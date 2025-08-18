ETV Bharat / state

मसूरी में बारिश का कहर जारी! मलिन बस्ती में भूस्खलन से मकान क्षतिग्रस्त, दहशत में लोग - HOUSES DAMAGED DUE TO LANDSLIDE

बारिश के कारण पहाड़ पर जनजीवन अस्त-व्यस्त हो रखा है. मसूरी में आए दिन भूस्खलन की घटनाएं हो रही है.

mussoorie
मसूरी में बारिश का कहर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 18, 2025 at 2:54 PM IST

Updated : August 18, 2025 at 3:07 PM IST

3 Min Read

मसूरी: उत्तराखंड में बारिश रूकने के नाम नहीं ले रही है. बारिश के कारण मसूरी में आए दिन भूस्खलन के मामले सामने आ रहे है. सोमवार को भी मसूरी की बाराह कैंची की मलिन बस्ती में भूस्खलन से मकान क्षतिग्रस्त हो गया. इस घटना के बाद इलाके लोग काफी डर हुए है. राहत की बात ये है कि इस घटना में किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है.

बता दें कि मसूरी में बीते कुछ दिनों से रुक-रुक कर हो रही झमाझम बारिश हो रही है. बारिश ने मसूरी और आसपास के इलाकों के जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है. सड़कों पर मलबा, गिरे हुए पेड़ और जगह-जगह भूस्खलन से लोग सहमे हुए हैं. सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति बाराह कैंची मार्ग स्थित मलिन बस्ती में देखने को मिल रही है. इस बस्ती में कुछ मकान भूस्खलन के कारण खतरे की जद में आ गए हैं।

मलिन बस्ती में भूस्खलन से मकान क्षतिग्रस्त (ETV Bharat)

जानकारी के मुताबिक एक मकान का पुश्ता पूरी तरह ढह गया, जिससे उसका ढांचा असुरक्षित हो गया है. इसके अलावा दो अन्य मकानों में भी गंभीर दरारें आ चुकी हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है. वहीं सोमवार को हुए हादसे की सूचना मिलते ही भारी बारिश के बीच अधिशासी अधिकारी तनवीर मारवाह के नेतृत्व में नगर पालिका परिषद और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची.

स्थिति का जायज़ा लेने के बाद प्रभावित मकानों को तत्काल खाली करवाया गया और वहां रह रहे गरीब व जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया. अधिशासी अधिकारी तनवीर मारवाह ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण बाराह कैंची की मलिन बस्ती में एक मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है, जबकि अन्य मकानों में भी दरारें पाई गई हैं. स्थिति बेहद संवेदनशील है. प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है और उन्हें प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता मुहैया कराई जाएगी.

उन्होंने कहा कि प्रभावितों को आपदा प्रबंधन नियमों के तहत राहत राशि और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. स्थानीय निवासी देवकी देवी ने बताया कि हर साल बारिश होती है, लेकिन इस बार हालात बेकाबू हैं. रातभर नींद नहीं आती, डर लगता है कि कहीं मकान ही न टूट जाए.

बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे और भारी बारिश की चेतावनी दी है. प्रशासन ने भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया है और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है.

पढ़ें---

मसूरी: उत्तराखंड में बारिश रूकने के नाम नहीं ले रही है. बारिश के कारण मसूरी में आए दिन भूस्खलन के मामले सामने आ रहे है. सोमवार को भी मसूरी की बाराह कैंची की मलिन बस्ती में भूस्खलन से मकान क्षतिग्रस्त हो गया. इस घटना के बाद इलाके लोग काफी डर हुए है. राहत की बात ये है कि इस घटना में किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है.

बता दें कि मसूरी में बीते कुछ दिनों से रुक-रुक कर हो रही झमाझम बारिश हो रही है. बारिश ने मसूरी और आसपास के इलाकों के जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है. सड़कों पर मलबा, गिरे हुए पेड़ और जगह-जगह भूस्खलन से लोग सहमे हुए हैं. सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति बाराह कैंची मार्ग स्थित मलिन बस्ती में देखने को मिल रही है. इस बस्ती में कुछ मकान भूस्खलन के कारण खतरे की जद में आ गए हैं।

मलिन बस्ती में भूस्खलन से मकान क्षतिग्रस्त (ETV Bharat)

जानकारी के मुताबिक एक मकान का पुश्ता पूरी तरह ढह गया, जिससे उसका ढांचा असुरक्षित हो गया है. इसके अलावा दो अन्य मकानों में भी गंभीर दरारें आ चुकी हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है. वहीं सोमवार को हुए हादसे की सूचना मिलते ही भारी बारिश के बीच अधिशासी अधिकारी तनवीर मारवाह के नेतृत्व में नगर पालिका परिषद और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची.

स्थिति का जायज़ा लेने के बाद प्रभावित मकानों को तत्काल खाली करवाया गया और वहां रह रहे गरीब व जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया. अधिशासी अधिकारी तनवीर मारवाह ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण बाराह कैंची की मलिन बस्ती में एक मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है, जबकि अन्य मकानों में भी दरारें पाई गई हैं. स्थिति बेहद संवेदनशील है. प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है और उन्हें प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता मुहैया कराई जाएगी.

उन्होंने कहा कि प्रभावितों को आपदा प्रबंधन नियमों के तहत राहत राशि और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. स्थानीय निवासी देवकी देवी ने बताया कि हर साल बारिश होती है, लेकिन इस बार हालात बेकाबू हैं. रातभर नींद नहीं आती, डर लगता है कि कहीं मकान ही न टूट जाए.

बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे और भारी बारिश की चेतावनी दी है. प्रशासन ने भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया है और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है.

पढ़ें---

Last Updated : August 18, 2025 at 3:07 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

LANDSLIDE IN MUSSOORIEHEAVY RAIN IN MUSSOORIEमसूरी में भूस्खलनभूस्खलन से मकान क्षतिग्रस्तHOUSES DAMAGED DUE TO LANDSLIDE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

धराली आपदा में कल्प केदार ने ली समाधि, केदारनाथ से भी पहले पांडवों ने बनाया था ये मंदिर, जानें महत्व

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.