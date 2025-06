ETV Bharat / state

यूपी के 3 मंदिरों में लगा 11 कुंतल सोना; जानिए अयोध्या में श्रीराम, काशी में बाबा विश्वनाथ के पास कितना गोल्ड - UP GOLDEN TEMPLE

Published : June 13, 2025 at 7:00 AM IST

How Much Gold in UP Temples: पीली धातु यानी सोना, आम इंसान से लेकर भगवान तक को काफी पसंद है. इसके साथ ही हिंदू धर्म में सोने के दान का भी विषेश महत्व है. यही कारण है कि भारत के मंदिरों में हजारों टन सोना जड़ा हुआ है.

बात करें उत्तर प्रदेश के मंदिरों की अयोध्या के राम मंदिर, बनारस के काशी विश्वनाथ और सीरगोवर्धन मंदिर में ही करीब 11 कुंतल सोना जड़ा हुआ है. ये सोना मंदिर की दीवारों, दरवाजों और अन्य जगहों पर लगा हुआ है. आईए ETV Bharat Explainer में जानते हैं कि किस मंदिर में कितना सोना लगा है और मंदिरों में स्वर्ण क्यों लगाया जाता है?

मंदिरों सोना लगाने के पीछे की कहानी: सनातन धर्म में मंदिरों में स्वर्ण लगाए जाने के पीछे शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है. इस बारे में वैदिक विद्वान और श्री काशी विश्वनाथ न्यास के सदस्य वेंकटरमन घनपाठी ने बताया कि मंदिरों में स्वर्ण लगाए जाने के पीछे देव ऋण से मुक्ति वजह बताई गई है.

केरल का पद्मनाभस्वामी मंदिर देश का सबसे अमीर धार्मिक स्थल है. (Photo Credit; ETV Bharat)

मंदिरों में सोना क्यों किया जाता है दान: आज के परिवेश में लोगों के पास घरों में स्थापित मंदिर में पूजन पाठ नियमित भोग इत्यादि का समय नहीं होता है. पहले के समय में भी राजा महाराजा और उनके परिवार से जुड़े लोग तीर्थाटन के साथ ही युद्ध की वजह से घरों में पूजा पाठ नियमित रूप से नहीं कर पाते थे, जिसके चलते वह मंदिरों में स्वर्ण दान करते थे.

स्वर्ण दान का महत्व: सनातन धर्म में दान का विशेष महत्व बताया गया है. जिसमें स्वर्ण दान सबसे ऊपर होता है. देव ऋण यानी देवताओं के पूजन पाठ इत्यादि ना कर पाने की वजह से होने वाले दोष के निवारण के लिए स्वर्ण दान और स्वर्ण मंदिरों में लगाए जाने की परंपरा रही है. शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि जो भी व्यक्ति अपनी इच्छा और बल के अनुसार मंदिरों में स्वर्ण दान करना और लगवाने का काम करता है वह देवताओं के ऋण से मुक्ति पाता है.

ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर देश के अमीर धार्मिक स्थलों में शामिल. (Photo Credit; ETV Bharat)

पितृ दोष से मुक्ति दिलाता है स्वर्ण दान: इसके अतिरिक्त यदि पितृ दोष है और इससे मुक्ति पानी है तो मंदिरों में रजत यानी चांदी दान करना और लगवाना चाहिए. वेंकटरमन का कहना है कि प्रत्येक मंदिर के शिखर से लेकर गर्भगृह और उसके दरवाजे पर स्वर्ण और चांदी इन्हीं वजहों से लगवाई जाती है. मंदिरों में आने वाले दान के स्वर्ण और रजत का इस्तेमाल इन चीजों में किया जाता है. इससे भव्यता भी दिखाई देती है और दान की चीजों का सही उपयोग होता है.

अयोध्या के राम मंदिर में कितना सोना: अयोध्या के राम मंदिर में भूतल पर बने दरवाजों और भगवान राम के सिंहासन में लगभग 50 करोड़ रुपए मूल्य का 45 किलोग्राम शुद्ध सोना इस्तेमाल किया गया है. भूतल से लेकर 161 फीट ऊंचा शिखर मंदिर की भव्यता अलौकिक और अद्भुत स्वरूप प्रदान कर रहा है.