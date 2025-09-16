चंडीगढ़ में 600 फ्लैट्स की अलॉटमेंट रद्द, ₹75 करोड़ की वसूली, हाउसिंग बोर्ड की बड़ी कार्रवाई
चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने नियम तोड़ने पर 600 फ्लैट्स के आवंटन रद्द किए, ₹75 करोड़ वसूले. नई योजनाएं सस्ती और पारदर्शी बनाने की तैयारी.
Published : September 16, 2025 at 9:36 AM IST|
Updated : September 16, 2025 at 10:23 AM IST
चंडीगढ़: हाउसिंग बोर्ड (CHB) ने बीते तीन वर्षों में आवंटियों द्वारा नियमों के उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है. अब तक 600 छोटे फ्लैट्स और 56 मकानों की अलॉटमेंट रद्द की गई है. इसके साथ ही लगभग 1,000 अलॉटियों को बेदखली नोटिस भी भेजे गए हैं. चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने छोटे फ्लैट्स के डिफॉल्टरों से ₹75.20 करोड़ की वसूली की है, जो बोर्ड की अनुशासनात्मक नीति को दर्शाता है. बोर्ड का यह रुख अब तक की सबसे कठोर कार्रवाइयों में से एक माना जा रहा है.
चार सालों में ₹75.20 करोड़ की वसूली: सीबीएच ने बताया कि "वित्त वर्ष 2022 से लेकर जुलाई 2025 तक ₹75.20 करोड़ की वसूली की गई है. इसमें ₹18 करोड़ 2022-23, ₹18.50 करोड़ 2023-24, ₹23.63 करोड़ 2024-25 और ₹15.07 करोड़ जुलाई 2025 तक वसूले गए. इस दौरान 703 नए उल्लंघन मामलों में चालान जारी किए गए हैं और 250 पुराने पेंडिंग मामलों में शो-कॉज नोटिस भेजे गए. इसके अलावा शिकायत निवारण के लिए CPGRAMS पोर्टल पर 365 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से सभी का समाधान किया जा चुका है. CHB की वेबसाइट पर आई 872 शिकायतों में से कोई भी लंबित नहीं है."
सेक्टर 53 योजना को सस्ता बनाने के निर्देश: हाल ही में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में यूटी प्रशासक ने सेक्टर 53 की हाउसिंग योजना को आम लोगों की पहुंच में लाने के लिए फ्लैट्स की कीमतें कम करने के निर्देश दिए हैं. अभी इस योजना के तहत तीन बेडरूम फ्लैट की कीमत ₹2.30 करोड़, दो बेडरूम फ्लैट ₹1.97 करोड़ और ईडब्ल्यूएस फ्लैट ₹74 लाख तय की गई है. प्रशासक ने अधिकारियों से कहा है कि "न केवल कीमतें घटाई जाएं बल्कि फ्लैट्स की संख्या भी बढ़ाई जाए ताकि अधिक लोगों को लाभ मिल सके." यह निर्णय मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप के लिए राहत भरा माना जा रहा है.
सेक्टर 53, 54 और IT पार्क परियोजनाओं में तेजी: सेक्टर 53 की योजना में कुल 492 फ्लैट्स का निर्माण प्रस्तावित है, जो 8.98 एकड़ क्षेत्र में फैले होंगे. इन फ्लैट्स की अधिकतम ऊंचाई पांच मंजिल रखी गई है. वहीं, सेक्टर 54 योजना में 32 एकड़ भूमि पर 1,000 फ्लैट्स बनाए जाएंगे, जिसे नवंबर तक लॉन्च किया जाएगा. इन इमारतों की ऊंचाई ग्राउंड+5 और स्टिल्ट+5 मंजिल तक होगी. साथ ही, IT पार्क प्रोजेक्ट को भी फिर से शुरू किया जा रहा है. यह योजना 23.33 एकड़ में फैली होगी, जहां ग्राउंड+3 मंजिल तक निर्माण की अनुमति है. पर्यावरण मंत्रालय की ईको-सेंसिटिव ज़ोन गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाएगा.
कीमतों में कटौती और पारदर्शिता की दिशा में पहल: CHB की एक अधिकारी के अनुसार, "सेक्टर 53 योजना में फ्लैट्स की कीमतों को लेकर पुनर्मूल्यांकन शुरू हो चुका है और अगले महीने तक संशोधित दरें घोषित की जाएंगी. सेक्टर 54 का लेआउट प्लान इस सप्ताह शहरी योजना विभाग को सौंपा जाएगा. वहीं, IT पार्क परियोजना में पर्यावरणीय नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों से सलाह ली जा रही है". प्रशासक के अनुसार, "यह सभी योजनाएं चंडीगढ़ में सस्ती और पारदर्शी आवास नीति की दिशा में एक अहम कदम हैं. यह पहल भविष्य में आम नागरिकों के लिए घर खरीदना आसान बना सकती है".
ये भी पढ़ें- हरियाणा हाउसिंग बोर्ड 3 माह के भीतर आवेदन शुल्क करेगा रिफंड, जानें क्या है प्रोसेस