किराए पर घर देने से पहले जान लें नियम, लालच में कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं - HOUSE RENT RULES IN MP

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 25, 2025 at 4:31 PM IST | Updated : May 25, 2025 at 5:42 PM IST 5 Min Read

इंदौर: यदि मकान मालिक अपना घर रहने या व्यापार के लिए किराए से दे रहे हैं तो अब सावधान हो जाइए. कहीं ऐसा न हो कि किराएदार के चक्कर में नगर निगम आप पर भारी भरकम जुर्माना ठोक दें. ऐसे ही कुछ मकान मालिकों के खिलाफ इंदौर नगर निगम ने घर तोड़ने का फरमान भी जारी किया है. ऐसे में यदि आप भी अपना घर किराए से दिए हैं या देने वाले हैं तो जान लें पूरे नियम. दरअसल हाल ही में यहां एक शूटिंग एकेडमी चलाने वाले कोच मोहसिन खान के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं. किराए के घर में चलने वाली इस एकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स ने बेट टच और दुष्कर्म की शिकायत की है. पुलिस ने कोच मोहसिन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इधर मकान मालिक से पुलिस पूछताछ में जुटी है. थर्ड प्लोर पर चल रही थी शूटिंग एकेडमी (ETV Bharat) थर्ड प्लोर पर चल रही थी शूटिंग एकेडमी शूटिंग कोच मोहसिन खान ने शहर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र की सिल्वर ऑक कॉलोनी में एक मकान किराए पर ले रखा था. बताया जा रहा है कि किराए पर लेते समय मकान मालिक ने भी शूटिंग एकेडमी खोलने के समय कोई छानबीन नहीं की थी और घर के थर्ड फ्लोर पर ड्रीम ओलंपिक नाम से शूटिंग अकादमी संचालित कर रहा था. जहां उसने ट्रेनिंग के दौरान कई लड़कियों के साथ अश्लीलता की. पुलिस ने कोच मोहसिन खान को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से 150 से ज्यादा लड़कियों के वीडियो और कांटेक्ट नंबर मिले हैं.

