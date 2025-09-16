ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में 600 फ्लैट्स की अलॉटमेंट रद्द, ₹75 करोड़ की वसूली, हाउसिंग बोर्ड की बड़ी कार्रवाई

चंडीगढ़: हाउसिंग बोर्ड (CHB) ने बीते तीन वर्षों में आवंटियों द्वारा नियमों के उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है. अब तक 600 छोटे फ्लैट्स और 56 मकानों की अलॉटमेंट रद्द की गई है. इसके साथ ही लगभग 1,000 अलॉटियों को बेदखली नोटिस भी भेजे गए हैं. चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने छोटे फ्लैट्स के डिफॉल्टरों से ₹75.20 करोड़ की वसूली की है, जो बोर्ड की अनुशासनात्मक नीति को दर्शाता है. बोर्ड का यह रुख अब तक की सबसे कठोर कार्रवाइयों में से एक माना जा रहा है.

चार सालों में ₹75.20 करोड़ की वसूली: सीबीएच ने बताया कि "वित्त वर्ष 2022 से लेकर जुलाई 2025 तक ₹75.20 करोड़ की वसूली की गई है. इसमें ₹18 करोड़ 2022-23, ₹18.50 करोड़ 2023-24, ₹23.63 करोड़ 2024-25 और ₹15.07 करोड़ जुलाई 2025 तक वसूले गए. इस दौरान 703 नए उल्लंघन मामलों में चालान जारी किए गए हैं और 250 पुराने पेंडिंग मामलों में शो-कॉज नोटिस भेजे गए. इसके अलावा शिकायत निवारण के लिए CPGRAMS पोर्टल पर 365 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से सभी का समाधान किया जा चुका है. CHB की वेबसाइट पर आई 872 शिकायतों में से कोई भी लंबित नहीं है."

सेक्टर 53 योजना को सस्ता बनाने के निर्देश: हाल ही में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में यूटी प्रशासक ने सेक्टर 53 की हाउसिंग योजना को आम लोगों की पहुंच में लाने के लिए फ्लैट्स की कीमतें कम करने के निर्देश दिए हैं. अभी इस योजना के तहत तीन बेडरूम फ्लैट की कीमत ₹2.30 करोड़, दो बेडरूम फ्लैट ₹1.97 करोड़ और ईडब्ल्यूएस फ्लैट ₹74 लाख तय की गई है. प्रशासक ने अधिकारियों से कहा है कि "न केवल कीमतें घटाई जाएं बल्कि फ्लैट्स की संख्या भी बढ़ाई जाए ताकि अधिक लोगों को लाभ मिल सके." यह निर्णय मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप के लिए राहत भरा माना जा रहा है.