हिमाचल में पंजाबी और उर्दू भाषा अध्यापकों के लिए कितने पद और कितने खाली हैं? जानिए डेपुटेशन पर कितने शिक्षक

हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि, "शिक्षा विभाग में उर्दू भाषा अध्यापकों के 100 पद स्वीकृत हैं, इसमें 30 पद भरे गए हैं जबकि 70 पद अभी खाली है. इसी तरह से प्रदेश में पंजाबी भाषा अध्यापकों के 100 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 66 पद भरे गए हैं, जबकि 34 पद अभी रिक्त हैं."

इस साल 18 अगस्त 2025 से 2 सितंबर 2025 तक हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र बुलाया गया था. इस सत्र में बिलासपुर जिले के श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने शिक्षा विभाग से प्रदेश में पंजाबी और उर्दू भाषा अध्यापकों के लिए कितने पद स्वीकृत हैं, अभी कितने पद रिक्त हैं इस संबंध में सवाल किया था. चूंकि, हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर हैं, लिहाजा उन्होंने भाजपा विधायक रणधीर शर्मा के सवाल का जवाब दिया.

शिमला: वर्तमान समय में छोटे से पहाड़ी राज्य हिमाचल में शिक्षा विभाग में पंजाबी और उर्दू अध्यापकों के लिए कितने पद हैं और कितने खाली हैं? साथ ही प्रदेश में शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने शिक्षक प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर हैं और ये कहां-कहां तैनात हैं. साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति को रद्द करने के आदेश जारी किए गए थे. आखिर अब तक इन शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द क्यों नहीं की गई है. आइए विस्तार से जानते हैं.

किस जिले में पंजाबी के सबसे अधिक शिक्षक

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के ऊना जिले में पंजाबी भाषा अध्यापकों के लिए सबसे अधिक पद स्वीकृत हैं. ऊना में 37 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 15 पद भरे गए हैं, जबकि 22 पद अभी खाली है. इसके अलावा सोलन में 18 पद स्वीकृत हैं, 14 पद भरे गए हैं, जबकि 4 खाली हैं. इसके अलावा कांगड़ा जिले में 16 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 14 पद भरे गए हैं, जबकि 2 पद खाली हैं. इस तरह से सिरमौर जिले में 14 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 12 पद भरे गए हैं, जबकि 2 पद खाली हैं. बिलासपुर में 6 पद स्वीकृत हैं, सभी पदों पर नियुक्ति हो चुकी हैं. चंबा में 5 पद स्वीकृत हैं, 2 पद भरे गए हैं, जबकि 3 पद खाली है. शिमला में 3 पद स्वीकृत हैं, इनमें 2 पद भरे गए हैं और एक पद खाली है. मंडी जिले में 1 पद स्वीकृत है और इस पर नियुक्ति हो चुकी है. वहीं, हमीरपुर, किन्नौर, कुल्लू और लाहौल स्पीति में पंजाबी भाषा अध्यापकों के लिए कोई पद नहीं है.

हिमाचल में पंजाबी भाषा अध्यापक हिमाचल में उर्दू भाषा अध्यापक स्वीकृत पद भरे गए पद रिक्त पद स्वीकृत पद भरे गए पद रिक्त पद 100 66 34 100 30 70

किस जिले में उर्दू के सबसे अधिक शिक्षक

हिमाचल के सिरमौर जिले में उर्दू भाषा अध्यापकों के लिए सबसे अधिक पद है. सिरमौर जिले में उर्दू भाषा अध्यापकों के लिए 23 पद स्वीकृत हैं, इनमें 11 पदों पर नियुक्ति हो गई है, जबकि 12 पद अभी भी खाली है. इसके अलावा चंबा जिले में 20 पद स्वीकृत हैं, इनमें 4 पदों पर नियुक्ति हो गई है, जबकि 15 पद खाली है. सोलन जिले में 14 पद स्वीकृत हैं, इनमें 10 पद भरे गए हैं, जबकि 4 पद खाली हैं. शिमला जिले में 12 पद स्वीकृत हैं, इनमें 2 पद भरे गए हैं, जबकि 10 पद खाली है. बिलासपुर में 8 पद स्वीकृत हैं, इनमें से एक भी पद पर नियुक्ति नहीं हुई है. हमीरपुर में 6 पद स्वीकृत हैं, सभी पद खाली है. मंडी में 5 पद स्वीकृत हैं, इनमें 3 पद भरे गए हैं, जबकि 2 पद खाली है. किन्नौर में 4 पद स्वीकृत हैं, सभी खाली है. कांगड़ा और ऊना जिले में 3 पद स्वीकृत है, एक भी पद पर नियुक्ति नहीं हुई है. कुल्लू जिले में 2 पद स्वीकृत है और अभी दोनों पर खाली है. लाहौल स्पीति में उर्दू भाषा के लिए एक भी पद स्वीकृत नहीं है.

हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग में पंजाबी और उर्दू अध्यापक (ETV Bharat GFX)

किस आधार पर पंजाबी-उर्दू भाषा अध्यापकों की भर्ती

इसके साथ ही प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि, वर्तमान सरकार ने प्रदेश के चिन्हित विद्यालयों में जहां 20 या 20 से अधिक छात्र पंजाबी तथा उर्दू भाषा पढ़ने के इच्छुक हैं वहीं पंजाबी भाषा अध्यापक के 17 और उर्दू भाषा अध्यापक के 14 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की है. इन पदों को नियमानुसार भरने की प्रक्रिया जारी है.

हिमाचल में प्रतिनियुक्ति पर कितने अध्यापक?

इसके अलावा, धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक ने शिक्षा विभाग से सवाल किया था कि प्रदेश में कितने शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर हैं और उनकी नियुक्ति कहां-कहां हुई है. साथ ही उन्होंने पूछा कि सरकार ने प्रतिनियुक्ति को रद्द करने का आदेश जारी किया था, तो अब तक इन शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति किस वजह से रद्द नहीं की गई है. इस संबंध में हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि, प्रदेश में शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्तमान में 54 शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर हैं.

...तो इस वजह से सरकार ने प्रतिनियुक्ति रद्द करने का फैसला लिया वापस

शिक्षा मंत्री ने बताया कि, शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द करने के आदेश जारी किए थे. लेकिन, प्रशासनिक कारणों से 1 मई 2025 इन आदेशों को वापस ले लिया गया था. शिक्षा मंत्री ने बताया कि स्थानीय आवश्यकता, बच्चों के नामांकन, विषय विशेष के अध्यापकों की अनुपलब्धता आदि कारणों के चलते शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द करने के फैसले को वापस लिया गया. उन्होंने बताया कि एक साथ रद्द करने से शिक्षण कार्य में व्यवधान भी उत्पन्न होता. इसके साथ ही रोहित ठाकुर ने कहा कि, वर्तमान समय में युक्तिकरण (Rationalization) की प्रक्रिया चल रही है, भविष्य में जब युक्तिकरण की प्रक्रिया पूर्ण होगी तब प्रतिनियुक्त (Deputation) अध्यापकों के मामले में सरकार निर्णय लेगी.

