कैसे और क्यों मिलीमीटर में ही मापते हैं बारिश, फॉर्मूला जानकर दिमाग की बन जाएगी 'चक्कर घिनी'

माना X जगह पर मौसम विभाग ने रेन गेज लगा रखा है. बारिश के बाद रेन गेज में जमा पानी को सिलेंडर ग्लास से मापा जाता है उसकी मात्रा 100 एमएम निकलती है, तो मान लिया जाता है कि X नाम की जगह के 10-15 किलोमीटर के दायरे में औसतन 100 मिलीमीटर बारिश हुई है. इस तरह से मौसम विभाग बारिश के आंकड़े जमा करता है. हिमाचल में अधिकांश जगहों पर रोज सुबह 8:30 बजे तक 24 घंटे की बारिश के आंकड़े लिए जाते हैं, लेकिन शिमला, कांगड़ा और कल्पा, सुंदरनगर जैसे प्रमुख स्टेशनों पर हर 3 घंटे के अंतराल पर भी बारिश मापी जाती है. इस तरह मौसम विभाग को न केवल दैनिक बल्कि घंटेवार रुझान भी मिलते हैं. अब कई जगह ऑटोमेटिक रेन गेज भी लगाए गए हैं, जिनसे डेटा रियल टाइम में केंद्र तक पहुंचता है.

संदीप शर्मा ने कहा कि 'बारिश मापने का सबसे पुराना और भरोसेमंद यंत्र है ऑर्डिनरी रेन गेज. इसे जमीन पर इस तरह लगाया जाता है कि आसपास पेड़ या इमारत जैसी कोई रुकावट न हो. यह एक फाइबर ग्लास का सिलेंडर होता है, जिसका ऊपरी हिस्सा बिल्कुल फनल की तरह होता है. बारिश की बूंदें इसमें गिरकर नीचे रखे कंटेनर में इकट्ठा होती हैं. रेन गेज को जमीन से लगभग 30 सेंटीमीटर (1 फीट) ऊपर लगाया जाता है, ताकि जमीन से पानी के छींटे इसमें न गिरें. इस रेन गेज का कलेक्टिंग एरिया लगभग 200 वर्ग सेंटीमीटर और डायमीटर लगभग 159 मिमी का होता है. बारिश के बाद इस कंटेनर में जमा पानी को मेज़रिंग सिलेंडर ग्लास से नापा जाता है. अगर इसमें 50 मिमी पानी जमा हुआ है तो इसका मतलब है कि उस क्षेत्र में बारिश इतनी हुई कि जमीन की समतल सतह पर 50 मिमी तक पानी भर जाता'.

इन सवालों का जवाब ढूंढने हम मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वरिष्ठ वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा के पहुंचे. उनसे हमने ये जानने का प्रयास किया कि बारिश की मात्रा को कैसे मापा जाता है और कौन कौन से उपकरण इसे मापने में काम आते हैं.

शिमला: हिमाचल में लगातार भारी बारिश हो रही है. प्रदेश में अब तक 942.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जो पिछले 22 सालों में किसी भी मानसून सीजन में होने वाली सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है. विभाग हर दिन, सीजन और साल भर होने वाली बारिश को मापकर इसका रिकॉर्ड रखता है, लेकिन बारिश को आखिर कौन मापता है और कौन कैसे तय करता है कहां कितनी मिलीमीटर बारिश हुई?

इस तरह से हर जिले और ब्लॉक से डेटा इकट्ठा कर राज्य स्तर पर रिपोर्ट तैयार की जाती है. संदीप शर्मा ने कहा कि 'प्रदेश में बारिश का स्तर मापने के लिए के लिए एरिया वेटेड एवरेज रेनफॉल मैथेड़ से गणना होती है. जैसे X जिले में (क्षेत्रफल 2000 किमी²) में 300 मिमी बारिश हुई, Y जिले में (क्षेत्रफल 7000 किमी²) 100 मिमी, Z जिले (क्षेत्रफल 3000 किमी²) में 700 मिमी और A जिले में (क्षेत्रफल 5000 किमी²) में 1000 मिमी बारिश हुई, तो पहले हर जिले में हुई बारिश को उसके क्षेत्रफल से गुणा किया जाता है. फिर इनके सबके गुणनफल को जोड़कर उस प्रदेश के कुल क्षेत्रफल से भाग दिया जाता है. इसके बाद मिलने वाले उत्तर को उस प्रदेश में होने वाली बारिश का आंकड़ा मान लिया जाता है. इसे तरीके को मौसम विभाग “एरिया वेटेड एवरेज रेनफॉल” कहता है.'

मिमी में क्यों मापी जाती है बारिश?

संदीप शर्मा ने कहा कि 'अगर शिमला में 50 मिमी बारिश रेन गेज में दर्ज होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक जगह इतनी बारिश हुई, बल्कि आसपास के कई किमी दायरे तक औसतन उतनी ही बारिश मानी जाती है. यही वजह है कि मापने की यूनिट ‘मिलीमीटर’ रखी गई है, ताकि दुनिया भर में एक समान पैमाना हो.'

अलर्ट कैसे जारी करता है मौसम विभाग?

मौसम विभाग सिर्फ बारिश मापने तक सीमित नहीं है, बल्कि अलर्ट जारी करना भी उसका अहम काम है. मौमस विभाग येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी करता है. मौसम विभाग अलर्ट जारी कैसे करता है इस पर मौसम विभाग के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने कहा कि अगर 24 घंटे में 64 मिमी से ज्यादा बारिश की संभावना है, तो हेवी रेनफॉल अलर्ट जारी किया जाता है. अगर यह आंकड़ा 120 मिमी से 200 मिमी के बीच है, तो वेरी हेवी रेनफॉल (ऑरेंज अलर्ट) माना जाता है और इससे ज्यादा बारिश की संभावना हो तो रेड अलर्ट जारी किया जाता है.

कैसे मौसम का लगता है अनुमान

बारिश और बर्फबारी का मौसम आते ही लोग सबसे पहले अपने मोबाइल पर मौसम विभाग का पूर्वानुमान चेक करते हैं. यह जानने की कोशिश करते हैं कि आज भारी बारिश होगी या मौसम साफ रहेगा. मौसम विभाग हर अपडेट किसानों, बागवानों और अन्य लोगों तक पहुंचाता, लेकिन इसका अनुमान मौसम विभाग कैसे लगाता है इसके बारे में संदीप शर्मा बताते हैं कि मौसम विभाग में लगातार ऑब्ज़र्वेशन और मॉनिटरिंग होती रहती है. इसमें कई तकनीक का इस्तेमाल होता है, जैसे

Synoptic Observations: हवा, नमी और दबाव की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण. Numerical Weather Prediction Models: कंप्यूटर आधारित मॉडल, जो अगले 4-5 दिन का पूर्वानुमान बताते हैं. Weather Radars: हिमाचल में अब तीन रडार लगे हैं. मंडी, चंबा, और शिमला, जो 20–30 मिनट पहले अलर्ट दे सकते हैं. Satellites: बादलों की स्थिति और मूवमेंट देखने के लिए.

इन सब डेटा को मिलाकर प्रदेश के लिए 7 दिन का पूर्वानुमान और 3 घंटे का Nowcast जारी किया जाता है.

मौसम का पूर्वानुमान लगाना जरूरी है. बाढ़ और आपदा प्रबंधन के लिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है. भारी बारिश का समय रहते पता चलने पर प्रशासन बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने जैसी आपदाओं से निपटने की तैयारी कर सकता है. लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा जा सकता है. इसके साथ ही किसानों, बागवानों के लिए भी इसका पूर्वानुमान लगाना जरूरी हो जाता है.

