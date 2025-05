ETV Bharat / state

यूपी में लौटा कोरोना का खौफ; इस बार एक से 8 लोग हो रहे संक्रमित, जानिए- वायरस कितना खतरनाक, कितने दिन चलेगी लहर? - CORONA INFECTION IN UP

इस बार का कोराना वायरस कितना खतरनाक. ( Photo Credit; ETV Bharat Archive )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 29, 2025 at 12:38 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 1:05 PM IST 4 Min Read

वाराणसी: देश में कोरोना के मामले फिर से आने शुरू हो गए हैं. तेजी से मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है. उत्तर प्रदेश में भी इस नए वैरिएंट से एक मरीज की मौत चुकी है और 40 से ज्यादा एक्टिव केस आइसोलेशन में हैं. इसी क्रम में बात बनारस की करें तो, यहां पर भी दो मरिज संक्रमित पाए गए हैं. तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के केसों ने लोगों के मन में तमाम सवालों को पैदा कर दिया है. जैसे, यह नया वैरिएंट कितना घातक है? क्या यह पहली और दूसरी लहर की तरह होगा? इससे किस तरीके से सुरक्षित रहना है? इसका क्या असर होने वाला है. लोगों के इन्हीं सवालों के साथ ईटीवी भारत की टीम इनका जवाब जानने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जीन वैज्ञानिक प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे के पास पहुंची. जहां उनसे जाना कि कोविड की मौजूदा लहर किस तरीके से फैल रही है. इसकी इंनफेक्टिविटी कितनी ज्यादा है? कैसे इससे सुरक्षा की जा सकती है? कोरोना वैक्सीन इसके लिए कितनी कारीगर है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जीन वैज्ञानिक प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे. (Video Credit; ETV Bharat) क्या है कोरोना का नया वेरिएंट: प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने बताया कि, यह कोई नया वैरिएंट नहीं बल्कि ओमिक्रॉन का ही सब वैरिएंट है, जो जनवरी 2024 में सामने आया था. इस वैरिएंट के इंफेक्शन दर की बात करें तो यह 150 फीसदी अन्य वैरिएंट से ज्यादा ताकतवर है. इसमें एक मरीज 5 से 8 लोगों को संक्रमित कर सकता है, बस गनीमत है कि इस वैरिएंट की खास बात यह है कि इसमें मरीज के सीवियर होने के चांस कम हैं. इसमें इन्फेक्शन के बाद मरीज की रिकवरी जल्दी हो रही है. उसके पीछे की वजह यह है कि ओमिक्रॉन जिस तरीके से सिर्फ बॉडी के अपर रेस्पिरेट्री सिस्टम को ही प्रभावित करता है, उसी प्रकार से यह नया वेरिएंट भी सिर्फ शरीर के अपर रेस्पिरेट्री सिस्टम को ही प्रभावित कर रहा है, जिस वजह से यह कम घातक है.

कितना घातक है कोरोना का नया वैरिएंट: प्रोफेसर चौबे बताते हैं कि इस वैरिएंट का सबसे पहले आउटब्रेक सिंगापुर में हुआ था, जिसकी हम लोग लगातार मॉनीटरिंग कर रहे हैं. यदि सिंगापुर की बात करें तो इस या अगले वीक में यहां पर कोरोना के केस अपने पीक पर होंगे. उसके बाद वहां पर कोरोना संक्रमितों की संख्या कम होना शुरू हो जाएगी. कोरोना के नए वैरिएंट से डरने की जरूरत नहीं: यदि हम वहां पर इसके सीवियर रेट को देखें तो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं. कोई बहुत घबराने जैसी बात नहीं है. यह वैरिएंट उन लोगों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है जो अलग-अलग बीमारी से ग्रसित हैं या जिनके शरीर का इम्यून कमजोर है, उन्हें अस्पताल जाना पड़ रहा है और दिक्कत हो रही है. अन्यथा आम लोगों को इस नए वैरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है. क्या वैक्सीनेशन के बाद भी खतरा है: यदि बात बनारस की करें तो यहां पर भी सिमिलर ही तस्वीर नजर आ रही है. भारत में अब तक जो सीक्वेंसिंग हुई है उसके अनुसार JN 1 53 फीसदी पाया गया है और यदि हम इसकी तुलना सबसे पहले वैरिएंट से करें तो इसमें 150 फीसदी का अंतर नजर आता है. वह बताते हैं कि समय के साथ व्यक्ति के शरीर के अंदर मौजूद एंटीबॉडी घटती रहती है. ऐसे में इंफेक्शन बढ़ने के चांस और अधिक बढ़ जाते हैं. इस वजह से यह कहा जा सकता है कि जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है जरूरी नहीं है कि वह लोग इस वेरिएंट से सुरक्षित रहें. वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी उन्हें कोविड हो सकता है. लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि कोरोना होने के बाद उससे होने वाला खतरा कितना ज्यादा है. चूंकि यह वैरिएंट घातक कम है, इस वजह से मरीजों को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यह ज्यादा लोगों को संक्रमित जरूर कर सकता है. ये भी पढ़ेंः बनारस में कोरोना की एंट्री; BHU के डॉक्टर और 2 कर्मचारी में मिला संक्रमण, तीनों को किया गया आइसोलेट

