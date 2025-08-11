ETV Bharat / state

कैसे हुआ सूर्या हांसदा का एनकाउंटर, गोड्डा एसपी ने बताया आंखों देखा हाल - SURYA HANSDA ENCOUNTER

सूर्या हांसदा की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई. एसपी ने इस संबंध में जानकारी साझा की है.

गोड्डा एसपी समेत अन्य अधिकारी (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 11, 2025 at 9:53 PM IST

गोड्डा: जिले के बोआरीजोर थाना क्षेत्र के पास पुलिस मुठभेड़ में सूर्या हांसदा की मौत हो गई. सूर्या हांसदा ने पिछला विधानसभा चुनाव जेकेएलएम के टिकट पर लड़ा था. हालांकि, सूर्या कई मामलों में वांछित था, जिसकी तलाश गोड्डा पुलिस कर रही थी.

पहले से घात लगाए बैठा था सूर्या के लोग

इस बीच मुठभेड़ को लेकर गोड्डा के एसपी मुकेश कुमार ने जानकारी साझा की है. उन्होंने बताया कि सूर्या की गिरफ़्तारी देवघर से हुई थी और फिर उसकी सूचना पर पुलिस टीम धामनी पहाड़ के जंगल में पहुंची, जहां उसने हथियार छिपाकर रखे थे. साथ ही यह भी पता चला कि उसके दस्ते के लोग भी वहां मौजूद है. इसी दौरान तलाशी चल रही थी कि पुलिस टीम पर पहले से घात लगाए सूर्या दस्ते के लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी. जिसके जवाब में पुलिस की ओर से भी फायरिंग हुई.

मुठभेड़ी की जानकारी देते एसपी (ETV BHARAT)

कैसे हुई सूर्या हांसदा की मौत

एसपी ने बताया कि यह मुठभेड़ लगभग आधे घंटे तक चला और दोनों तरफ से कई राउंड गोली चली.
इस बीच, सूर्या हांसदा ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की और एक पुलिसकर्मी से इंसास राइफल छीनकर फायरिंग करने लगा. थोड़ी देर जब स्थिति शांत हुई तो सर्च अभियान शुरू किया गया, जिसमें सूर्या हांसदा का शव बरामद किया गया. पुलिस को मौके से देशी कट्टा और पिस्टल के साथ जिंदा कारतूस और खोखा भी मिले हैं.

सूर्या एक कुख्यात अपराधी था: एसपी

एसपी मुकेश कुमार ने बाताया कि सूर्या एक कुख्यात अपराधी था. गोड्डा और साहिबगंज में उसके खिलाफ पुलिस पर हमला, हत्या और रंगदारी के कुल 25 मामले दर्ज हैं. हाल मे ECL राजमहल परियोजना में दहशत फैलाने के उद्देश्य से की गई फायरिंग की घटना में भी शामिल था.

इधर, परिजनों द्वारा पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर के आरोप पर एसपी ने कहा कि पुलिस पर ऐसे आरोप सामान्य तौर लगाए जाते हैं. इसके लिए इंस्पेक्टर उपेंद्र महतो के नेतृत्व में एक टीम गठित कर जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई. वहीं, राजनितिक साजिश में हत्या के सवाल पर एसपी ने कहा कि उन्हें इसके बारे में नहीं पता है. इस दौरान एसपी मुकेश कुमार, एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी, डीएसपी जेपीएन चौधरी समेत कई इंस्पेक्टर व थाना प्रभारी मौजूद रहें.

