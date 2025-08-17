ETV Bharat / state

अपने आशियाने का सपना देख रहे मध्यम आय वर्ग के लिए खुशखबरी, आवासन मंडल अब इन जिलों में ला रहा आवासीय योजना - RAJASTHAN HOUSING BOARD

हाउसिंग बोर्ड द्वारा अपने आवास का सपना देख रहे प्रदेशवासियों के लिए नई आवासीय योजना ला रही है.

घर का सपना होगा साकार
घर का सपना होगा साकार (फोटो ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 17, 2025 at 2:27 PM IST

जयपुर : राजस्थान में अपने आशियाने का सपना देखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. आवासन मंडल इस महीने उदयपुर, बारां, बूंदी और धौलपुर में विभिन्न आय वर्गों के लिए नई आवासीय योजनाएं लॉन्च करने जा रहा है. फ्लैट्स और स्वतंत्र आवासों के रूप में मिलने वाले इन विकल्पों से ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और मध्यम आय वर्ग को किफायती, आधुनिक सुविधाओं से युक्त सुरक्षित घर उपलब्ध होंगे. इसके साथ ही ये आवास जल संरक्षण का उदाहरण भी पेश करेंगे.

राजस्थान आवासन मण्डल राज्य सरकार की बजट घोषणा 2025-26 को धरातल पर उतारते हुए में इसी महीने प्रदेश के विभिन्न जिलों पनेरियों की मादड़ी जिला उदयपुर, अटरू जिला बारां , नैनवा जिला बूंदी और बाड़ी रोड धौलपुर में विभिन्न आय वर्गों के लिए नई आवासीय योजनाएं लॉन्च करने जा रहा है. इन योजनाओं के अंतर्गत फ्लैट्स और स्वतंत्र आवास दोनों प्रकार के विकल्प उपलब्ध होंगे. जिससे ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और मध्यम आय वर्गों के परिवारों को किफायती, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराया जा सकेगा.

इस सबंध में आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड की ओर से लाई जा रही योजनाएं अपने आवास का सपना देख रहे प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित होगी. इन योजनाओं में आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय परिसर, हरित क्षेत्र, सामुदायिक भवन, पार्किंग और जल-संरक्षण जैसे प्रावधान भी किए गए हैं, जिससे नागरिकों को संपूर्ण और संतुलित जीवनशैली प्राप्त हो सके. उन्होंने कहा कि राजस्थान आवासन मण्डल आमजन के अपने आवास के सपने को साकार करने के लिये प्रयासरत है. उनका उद्देश्य है कि राज्य सरकार की मंशानुसार प्रदेश के हर नागरिक को समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण और किफायती आवास उपलब्ध कराया जाए. इस दौरान उन्होंने बाड़मेर में भी मण्डल की ओर से जल्द नवीन आवासीय योजना शुरू करने की ओर इशारा किया.

