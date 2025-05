ETV Bharat / state

प्रयागराज का राजा कोलंदर कैसे बना नरभक्षी? पीता था इंसानी खोपड़ी का सूप, उम्र कैद मिली तो मुस्कुराता हुआ कोर्ट से बाहर निकला - KING KOLANDAR

राम निरंजन उर्फ राजा कोलंदर. ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 24, 2025 at 3:05 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 3:47 PM IST 6 Min Read

लखनऊ/प्रयागराजः इंसानी खोपड़ी का सूप पीने वाला इंसानी वेश में राक्षस, दहशत का पर्याय, नरभक्षी, पिशाच जैसे कई नामों से जाना जाने वाला सीरियल किलर राम निरंजन कोल उर्फ राजा कोलंदर एक बार फिर सुर्खियों में हैं. लखनऊ की अदालत ने प्रयागराज का रहने वाले राजा कोलंदर सहित उसके साथी को डबल मर्डर केस में सजा सुनाई है. जज रोहित सिंह ने राजा कोलंदर व उसके सहयोगी वच्छराज को रायबरेली के रहने वाले मनोज सिंह और उसके ड्राइवर रवि श्रीवास्तव की हत्या के मामले में शुक्रवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है. सजा सुनाने के दौरान नरभक्षी राजा कोलंदर कोर्ट रूम में मुस्कराता रहा उसके चेहरे पर कोई सिकन तक नहीं दिखी. कोर्ट रूम से बाहर आते समय पूरे रूवाब के साथ पुलिस कर्मियों से बातचीत करता हुआ दिखा. उसके चेहरे पर कोई ग्लानि के भाव नहीं थे, जैसे उसने कोई अपराध किया ही न हो. कोर्ट से निकलते हुए वीडियो सामने आया है. हत्या के बाद सिर का सूप बनाकर पीता थाः राजा कोलंदर जघन्य आपरध हत्या के बाद नरमुंडों का मास खाना और उसका सूप बनाकर पीना उसका शौक था. कोलंदर का मानना है कि सिर को उबालकर सूप पीने से दिमाग बढ़ता है. राजा कोलंदर के खिलाफ पहली बार प्रयागराज के पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज हुआ था. जिसकी पुलिस ने जांच शुरू की तो कई हत्याओं के राज खुले और कई तरह की कहानियां सामने आई. पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की हत्या की जांच के सिलसिले में पुलिस जब राजा कोलंदर के फार्म हाउस पहुंची तो कई लोगों के नरमुण्ड मिले थे. यहीं से पुलिस को मनोज सिंह का कोट भी मिला, जिस पर रायबरेली के टेलर का फेमस टेलर्स नाम का लोगो मिला. इसके साथ ही उसके फार्म हाउस से ही मनोज सिंह की टाटा सूमो भी बरामद हुई थी. कोट व टाटा सूमो के बारे में पड़ताल व कोलंदर से पूछताछ में मनोज व उसके ड्राइवर रवि श्रीवास्तव की हत्या की कड़ियां खुलती चली गयी. लखनऊ कोर्ट से बाहर आता राजा कोलंदर. (Video Credit; ETV Bharat)

मनोज के पिता ने 2000 में दर्ज कराई थी एफआईआरः मनोज सिंह के पिता शिवहर्ष सिंह द्वारा 26 जनवरी 2000 को नाका थाना में तहरीर दी थी. जिसमें बताया था कि कि टाटा सूमो गाड़ी नं० यूपी-32 जेड/2423 लखनऊ से इलाहाबाद चलती है. 23 जनवरी 2000 को समय करीब 3 बजे दिन गाड़ी को उसका लड़का मनोज कुमार सिंह और ड्राइवर रवि श्रीवास्तव चारबाग कानपुर रोड से चाकघाट रींवा मध्य प्रदेश के लिये गये थे. उस समय गाड़ी में 6 लोग सवार हुये, जिनमें एक महिला भी थी. शिवहर्ष के मुताबिक, करीब पांच बजे दिन को यह लोग हरचन्दपुर उसके घर पर रुके थे. बेटे मनोज व ड्राइवर ने चाय पी थी. इसके बाद सवारियों को लेकर चाकघाट जाने की बात बतायी थी. इस बीच उसने और उसके भाई शिव शंकर सिंह राना ने सवारियों को अच्छी तरह देखा था, जिसमें से एक व्यक्ति बीमार था. पिता ने आशंका जताई थी कि सवारियों ने उसकी गाड़ी व लड़के और ड्राइवर का अपहरण कर लिया है. तहरीर पर नाका थाने पर एक महिला नाम पता अज्ञात के विरुद्ध अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था. विवेचना के दौरान राजा कोलंदर उर्फ राम निरंजन, अदालत सिंह कोल, श्रीमती फूलन देवी, बच्छराज, दिलीप गुप्ता एवं दद्दन सिंह के नाम प्रकाश में आये थे. गिरफ्तारी के दौरान राजा कोलंदर ने कबूला था कि मनोज और रवि की हत्या कर शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर फार्म हाउस की जमीन में गाड़ दिए थे. प्रयागराज स्थित कोलंदर का फार्म हाउस. (Video Credit; ETV Bharat) पुलिस जब फार्म हाउस पहुंची तो खुला राजः सन् 2000 में पत्रकार धीरेंद्र सिंह हत्या के मामले में नरभक्षी राजा कोलंदर का नाम आया सामने आया था. पहली बार पुलिस इस तक पहुंची थी. राजा कोलंदर ने पूछताछ में पुलिस को बताया था कि एक मामले में पत्रकार धीरेंद्र के भाई ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. इसके बाद उसने अपने पिपरी स्थित फार्म हाउस पर धीरेंद्र को बुलाया और उसकी हत्या कर दी थी. पुलिस को इसी फार्म हाउस से एक डायरी में मिली थी, जिसमें 14 हत्याओं का इसने जिक्र किया था. इलाहाबाद कोर्ट ने 1 दिसंबर 2012 को राम निरंजन उर्फ राजा कोलंदर को उम्रकैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने उसे पत्रकार धीरेंद्र सिंह समेत कई लोगों की हत्या का दोषी करार देते हुए इसे रेयरेस्ट ऑफ दी रेयर केस माना था. इसके खिलाफ यह केस करीब 12 साल तक चला. तब से कोलंदर उन्नाव जेल में बंद है. चतुर्थ कर्मचारी खुद को समझता था राजाः गौरतलब है कि मूलरूप से हिनौती पांडे शंकरगढ़ का निवासी राम निरंजन केंद्रीय आयुध भंडार छिवकी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था. राम निरंजन खुद को राजा समझता था, जिसकी वजह से वह राजा कोलंदर के नाम से अपने आपको स्थापित किया. अपने बेटों के नाम अदालत और जमानत रख दिया था. रामनिरंजन अपनी सनक और खौफ कायम करने के लिए पत्नी का नाम फूलन देवी रख दिया था. क्योंकि, उस समय दस्यु सरगना फूलन देवी का आतंक था. पत्नी गोमती जिला पंचायत सदस्य भी रही थीं. घटनाओं के वक्त नैनी के राम सगरा गांव में रहता था. राम सगरा में पहले उसने झोपड़ी बनाया, फिर उसके बाद मकान बनाया और बाद में वहीं फॉर्म हाउस बना लिया था. कोलंदर की ससुराल बसहरा गांव में राम आधार के घर थी. कोलंदर का फार्महाउस आज भी वीरान पड़ा है, वहां कोई नहीं जाना चाहता. राजा कोलंदर के नाती शशांक ने बताया कि वह अक्सर नाना से मिलने जेल में जाते हैं. उनकी बातों से कभी नहीं लगता है कि वह इतने बड़े अपराधी हैं. शंशाक ने बताया कि उनके पैदा होने से पहले ही नाना जेल चले गए थे. उन्हें नहीं लगता है कि वह अपराधी हैं. इसे भी पढ़ें-104 साल के बुजुर्ग पिता के लिए लड़ीं 4 बेटियां; 48 साल बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के केस में किया बाइज्जत बरी

लखनऊ/प्रयागराजः इंसानी खोपड़ी का सूप पीने वाला इंसानी वेश में राक्षस, दहशत का पर्याय, नरभक्षी, पिशाच जैसे कई नामों से जाना जाने वाला सीरियल किलर राम निरंजन कोल उर्फ राजा कोलंदर एक बार फिर सुर्खियों में हैं. लखनऊ की अदालत ने प्रयागराज का रहने वाले राजा कोलंदर सहित उसके साथी को डबल मर्डर केस में सजा सुनाई है. जज रोहित सिंह ने राजा कोलंदर व उसके सहयोगी वच्छराज को रायबरेली के रहने वाले मनोज सिंह और उसके ड्राइवर रवि श्रीवास्तव की हत्या के मामले में शुक्रवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है. सजा सुनाने के दौरान नरभक्षी राजा कोलंदर कोर्ट रूम में मुस्कराता रहा उसके चेहरे पर कोई सिकन तक नहीं दिखी. कोर्ट रूम से बाहर आते समय पूरे रूवाब के साथ पुलिस कर्मियों से बातचीत करता हुआ दिखा. उसके चेहरे पर कोई ग्लानि के भाव नहीं थे, जैसे उसने कोई अपराध किया ही न हो. कोर्ट से निकलते हुए वीडियो सामने आया है. हत्या के बाद सिर का सूप बनाकर पीता थाः राजा कोलंदर जघन्य आपरध हत्या के बाद नरमुंडों का मास खाना और उसका सूप बनाकर पीना उसका शौक था. कोलंदर का मानना है कि सिर को उबालकर सूप पीने से दिमाग बढ़ता है. राजा कोलंदर के खिलाफ पहली बार प्रयागराज के पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज हुआ था. जिसकी पुलिस ने जांच शुरू की तो कई हत्याओं के राज खुले और कई तरह की कहानियां सामने आई. पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की हत्या की जांच के सिलसिले में पुलिस जब राजा कोलंदर के फार्म हाउस पहुंची तो कई लोगों के नरमुण्ड मिले थे. यहीं से पुलिस को मनोज सिंह का कोट भी मिला, जिस पर रायबरेली के टेलर का फेमस टेलर्स नाम का लोगो मिला. इसके साथ ही उसके फार्म हाउस से ही मनोज सिंह की टाटा सूमो भी बरामद हुई थी. कोट व टाटा सूमो के बारे में पड़ताल व कोलंदर से पूछताछ में मनोज व उसके ड्राइवर रवि श्रीवास्तव की हत्या की कड़ियां खुलती चली गयी. लखनऊ कोर्ट से बाहर आता राजा कोलंदर. (Video Credit; ETV Bharat) मनोज के पिता ने 2000 में दर्ज कराई थी एफआईआरः मनोज सिंह के पिता शिवहर्ष सिंह द्वारा 26 जनवरी 2000 को नाका थाना में तहरीर दी थी. जिसमें बताया था कि कि टाटा सूमो गाड़ी नं० यूपी-32 जेड/2423 लखनऊ से इलाहाबाद चलती है. 23 जनवरी 2000 को समय करीब 3 बजे दिन गाड़ी को उसका लड़का मनोज कुमार सिंह और ड्राइवर रवि श्रीवास्तव चारबाग कानपुर रोड से चाकघाट रींवा मध्य प्रदेश के लिये गये थे. उस समय गाड़ी में 6 लोग सवार हुये, जिनमें एक महिला भी थी. शिवहर्ष के मुताबिक, करीब पांच बजे दिन को यह लोग हरचन्दपुर उसके घर पर रुके थे. बेटे मनोज व ड्राइवर ने चाय पी थी. इसके बाद सवारियों को लेकर चाकघाट जाने की बात बतायी थी. इस बीच उसने और उसके भाई शिव शंकर सिंह राना ने सवारियों को अच्छी तरह देखा था, जिसमें से एक व्यक्ति बीमार था. पिता ने आशंका जताई थी कि सवारियों ने उसकी गाड़ी व लड़के और ड्राइवर का अपहरण कर लिया है. तहरीर पर नाका थाने पर एक महिला नाम पता अज्ञात के विरुद्ध अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था. विवेचना के दौरान राजा कोलंदर उर्फ राम निरंजन, अदालत सिंह कोल, श्रीमती फूलन देवी, बच्छराज, दिलीप गुप्ता एवं दद्दन सिंह के नाम प्रकाश में आये थे. गिरफ्तारी के दौरान राजा कोलंदर ने कबूला था कि मनोज और रवि की हत्या कर शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर फार्म हाउस की जमीन में गाड़ दिए थे. प्रयागराज स्थित कोलंदर का फार्म हाउस. (Video Credit; ETV Bharat) पुलिस जब फार्म हाउस पहुंची तो खुला राजः सन् 2000 में पत्रकार धीरेंद्र सिंह हत्या के मामले में नरभक्षी राजा कोलंदर का नाम आया सामने आया था. पहली बार पुलिस इस तक पहुंची थी. राजा कोलंदर ने पूछताछ में पुलिस को बताया था कि एक मामले में पत्रकार धीरेंद्र के भाई ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. इसके बाद उसने अपने पिपरी स्थित फार्म हाउस पर धीरेंद्र को बुलाया और उसकी हत्या कर दी थी. पुलिस को इसी फार्म हाउस से एक डायरी में मिली थी, जिसमें 14 हत्याओं का इसने जिक्र किया था. इलाहाबाद कोर्ट ने 1 दिसंबर 2012 को राम निरंजन उर्फ राजा कोलंदर को उम्रकैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने उसे पत्रकार धीरेंद्र सिंह समेत कई लोगों की हत्या का दोषी करार देते हुए इसे रेयरेस्ट ऑफ दी रेयर केस माना था. इसके खिलाफ यह केस करीब 12 साल तक चला. तब से कोलंदर उन्नाव जेल में बंद है. चतुर्थ कर्मचारी खुद को समझता था राजाः गौरतलब है कि मूलरूप से हिनौती पांडे शंकरगढ़ का निवासी राम निरंजन केंद्रीय आयुध भंडार छिवकी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था. राम निरंजन खुद को राजा समझता था, जिसकी वजह से वह राजा कोलंदर के नाम से अपने आपको स्थापित किया. अपने बेटों के नाम अदालत और जमानत रख दिया था. रामनिरंजन अपनी सनक और खौफ कायम करने के लिए पत्नी का नाम फूलन देवी रख दिया था. क्योंकि, उस समय दस्यु सरगना फूलन देवी का आतंक था. पत्नी गोमती जिला पंचायत सदस्य भी रही थीं. घटनाओं के वक्त नैनी के राम सगरा गांव में रहता था. राम सगरा में पहले उसने झोपड़ी बनाया, फिर उसके बाद मकान बनाया और बाद में वहीं फॉर्म हाउस बना लिया था. कोलंदर की ससुराल बसहरा गांव में राम आधार के घर थी. कोलंदर का फार्महाउस आज भी वीरान पड़ा है, वहां कोई नहीं जाना चाहता. राजा कोलंदर के नाती शशांक ने बताया कि वह अक्सर नाना से मिलने जेल में जाते हैं. उनकी बातों से कभी नहीं लगता है कि वह इतने बड़े अपराधी हैं. शंशाक ने बताया कि उनके पैदा होने से पहले ही नाना जेल चले गए थे. उन्हें नहीं लगता है कि वह अपराधी हैं. इसे भी पढ़ें-104 साल के बुजुर्ग पिता के लिए लड़ीं 4 बेटियां; 48 साल बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के केस में किया बाइज्जत बरी

Last Updated : May 24, 2025 at 3:47 PM IST