में गाड़ी नजर आई उसी दिशा में सड़क पर लगे कैमरों की फुटेज चेक की. कार को ट्रेस करते हुए पुलिस कोटखाई में कोकूनाला के समीप चैंथला रोड पर पहुंची. यहीं रास्ते में पुलिस की रौनक से बात हुई. रौनक ने गाड़ी को पहचान लिया. इसके बाद पुलिस ने तीनों बच्चों को बरामद कर लिया.

रास्ते में मिले रौनक ने की मदद

रौनक ने बताया कि 'मैं कोटखाई के छोल में काम करता हूं. मैं वहां से गुजर रहा था इसी दौरान पुलिस के जवान मुझे मिले. मैंने पुलिस वालों ये आने का कारण जानने का प्रयास किया. इस पर पुलिस कर्मियों ने मुझे गाड़ी की फोटो और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाई. ये गाड़ी सुमित सूद की लग रही थी. इसके बाद मैं सुमित सूद के घर पर गया तो गाड़ी वहीं खड़ी थी. इसके बाद दोनों पुलिस जवानों को ऊपर बुलाया तो उन्होंने भी गाड़ी देखी और इसके बाद पुलिस की दूसरी टीम जिसमे पंजाब पुलिस भी शामिल थी वहां पहुंच गई. इसके बाद सुमित सूद को नीचे बुलाया और उनसे पूछताछ करने लगे तो वो घबरा गया. इसके बाद तलाशी के दौरान तीनों बच्चे घर से ही बरामद हुए और किडनैपर को भी मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था. मोके पर पंजाब के शिक्षा मंत्री बैस भी पहुंचे हुए थे और बच्चे कमरे में थे और उन्हें सुरक्षित वहां से निकला गया.'

शिक्षा मंत्री ने रौनक को किया सम्मानित (ETV Bharat)

पंजाब हरियाणा के बड़े नेताओं के रिश्तेदार हैं दो बच्चे

किडनैप किए गए तीनों बच्चे कुल्लू, मोहाली और करनाल के रहने वाले हैं. तीनों के परिजनों बच्चों के लापता होने की सूचना मिलते ही शिमला पहुंच गए थे. लापता बच्चों में एक बच्चा पंजाब में आप सरकार के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस का रिश्तेदार बताया जा रहा है. हरजोत सिंह बैंस भी रविवार को शिमला पहुंचे थे, जबकि करनाल का छात्र हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी पप्पू लाठर का का रिश्तेदार है. पप्पू लाठर की सीएम सुक्खू से काफी करीबी पहचान बताई जाती है. पप्पू लाठर ने इस मामले में सीएम सुक्खू से भी बात की थी.

हर बार की तरह आउटिंग पर निकले थे बच्चे

बता दें कि बीसीएम से हर शनिवार को छठी से बारहवीं कक्षा के बच्चे आउटिंग डे पर बाहर भेजा जाते है. हर शनिवार को बच्चे सुबह 10:00 बजे से बाहर घूमने के लिए निकलते हैं. चौथी से पांचवीं कक्षा के छात्रों को टीचर के साथ बाहर आउटिंग पर भेजा जाता है, लेकिन छठी से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को ग्रुप्स में भेजा जाता है. इस बात का आरोपी को पता था, क्योंकि वो खुद बीसीएस स्कूल का छात्र रहा है. रविवार को रिहर्सल होने के कारण बच्चे दोपहर 12:00 बजे के करीब स्कूल से बाहर निकले थे.

आरोपी ने बच्चों को दी थी लिफ्ट

आरोपी पहले से ही सड़क पर गाड़ी लेकर खड़ा था और जैसे स्कूल के ऊपरी गेट के बाहर तीनों बच्चे पहुंचे तो उसने उन्हें बाजार छोड़ने की बात कहकर लिफ्ट दी. इसके बाद आरोपी बच्चों को डरा धमकाकर कोटखाई की ओर ले गया. घटना का पता शाम के समय चला जब काउंटिंग के दौरान तीन बच्चे गायब मिले. किसी को उनके बारे में जानकारी नहीं थी. बच्चों के लापता होने के बाद पुलिस में शिकायत दी गई. बच्चे के लापता होने की बात सुनकर पुलिस अलर्ट हो गई. हाई प्रोफाइल केस को देखते हुए पुलिस ने सूझबूझ के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया.

एसएसपी शिमला संजीव कुमार गांधी ने बताया, "छात्रों को कोटखाई के कोकुनाला गांव से बरामद किया गया है. पुलिस ने आरोपी सुमित सूद को हिरासत में ले लिया गया है. इनपुट एक संदिग्ध वाहन से प्राप्त हुआ, जिसने जांच को दिशा दी. जिसे शिमला पुलिस के सघन प्रयास और छह घंटे के अथक परिश्रम के बाद वाहन और संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया".

आरोपी को गिरफ्तार करवाने में मदद करने वाले युवक रौनक ने बताया कि 'किडनैपर सुमित सूद एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है और बीसीएस स्कूल से ही अपनी पढ़ाई की है. उसका आचरण भी ठीक था. इस तरह का काम क्यों किया ये जांच का विषय है. इस तरह के अपराध से कोटखाई का ही नहीं बल्कि हिमाचल का नाम भी बदनाम होता है, क्योंकि अन्य राज्य से बच्चे यहां पढ़ने आते हैं तो ऐसे में इस तरह का किडनैपिंग करना प्रदेश की बदनामी है.'

ट्रेडिंग में हुआ घाटा तो किडनैपिंग को दिया अंजाम

बताया जा रहा है कि आरोपी सुमित सूद को ट्रेडिंग में 30 से 40 लाख का नुकसान हुआ था. इसकी भरपाई के लिए सुमित ने तीनों की किडनैपिंग की थी. कुछ खबरों के मुताबिक सुमित ने बच्चों के घर पर फोन कर पैसों की मांग भी की थी. फिरौती के लिए तीनों बच्चों को किडनैप किया गया था. आरोपी तीनों छात्रों को गाड़ी में अपने साथ ले गया था. पुलिस ने उस गाड़ी को भी बरामद कर लिया है. इस पर दिल्ली का नंबर लगा था. आरोपी सुमित शिमला जिले के कोकुनाला का रहने वाला है.

