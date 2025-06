ETV Bharat / state

गाजीपुरः गाजीपुर के हनीमून कपल की मिस्ट्री में अभी भी कई सवाल बेहद उलझे हुए हैं. उनके जवाब किसी के पास नहीं हैं. पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में जल्द ही इस पूरे मामले से पर्दा उठेगा. अगले 72 घंटे के भीतर मेघालय पुलिस कोई बड़ा खुलासा कर सकती है. सोनम को लेकर शिलांग के लिए पुलिस रवाना हो चुकी है.

गाजीपुर आई कैसेः सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सोनम गाजीपुर कैसे आई. शिलांग से गाजीपुर की दूरी करीब 1200 किलोमीटर है. ट्रेन से आने में 24 घंटे से अधिक का समय लगता है. वहीं, वाराणसी से शिलांग के लिए कोई सीधी फ्लाइट नहीं है. अगर वह ट्रेन से आई तो शिलांग पुलिस के हाथ क्यों नहीं लगी.

क्या कार से आई थी सोनमः अब यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या वह कार से शिलांग से गाजीपुर पहुंची. अगर वह कार से पहुंची तो ढाबे के आसपास पुलिस को उसकी कार क्यों नहीं मिली. यह सवाल भी उठ रहा है कि हो सकता है उसे कोई कार से छोड़ गया हो. इसके बाद वह ढाबे पर पहुंची हो.

आखिर लगेज या कोई सामान साथ क्यों नहीं था: ढाबा संचालक की मानें तो रात 1 बजे सोनम जब उसके पास आई तो वह बदहवाश हालत में थी और उससे फोन मांग रही थी. उसके पास कोई सामान नहीं था. सवाल उठ रहा है कि जब वह ढाबे पर पहुंची तो उसके पास कोई सामना या फिर मोबाइल फोन क्यों नहीं था. अगर वह कहीं से जान बचाकर आई होती तो काफी घबराई और रोती हुई नजर आती. ढाबे वाले ने जब उसे फोन दिया तो उसने घरवालों को सूचना दे दी और इत्मीनान से कुर्सी पर बैठ गई. पुलिस आई और उसे लेकर चली गई. इस बीच उसने ढाबे वाले को अन्य कोई भी जानकारी नहीं दी. क्या यह किसी प्लानिंग के तहत किया गया काम था.

आखिर छोटा ढाबा ही क्यों: जिस ढाबे से सोनम को पुलिस ने पकड़ा वह उस इलाके का सबसे छोटा ढाबा है जबकि उसके आसपास कई बड़े ढाबे हैं. सोनम आखिर इस सन्नाटे वाले छोटे ही ढाबे पर ही क्यों गई. बड़े ढाबे पर क्यों नहीं गई. इस सवाल का जवाब भी अभी तक पुलिस को नहीं मिला है.

