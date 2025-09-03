ETV Bharat / state

गाजियाबाद: बाढ़ में डूबे घर, शेल्टर होम में नहीं जाने को तैयार लोग, बोले- घर से सामान चोरी होने का अंदेशा - FLOOD IN BADARPUR GHAZIABAD

यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद ग़ाज़ियाबाद स्थित बदरपुर और मदनपुर खादर गाँव के हालात बेहद ख़राब हो चुके हैं.

ग़ाज़ियाबाद में बाढ़
ग़ाज़ियाबाद में बाढ़ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 3, 2025 at 9:22 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद ग़ाज़ियाबाद स्थित बदरपुर और मदनपुर खादर गाँव के हालात बेहद ख़राब हो चुके हैं. दरअसल, बदरपुर गाँव में अधिकतर डूब क्षेत्र में बने हुए हैं. बदरपुर गाँव में जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है. घरों की पहली मंज़िल पाने में पूरी तरह से डूब चुकी है. जिला प्रशासन द्वारा दर्जन भर से अधिक शेल्टर कैप बनाए गए हैं लेकिन लोग शेल्टर होम और कैंप में शिफ़्ट होने की बजाय आस पास के ऊँचे स्थानों पर टेंट लगाकर रह रहे हैं. प्रशासन द्वारा लगातार लोगों से सरकारी कैंप में शिफ़्ट होने की अपील की जा रही है लेकिन इसके बावजूद शेल्टर होमा या कैंप में जाने को तैयार नहीं हैं.

घर से सामान चोरी होने का अंदेशा: मदारपुर खादर गाँव निवासी सुमित का घर पूरी तरह से पानी में डूब चुका है. नजदीक में ऊँचे स्थान पर हमें अपने परिवार के साथ टेंट लगा कर रह रहे हैं. दूर अपने घर की तरफ़ इशारा करते हुए सुमित कहते हैं, "घर पूरी तरह से पानी में डूब चुका है, सिर्फ़ छज्जा ही नजर आ रहा है. परिवार में कुल पाँच लोग हैं. हम शेल्टर होम में जाना तो चाहते हैं लेकिन हमें डर है कि कहीं हमारे घर का सामान चोरी ना हो जाए. इसी डर से घर के नज़दीक ऊँचे स्थान पर टेंट लगाकर रह रहे हैं. परिवार में शादी थी, जिसके लिए सामान इकट्ठा किया था लेकिन पानी में सभी सामान ख़राब हो चुका है. पड़ोस के एक मकान से एक समान चुराकर ले गए हैं. ग़रीब लोग हैं, हमारे घर में थोड़ा बहुत सामान है अगर चोरी हो जाएगा तो हम क्या करेंगे. पानी उतर जाने तक हम पास में ही टेंट लगाकर रहेंगे. ताकि अपने घर की निगरानी कर सकें."

घर पूरी तरह से पानी में डूब गया है: मदनपुर खादर गाँव के निवासी दयानंद बताते है, "घर पूरी तरह से पानी में डूब गया है. सुबह तक घर की छत दिखाई दे रही थी दोपहर के बाद पानी का लेवल बढ़ने से अब घर दिखना बंद हो गया है. घर में काफ़ी सामान हैं, ऐसे में हम घर के नज़दीक भी ऊँचे स्थान पर टेंट लगाकर रह रहे हैं. जिला प्रशासन द्वारा हम से अपील की गई है कि टेंट में शिफ़्ट हो जाएं लेकिन घर को छोड़कर हम नहीं जा सकते, हमारा सामान घर में रखा हुआ है, यहाँ पे चोरी का डर है. प्रशासन द्वारा हमें टैंटों में ही खाना पीना उपलब्ध कराया जा रहा है."

प्रभावित परिवारों के लिए हर किस्म की व्यवस्था: प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि लोगों को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके घरों से सामान चोरी नहीं होगा. सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस टीमों की तैनाती की गई है. जोकि क्षेत्र की निगरानी के लिए तैनात है. यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रभावित हुए परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के लिए लोनी तहसील में कुल 12 शरणालय बनाए गए हैं. प्रभावित परिवारों और मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. प्रभावित परिवारों के लिए भोजन और पेयजल की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और समय-समय पर खाद्य सामग्री भी वितरण की जा रही है.

NDRF की टीमें अलर्ट

“NDRF की टीमें मौक़े पर मौजूद हैं. ऐसे लोग जो अभी भी अपने घरों में फँसे हुए हैं उन्हें NDRF की टीमें बोट के माध्यम से रेस्क्यू कर बाहर निकाल रही है. हम लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि शेल्टर होम में जाकर रहें''. -दीपक सिंघवाल, SDM लोनी-

प्रशासन द्वारा शेल्टर होम में तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है. खाने पीने से लेकर रहने आदि के तमाम व्यवस्था मौजूद है. ढाई सौ से अधिक परिवारों को शेल्टर होम में हम शिफ्ट करा चुके हैं. बाक़ी बचे लोगों को भी जल्द शिफ़्ट कराया जाएगा हम लोगों को लगातार समझा रहे हैं.

